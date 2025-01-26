В Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году

Крысы появляются там, где много мусора

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева спросили, связано ли нашествие крыс в городах Казахстана с отловом собак и кошек, передает корреспондент агентства.





Крысы появляются там, где много мусора, понятное дело. Поэтому сегодня Астана активно занимается тем, чтобы отходы жизнедеятельности были своевременно убраны с площадок. Именно в Астане в пилотном режиме мы отрабатываем такую систему: когда заполняется на площадке контейнер, поступает сигнал через информационную систему и транспорт забирает полный контейнер. Таким образом мы, наверное, исключим наличие крыс", - ответил Нысанбаев.





По мнению министра, нашествие грызунов не является следствием нарушения экологического баланса из-за отлова бездомных кошек и собак.









Вы что, считаете, если мы не будем отлавливать собак, то они будут есть крыс? Я просто не вижу связи между крысами и собаками. Есть специальные службы в акиматах, которые занимаются протравливанием грызунов и так далее, потому что они являются носителями различных заболеваний", - сказал спикер.





Как отмечают эксперты, перенаселение крупных городов создает проблему несвоевременного вывоза мусора и стихийных свалок. При этом санитарно-эпидемиологические станции не производят регулярную санобработку.





Ранее сообщалось, что на 9,4 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки.





Напомним, блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил , что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.





С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.





В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.



