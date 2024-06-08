В Китае нашли способ построения экологической цивилизации в горном регионе  

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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы Ерболату Досаеву держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса, сообщает Акорда.





В ходе встречи с главой государства Досаев отчитался о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-апрель 2024 года.





За отчетный период базовые отрасли экономики Алматы демонстрировали высокие темпы роста. В частности, объемы услуг транспорта выросли на 17,5%, строительства - на 5,7% и связи - на 4,4%. В экономику мегаполиса привлечено 360 млрд тенге частных инвестиций, рост составил 5,8% (...) В апреле текущего года годовая инфляция в Алматы замедлилась до 9,1%. С начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест, что позволило снизить уровень безработицы до 4,7%", - следует из доклада главы мегаполиса.





Досаев также сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса. В феврале 2024 года начато создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля текущего года. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды "Балхаш", с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и др.





Президенту также представлена информация о ходе реализации пула проектов в рамках формирования транспортного каркаса города Алматы.





По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций в рамках диверсификации экономики Алматы, обеспечению стабильности цен и дальнейшему снижению инфляции.





Напомним, жители микрорайона Ерменсай в Алматы более 40 дней просидели без воды.





Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.





В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым.





Активная застройка водоохранных зон в Алматы идет уже уже на протяжении нескольких десятилетий. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.





По информациипрокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены на водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват на водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.