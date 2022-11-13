В Кентау выявлен высокий уровень загрязнения воздуха

Кентау. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высокий уровень загрязнения воздуха выявили в Туркестане и Кентау. Об этом во время рабочей поездки в регион сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

По словам министра, только за 9 месяцев этого года с предприятий области было выброшено больше 30 тысяч тонн отходов, загрязняющих окружающую среду.

Специалисты провели анализ загрязнения воздуха, переработки отходов, а также состояние канализационных труб. В результате выявили больше 20 нарушений, информирует телеканал "Хабар 24"

Чтобы улучшить экологическую обстановку, отопительный котел коммунального предприятия "Туркестан жылу" перевели с угля на газ. Также министр поручил заняться полигонами для твердых бытовых отходов. Таких в Туркестанской области 160, многие не соответствуют экологическим требованиям.

На полигонах нет пунктов сортировки отходов. В большинстве случаев нет заборов, загрязнения подземных вод, контрольных скважин, благоустройства, инфраструктуры и многого другого. За указанные нарушения департамент экологии привлек к ответственности в прошлом году 72 акима сельских округов на сумму более 23 миллионов тенге, в этом году 46 акимов сельских округов. Эта работа в дальнейшем будет находиться на постоянном контроле министерства", - сказал Брекешев.

Между тем, по прогнозам экспертов, выбросы углекислого газа могут достигнуть рекордного уровня уже в этом году. Это связано с ростом потребления угля, нефти и газа. К этому прибавилось следствие восстановления мировой экономики после пандемии. Такие выводы следуют из доклада организации Global Carbon Project на 27-й конференции ООН по изменению климата.