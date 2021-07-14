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В Казгидромете назвали города РК с самым загрязненным воздухом

13.07.2021 8992
В Казгидромете назвали города РК с самым загрязненным воздухом
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - РГП опубликовало еженедельную справку о качестве атмосферного воздуха в городах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Казгидромета, антирейтинг по показателям загрязнения воздуха в период с 6 по 12 июля возглавил город Жезказган. В нем за указанный период было зафиксировано 432 случая превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М. Джалиля, 4 В.
 
Далее следует Нур-Султан.
 

Было зафиксировано 419 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Туркестан, 2/1, РФМШ", - уточняют специалисты.

 
Закрывает ТОП-3 по загрязнению воздуха Алматы. В городе, согласно информации, за указанный период было зафиксировано 274 случая превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в Алатауском районе, ледовая арена "Алматы Арена", по улице Момышулы.
 
На четвертом месте - Караганда.
 

Было зафиксировано 255 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Прихшахтинск)", - сообщили в Казгидромете.

 
В ведомстве также добавили, что за неделю случаев экстремально-высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.
 

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