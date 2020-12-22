В Казахстане ужесточат санкции за нарушения экологического законодательства

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на пленарном заседании сената парламента объяснил ужесточение санкций за нарушение экологического законодательства, передает Kazakhstan Today.

По его словам, срок давности, установленный для привлечения к административной ответственности за нарушения экологического законодательства, планируют увеличить до трех лет. В новом законопроекте были предложены поправки по увеличению срока давности, установленного для привлечения к административной ответственности. В частности, в отношении физических лиц предусмотрено увеличение срока от 2 месяцев до 1 года, а юридических лиц - от 1 года до 3 лет.

Профилактические осмотры проводятся не чаще одного раза в год. Таким образом, предприятия, у которых в ходе проверок были выявлены нарушения закона, совершенные год и более назад, освобождаются от наказания. Как показывает практика, некоторые крупные предприятия систематически ежегодно допускают одно и то же нарушение несколько раз. В связи с этим законопроект предусматривает более строгое наказание в течение трех лет в отношении крупных предприятий, которые систематически нарушают экологическое законодательство", - рассказал Мирзагалиев.

Министр добавил, что такая норма существует и сейчас, но, поскольку срок давности составляет один год, институт рецидива не будет реализован, а это стимулирует крупные предприятия к систематическим нарушениям закона.

Кроме того, по словам главы ведомства, основной причиной увеличения штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды является неполное выполнение мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и отсутствие проведения необходимой работы по модернизации.

В принципе, действующие административные штрафы не могут быть механизмом стимулирования. Для природопользователей гораздо выгоднее платить штрафы вместо устранения нарушений и упущений", - заявил Мирзагалиев.

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