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В Костанайской области обнаружили редкого ядовитого паука

07.10.2022, 20:01 1371
В Костанайской области обнаружили редкого ядовитого паука
Фото: Костанайские новости
КОСТАНАЙ. 7 ОКТЯБРЯ - Как рассказал обнаруживший членистоногое Владимир Заможневич, он с напарником занимался строительными работами в селе Архиповка, где и увидел интересного паука с ярким узором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчины стали искать информацию о пауке и написали зоозащитникам. Те ответили, что вид редкий. Рекомендовали вывезти его за поселок и оставить там, что и было сделано, сообщает портал КН.
 
По словам биолога Андрея Андрющенко, это действительно редкий вид - эрезус. Его называют паук - божья коровка. Относится к семейству бархатных пауков. Обитает по северу области повсеместно, но малочислен.
 

В Архиповке нашли самца. Самки крупнее в несколько раз и полностью черные, тоже бархатные. Он ядовит. По силе яда стоит сразу за каракуртом и стеатодой", - пояснил биолог.

 
Андрей Андрющенко отметил, что самцов бояться не стоит, а вот самки могут прокусить кожу человека. К тому же передвигается этот вид очень быстро.
 

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На 56 млн тенге оштрафовали компанию в Мангистауской области за разлив нефтеотходов

07.10.2022, 09:15 3361
На 56 млн тенге оштрафовали компанию в Мангистауской области за разлив нефтеотходов
Фото: скриншот их видео Хабар 24
АКТАУ. 7 ОКТЯБРЯ - Штраф в размере 56 миллионов тенге наложили на компанию, разлившую нефтеотходы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар 24", ранее жители поселка Жетыбай жаловались, что отходы производства сбрасывают недалеко от населенной местности. К тому же их поджигали.
 
В итоге в областном департаменте экологии к административной ответственности привлекли сразу несколько компаний, причинивших ущерб природе.
 
Места с нефтеотходами в поселке встречаются часто. Когда-то на этой территории было несколько предприятий. Владельцы там постоянно менялись. В итоге участок стал местом, куда сливали отходы, а это около 10 тысяч тонн переработанного масла. Последствия таких незаконных выбросов видят теперь местные жители.
 

Все отходы сливают сюда. Делают что хотят, не задумываясь о том, какой вред наносят экологии. Ведь урон получает не только природа, но и мы, жители", - говорит житель села Агзам Жумсаков.

 
Вскоре после жалобы жителей Каракиянского района представители департамента экологии провели внеплановую проверку. Проведенный анализ подтвердил наличие нефти в загрязненной местности. Частная компания привлечена к административной ответственности по четырем статьям Экологического кодекса.
 

По обращению жителей села Жетыбай департаментом экологии совместно с органами прокуратуры также проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Void". Наложен штраф за незаконное управлением отходами на 56 миллионов тенге", - сказал заместитель руководителя областного департамента экологии Максат Айсин.

 
С начала года экологи проверили 48 производственных предприятий. Общая сумма наложенных штрафов превысила 240 миллионов тенге, 109 из них уже уплачены.

 

Предприятия ERG до 2030 снизят объем выбросов твердых веществ на 57%

05.10.2022, 20:40 7976
Предприятия ERG до 2030 снизят объем выбросов твердых веществ на 57%
Фото: Акорда
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Павлодарского алюминиевого завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководитель предприятия Роман Романов представил главе государства готовую продукцию, выпускаемую предприятиями металлургического кластера региона. Это различные переделы - от глинозема, первичного алюминия до алюминиевых радиаторов и автомобильных дисков. АО "Алюминий Казахстана" обеспечивает стабильной работой и социальным пакетом почти 8 тысяч человек и их семьи, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Затем председатель правления "Евразийской группы" Серик Шахажанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализации экологической стратегии, которая предусматривает поэтапное сокращение выбросов промышленных предприятий ERG. До 2030 года планируется снизить объем выбросов твердых веществ на 50 тысяч тонн (на 57 %). На заводах и ТЭЦ заменят фильтры, построят золоулавливающие установки, реализуют проекты по декарбонизации. "Евразийская группа" также планирует в ближайшие 3 года высадить 420 тысяч деревьев, причем больше половины из них - в Павлодарской области. Кроме того, дополнительно компанией направлен 1 млрд тенге на восстановление лесов после пожаров в Костанайской области.
 
Президент также был проинформирован о реализации социальных обязательств компании, инициативы "Бюджет народного участия" в регионах, повышении социальной сознательности и проактивности местных жителей, создании условий для новаторской деятельности и других проектов по социальной ответственности бизнеса.
 
Затем глава государства тепло побеседовал с трудовым коллективом АО "Алюминий Казахстана". Касым-Жомарт Токаев отметил важность исполнения со стороны акционеров всех социальных обязательств.
 

Вы работаете на очень важном предприятии, которое является флагманом индустрии Республики Казахстан. Только что я посмотрел презентации. Я знаком с деятельностью вашего предприятия. Знаю, как люди здесь трудятся и какую продукцию выпускают. Она нужна Республике Казахстан, пользуется хорошим спросом за рубежом. Руководство предприятий группы ERG уделяет очень большое внимание решению социальных вопросов, реализации социальных программ и строительству соответствующих объектов. В этом плане мы всегда поддерживаем. Хочу пожелать вам успехов", - сказал президент.

 

В ЗКО только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы

02.10.2022, 12:51 16221
В ЗКО только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 2 ОКТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области только у двух из 147 мусорных полигонов есть разрешительные документы, заявил на заседании в акимате региона министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал "Мой город", министр отметил, что вызывает тревогу проблема растущего количества несанкционированных свалок, особенно в областном центре. Там их насчитывается 64.
 

В этом году по результатам космомониторинга выявлены 310 мест несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидированы лишь 84. Это низкий уровень ликвидации свалок по стране", - проинформировал Сериккали Брекешев.

 
По его словам, за ненадлежащую работу по своевременной ликвидации стихийных свалок привлечены к административной ответственности акимы сельских округов Бурлинского, Каратобинского, Чингирлауского и Теректинского районов области.

Он подчеркнул, что одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. На территории области имеются 147 полигонов ТБО (имеющие земельный акт), из них разрешительные документы только у двух полигонов ТБО: это в Уральске и Аксае. Это один из самых низких показателей по стране.

Работа акиматом области по строительству новых полигонов ТБО и рекультивации старых полигонов ТБО в Уральске и Аксае ведется, но не на должном уровне. Акиматом области для обеспечения сельских населенных пунктов соответствующими местами хранения ТБО разработана проектно-сметная документация на строительство новых полигонов в поселке Казталовка и Жалпактал Казталовского района, поселке Чапаево Акжайыкского района", - добавил министр.

 
Он считает, что для решения вопросов акимату необходимо улучшить состояния полигонов ТБО и обустроить их. Также вовлекать субъекты малого и среднего бизнеса в сферу сбора, сортировки и переработки коммунальных отходов.
 
Ранее сообщалось, что аким Актау получил выговор за плохую санитарную очистку города.
 

Дымящим авто запретят въезд на некоторые улицы Алматы

30.09.2022, 16:18 21486
Дымящим авто запретят въезд на некоторые улицы Алматы
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Разработана программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным портала Kolesa.kz, в программе представлен перечень мер по снижению уровня загрязнения воздушного бассейна.
 

До 2023 года будут приняты правила проведения замеров выбросов автомобилей на соответствие установленным нормам токсичности и дымности выхлопных газов, будет разработан регламент о присвоении экологического класса автотранспортным средствам в соответствии с техническими регламентами по экологической маркировке Евразийского экономического союза, до 2025 года будет внедрена экомаркировка автомобилей для ограничения доступа в зоны с низким уровнем выбросов", - говорится в документе.

 
Сообщается, что правила проведения замеров выхлопа акимат собирается принять уже этой осенью.
 
В городском управлении зеленой экономики редакции Kolesa.kz пояснили, что список участков с низким уровнем выбросов, где установят ограничения для авто с грязным выхлопом, пока не определен. Но предварительно речь будет идти о ряде улиц в центральной части города, на которых обустроены прогулочные зоны для пешеходов, таких как, например, Панфилова, а также о местах отдыха в горных районах. Следить за нарушителями запрета предполагается с помощью камер "Сергек".
 
Сотрудники Комитета экологического регулирования и контроля рассказали, что введение экомаркировки предусмотрят в обновленной дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Астаны и Алматы, которая в данное время готовится. Процесс этот небыстрый и будет разделен на несколько этапов.
 
На первом планируется изменить стандарт 1433-2017, в котором сегодня прописаны экологические классы авто и допустимое количество выбросов. По словам контролеров, в документе укажут, предположительно, четыре новых норматива: для машин с нулевыми выбросами, для не очень чистых и т.д. Соответственно, и маркировать такие автомобили будут зеленым, желтым, оранжевым и красным стикерами. Внутри каждого норматива пропишут пороговые значения выбросов от и до.
 
На следующем этапе, ориентировочно в 2024 году, функции замера выхлопа, присвоения экологического класса и выдачи цветных наклеек предполагается передать станциям техосмотра.
 

Однако автомобилисты Казахстана знают, как сегодня проводится техосмотр… И потому в Комитете экорегулирования предлагают внести поправки в Адмкодекс, согласно которым ЦТО будут нести ответственность за присвоение экокласса без проверки, а также за достоверность данных. К примеру, если машина прошла техосмотр, получила стикер, а через месяц на экопосту у нее выявили, что дымность или токсичность соответствует не желтому, а красному уровню, станции будут строго наказывать: штрафовать и лишать лицензии", - сообщает Kolesa.kz.

 
Одновременно в КоАП РК будут внесены нормы, обязывающие водителей в течение определенного времени устранить превышение разрешенного уровня грязи в выхлопе. А количество передвижных экопостов, проверяющих выхлоп на улицах мегаполиса, увеличится.
 
И, наконец, на третьем этапе, примерно в 2025 году, Алматы планируется разделить на экологические зоны, ограничив в наиболее чистые из них въезд авто с красными или оранжевыми стикерами. В комитете говорят, что прекрасно понимают, что большинство машин в Казахстане старые, и потому вопрос о запретах будет тщательно прорабатываться с общественностью, чтобы избежать социальной напряженности.
 

Вырубка садов на Каменском плато: по ряду объектов заморожено строительство

29.09.2022, 10:13 25761
Вырубка садов на Каменском плато: по ряду объектов заморожено строительство
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию по незаконному строительству и вырубке яблоневых садов на Каменском плато, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Алматы обратился к акиму города с заявлением о необходимости вернуть зону Р1 на Каменском плато, которая была переведена незаконно в Ж1 в 2014 году.
 

За это время застройщик уничтожил большое количество гектаров яблоневых садов, сошли оползни. Сейчас ведется незаконная стройка, вместо ИЖС строится МЖК. На этом участке нет воды, канализации", - сказал горожанин.

 
Ерболат Досаев ответил, что по ситуации с вырубкой садов на Каменском плато им было дано отдельное поручение.
 
Городской прокуратурой совместно с управлением экологии и окружающей среды проведена работа.
 

По многим проектам мы заморозили стройку, подали соответствующие исковые требования и заявления в суды, для того чтобы завершить процессы. Вы правильно обратили внимание, что это произошло в 2014 году, когда были присоединены новые территории к городу из Талгарского района Алматинской области", - рассказал аким.

 
По его словам, такая же ситуация с изменением целевого назначения земель есть и в других районах.
 

Мы приостановили незаконное строительство. Обратно просто так перевести целевое назначение непросто. Это бесконечное количество судебных исков. Количество выданных земельных участков за те годы составляет десятки тысяч", - отметил Досаев.

 
Он добавил, что в городе будет проведено дополнительное исследование по участкам с повышенным риском схода оползней. Соответствующие заявления будут поданы в суды.
 
Ранее в партии AMANAT заявили, что будут выяснять, как участки на Каменском плато перешли в частную собственность
 

Тем более что они граничат с Иле-Алатауским национальным парком, а, как известно, ничего ближе 2 километров от парка не должно возводиться. Будут приняты конкретные шаги. Незаконная, беспорядочная застройка, угрожающая жизням местного населения, должна быть остановлена", - заявил председатель комиссии, секретарь партии Даулет Карибек.


Коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной, считают эксперты.
 

Российские ученые разработали метод производства экологичного топлива из отходов

28.09.2022, 10:06 29241
Российские ученые разработали метод производства экологичного топлива из отходов
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов предложили ученые Тюменского государственного университета. По их словам, получаемые составы не уступают традиционным углям и могут применяться в качестве удобрения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам ученых ТюмГУ, органические отходы могут стать эффективным источником топлива - за счет особого температурного воздействия из них можно получать биоуголь и высококалорийный генераторный газ.
 
Новая технология переработки органических отходов, предложенная коллективом специалистов ТюмГУ, отличается от аналогов "всеядностью" и улучшенными характеристиками продукта. Получаемые составы, по словам ученых, значительно экологичнее традиционных углей, не уступают им энергетически, а также могут использоваться в качестве органического удобрения, информирует РИА Новости.
 

Биоугольные смеси углерод-нейтральны, поэтому не только не производят смог при сжигании, но и не вредят окружающей среде. Также некоторые виды получаемой при переработке биомассы можно применять для повышения плодородия сельскохозяйственных угодий", - рассказал заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы ТюмГУ Иван Шаненков.

 
Новое биоугольное топливо, по словам создателей, прочнее, чем древесные угли, что удешевляет производство и упрощает хранение и перевозку. Ориентировано оно в первую очередь на использование в быту в качестве гранулированного топлива для котлов, каминов, мангалов. При использовании таких биоуглей в качестве удобрения, как сообщили ученые, можно повысить урожайность, например, яровой пшеницы более чем на 20 процентов.
 

Факты незаконной вырубки деревьев и их ненадлежащего содержания выявили в Туркестанской области

27.09.2022, 15:37 32486
Факты незаконной вырубки деревьев и их ненадлежащего содержания выявили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Туркестанской области с начала года выявили 60 нарушений правил содержания и незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стражами порядка зарегистрировано 3 факта незаконной вырубки деревьев, по которым составлены административные протоколы по статье 381-1 КоАП РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", а собранные материалы направлены в суд. Также сотрудниками полиции изъяты свыше 6 кубометров незаконно вырубленной древесины", - сообщили в ДП Туркестанской области. 

 
Также выявлены 57 нарушений правил содержания и защиты зеленых насаждений, по которым составлены административные протоколы по статье 386 КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". Шесть нарушителей получили административные штрафы, остальным вынесено предупреждение.
 

В настоящее время в целях предупреждения незаконных вырубок в осенний период саксауловых и других деревьев на дрова сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира продолжаются мероприятия по пресечению правонарушений и защите природы", - говорится в пресс-релизе департамента.

 

Манула сняли на видео в нацпарке "Тарбагатай"

26.09.2022, 20:26 36601
Манула сняли на видео в нацпарке "Тарбагатай"
Фото: instagram.com/qazfwc
СЕМЕЙ. 26 СЕНТЯБРЯ - Манула засняли на видео в национальном парке "Тарбагатай" в Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с редким хищником опубликовано в Instagram Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 
 

Манул - редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С. С 1976 года в стране запрещена охота на этих животных", - сообщили в ведомстве.

 
 

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