В Китае нашли способ построения экологической цивилизации в горном регионе
Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае, округ Чжоунин, с 1988 года на практике реализует экологическую концепцию генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк". Округ Чжоунин активно интегрировался в строительство экологической провинции, построил "зеленую экологию" в качестве основы своей конкурентоспособности, придерживался экологических приоритетов и "зеленого" развития, а также исследовал пути преобразования кинетической энергии с хорошей экологией и процветающей промышленностью, передает корреспондент агентства.
Проект последовательно создал национальную демонстрационную зону строительства экологической цивилизации, инновационную практику "Зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы". Результатом стал передовой округ национальной акции за чистоту деревни, "Природный кислородный бар Китая", национальный демонстрационный округ по охране водных ресурсов и почв, национальная демонстрация интенсивного использования природных ресурсов", - сообщает пресс-служба округа Чжоунин.
Проект сформировал ряд репрезентативных и наглядных составляющих "модели Чжоунин" для построения экологической цивилизации.
Укрепляйте концепцию системы и защищайте красивую и пригодную для жизни экологическую среду. Сделайте охрану зеленых водоемов и зеленых гор своим главным приоритетом и придерживайтесь комплексной охраны и систематического управления горами, лесами, полями, озерами, травой и песком, чтобы прекрасная экологическая красота гор и водоемов стала "золотой вывеской", - заявляет программный документ проекта.
Первый принцип - это выращивание "глобального леса". Придерживайтесь параллельной синхронизации лесозаготовок, озеленения и благоустройства, а также активно продвигайте лесозаготовки, уход за лесами, уплотнение горных массивов и лесоразведение", - ключевые требования проекта.
В результате общее количество лесов в округе достигло 4,875 миллиона кубометров, уровень лесопокрытия увеличился до 72,96%, а самый высокий уровень лесопользования в стране был достигнут в 2009 году.
На сегодня проект полностью преобразил в прошлом экологически неблагополучный, экономически отсталый регион, превратил горы со скудной растительностью в огромную зеленую лесную экосистему с колоссальным искусственным круговоротом воды, изобилием флоры и фауны, здоровой природной средой для жизни населения региона, возможностью обеспечить людей всем необходимым, чистыми предприятиями и комплексной системой, которая дала экономическое процветание и первозданную экологию региона.