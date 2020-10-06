В Костанае нашли редкую птицу

Костанай. 5 октября. Kazakhstan Today - В Костанае найдена редкая птица - большая выпь. С подбитым крылом она находилась вблизи жилых домов. Обнаружил птицу слесарь одного из городских ПКСК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает alau.kz , уже четвертый день сотрудники кооператива пытаются выходить птицу и найти ей новый дом.

Выполнил заявку и ехал для отчета в офис. Смотрю, летит птица. Она низко летела. Приземлилась и крыло одно тянет за собой. Я подошел, взял ее, начал ухаживать за ней. Меня просто заинтересовало то, что птица красивая", - рассказал нашедший птицу слесарь ПКСК "Строитель-2" Григорий Куличенко.

Выходные большая выпь провела дома у Григория, где мужчина старался ухаживать за ней. За пару дней птица окрепла и теперь стала более агрессивной. Так что держать ее приходится в шкафу конторского кабинета, пока сотрудники пытаются найти ей новое пристанище.

В ПКСК предположили, что экзотическую птицу кто-то держал в доме. Из-за перебитого крыла она не смогла улететь.

Сейчас очень много добровольных обществ по защите животных, по охране. Думаю, они помогут нам. Потому что здесь нужны специальные знания", - сказал Ельнар Жармагамбетов, юрист ПКСК "Строитель-2".

Сигнал о находке в областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира уже поступил. Теперь сотрудники ПКСК будут ждать специалистов регионального ведомства, которые должны помочь птице обрести свободу или новый дом.

Большая выпь - птица редкая и находится под угрозой исчезновения. Гнездоваться она прилетает весной, а уже к концу октября большинство таких птиц улетает в теплые края.

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