В Казахстане в 2021 году планируется посадить около 130 млн деревьев

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В ходе рабочей поездки в город Щучинск и национальный парк "Бурабай" представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК ознакомилась с работой подведомственных организаций по реализации проекта по посадке 2 млрд деревьев в государственном лесном фонде, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Напомним, что указанный проект осуществляется по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, который в 2020 году в послании народу Казахстана поставил задачу по масштабному озеленению нашей страны в течение 5 лет.



"В настоящее время общая площадь лесного фонда (совокупность всех лесов и земель для ведения лесного хозяйства) составляет 30 млн гектаров, или 11% территории Казахстана. Из них леса занимают площадь в 13 млн гектаров. Наибольшие площади лесов сконцентрированы в Кызылординской, Жамбылской (в основном саксаул), Восточно-Казахстанской и Алматинской областях (пихта, кедр, лиственница и ель). Показатель лесистости страны находится на уровне 4,8%. Реализация вышеуказанного проекта даст возможность довести этот показатель до 5%", - сообщили в Министерстве экологии.



Для осуществления проекта утверждены 5-летние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения во всех областях и подведомственных учреждениях министерства, определены расходы из республиканского и местных бюджетов, а также создан штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений.



"С начала старта проекта весной текущего года уже посажено 81,5 млн деревьев. Осенью планируется посадить еще 48,2 млн деревьев. Объемы посадок будут увеличиваться с каждым годом с 129,7 млн деревьев в 2021 году до 642,8 млн деревьев в 2025 году", - отметили в ведомстве.



Из 2 млрд деревьев акиматами планируется посадить 1455,7 млн штук; лесопользователями и с привлечением международных доноров - 294,3 млн штук; подведомственными организациями Минэкологии - 250 млн штук.



Следует отметить, что среди планируемых к посадке пород деревьев наибольшую долю (около 30%) будет занимать саксаул. Это связано с необходимостью разведения саксауловых лесов на осушенном дне Аральского моря для улучшения экологии данного региона.



В целом в рамках проекта планируется посадить: саксаул - около 610 тыс. штук; сосну - свыше 555 тыс. штук; клен - более 193 тыс. штук; вяз - свыше 132 тыс. штук; березу -более 100 тыс. штук и другие породы.



Для финансирования проекта в течение 5 лет планируется выделить из республиканского бюджета 22 млрд тенге, из местных бюджетов - 60 млрд тенге.



При этом, как пояснили специалисты, себестоимость деревьев определяется затратами на зарплату сезонных работников, сбор и обработку семян, подготовку почвы, уход за сеянцами в течение 2-3 лет. В этой связи финансирование будет направлено не только на покрытие затрат на сбор и обработку семян, заработную плату работников, но и на проведение почвенно-изыскательских работ, увеличения посевных площадей лесных питомников, приобретение техники и оборудования, выполнение работ по воспроизводству лесов, пояснили в Минэкологии.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства