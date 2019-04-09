В Китае в рамках проекта борьбы с углекислым газом посажено около 2,3 млн деревьев

Пекин. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Китае активно сажают деревья, чтобы успеть озеленить его к 2022 году - году проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине, передает Kazakhstan Today.

Специально для озеленения в стране реализуется проект лесовосстановления "Поглотитель углерода".

В районе Чунли города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая к марту деревья не успели зазеленеть. Ряды сосновых деревьев, выделяющиеся на горе, сразу бросаются в глаза. Чжанцзякоу является важным экологическим барьером в регионе Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй. Из-за сравнительно большой высоты над уровнем моря, выпаса скота и деятельности человека в прошлом, здесь не образовалась устойчивая экологическая система леса, что привело к эрозии почвы и отсутствию благоприятных мест обитания для животных и растений. В сентябре 2016 года первые деревья были посажены в Чжанцзякоу в рамках проекта "Поглотитель углерода", инициированного Фондом Лаоню и Фондом зеленого поглощения углерода(CGCF)", - пишет газета "Жэньминь жибао".

Проект "Поглотитель углерода", нацеленный на борьбу с изменением климата и пропаганду низкоуглеродного развития, был разработан и организован CGCF, профинансирован Фондом Лаоню на первом этапе. Ожидается, что реализация проекта создаст более экологичные условия для зимних Олимпийских игр 2022 года. Основная зона проекта находится в 135 километрах от центра Пекина и проходит вдоль дорог, соединяющих район Чунли - место проведения зимних Олимпийских игр 2022 года, с уездами Чичэн и Хуайлай города Чжанцзякоу.

В рамках проекта было посажено около 2,3 млн деревьев, в основном это сосна китайская и сосна монгольская. В лесах также были посажены кусты и травы. Проект поможет восстановить более 30 тысяч му (около 2000 гектаров) бесплодной земли на горе. Ожидается, что деревья будут поглощать около 380 тыс. тонн углекислого газа из атмосферы в течение 30-летнего периода реализации проекта.

"Одна монгольская сосна может поглотить 165 килограммов углекислого газа за 30 лет", - сообщил Ян Цзяньчжун, директор станции лесоразведения при Управлении лесным хозяйством и пастбищами района Чунли города Чжанцзякоу. Он добавил, что деревья могут помочь не только восстановить нарушенную растительность, ландшафты и поглотить углекислый газ в атмосфере, но и уменьшить эрозию почвы, сдержать деградацию земель и защитить важные источники воды региона Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй.

По словам Ян Цзяньчжуна, вышеуказанный проект увеличит способность лесов поглощать углерод. А лесной ландшафт с различными деревьями вокруг Олимпийского лесопарка и вдоль олимпийских трасс поможет улучшить экологическую среду вокруг места проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

Ряды деревьев также станут коридором для обмена биологическими видами, что будет способствовать защите биоразнообразия, а осуществление проекта предоставит рабочие места местным жителям и увеличат доходы фермеров.

Лесопосадка - задача не простая, поскольку для выбора подходящего участка земли для лесонасаждения требуется время. Кроме того, посадка должна проводиться в строгом соответствии с научными требованиями.

Издание отмечает, что сухая погода без дождей в регионе Чжанцзякоу и большая высота над уровнем моря также создают большие трудности для посадки лесов.

Для сохранения биоразнообразия и содействия восстановлению растительности субальпийской зоны на севере провинции Хэбэй плотность посадки была установлена на уровне девяти квадратных метров, что является низким уровнем, способствующим восстановлению и защите местной субальпийской экосистемы. Такая плотность не только предоставляет пространство для роста саженцев сосны, но и обеспечивает общую среду обитания для кустарников, субальпийских лугов, птиц и насекомых. Это позволяет избежать высокой плотности отдельных видов деревьев и сокращения биоразнообразия в регионе.

В проекте больше внимания уделяется уходу за деревьями. На выращивание саженцев деревьев потратят пять лет, кроме того, удлинят время ухода за деревьями и патрулирования лесов, чтобы обеспечить здоровый и крепкий рост каждого дерева.

Благодаря этим усилиям, произойдет постепенное восстановление девственного растительного ландшафта и биоразнообразия Чжанцзякоу", - сообщил Ян Цзяньчжун.

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