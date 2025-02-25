Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольныхПрокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
24.02.2025, 15:45 5546
В Костанайской области выявили три нелегальных завода по производству бетона
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Костанай. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области выявили три нелегальных завода по производству бетона и изделий из него, которые работали без экологического разрешения, сообщает прокуратура региона.
Предприятия установлены в городах Костанае и Тобыле, свою деятельность длительное время они осуществляли без разрешительных документов. В отношении экологических нелегалов возбуждены дела об административных правонарушениях, судом они привлечены к штрафу свыше 6 млн тенге с запрещением деятельности до оформления экологической документации", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в ЗКО компанию оштрафовали на более чем 140 млн тенге за выбросы пыли.
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24.02.2025, 12:35 7781
Открытую базу данных о каспийских тюленях создадут в Казахстане
Фото: Жанарбек Аманкулов
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Открытую базу данных для каспийского тюленя создадут в Казахстане. Планируется, что научные исследования ведущих мировых ученых, данные мониторинга с датчиков слежения, результаты анализов эндемика Каспия будут собраны в открытой информационной базе, сообщил организатор проекта Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER).
Данные научно-исследовательских работ показали катастрофическую экологическую обстановку на Каспии и стали основанием для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.
Для изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя требуется доступ к научным исследованиям, многие из которых на данный момент разрознены и находятся в закрытом доступе. За 10 лет научно-исследовательской работы учеными нашего института проведены уникальные анализы и собрана обширная база данных. Мы планируем, создать открытую big date, которая позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению каспийского тюленя и всего прикаспийского региона", - рассказала основатель CAIER эколог Асель Тасмагамбетова.
В начале февраля завершилась очередная научно-исследовательская экспедиция CAIER на Каспий, в которой приняли ученые из Великобритании, Казахстана и США, а также съемочная группа международного телеканала BBC.
Во время экспедиции была оказана ветеринарная помощь больным каспийским тюленям, отобраны пробы воды, снежного покрова и проведен ряд уникальных анализов. Также на животных установлены биометрические облегченные датчики слежения.
Датчики включают три спутниковых модуля и один модуль LoRa, позволяют минимизировать вмешательство в естественное поведение тюленей. Такой подход обеспечил получение точных данных о температуре, давлении, глубине, местоположении GPS, скорости перемещения, ориентации и проводимости без значительного влияния на поведенческие паттерны животных.
В свою очередь профессор Даниель Коста, ведущий мировой исследователь ластоногих, принимавший участие в экспедиции CAIER, считает, что выполненные анализы внесут значимый вклад в исследование сокращения популяции каспийского тюленя.
Лаборатория Коста с энтузиазмом собирала различные биологические образцы у каспийских тюленей во время экспедиции 2025 года. Мы с нетерпением ждем результатов анализа, который поможет нам глубже понять объем крови, физиологию стресса, поведенческие особенности кормления, энергетические затраты на размножение, гематологические показатели, состав молока и многое другое. Мы благодарны за приглашение принять участие в этой экспедиции и с радостью продолжаем изучать экологию и здоровье этого уникального вида", - рассказал профессор.
На данный момент все пробы отправлены для исследования в высокотехнологичную лабораторию. Планируется, что результаты анализов будут включены в единую базу данных о жизнедеятельности каспийского тюленя.
Напомним, более 150 особей каспийских тюленей планируют изъять для научных исследований в РК.
21.02.2025, 20:08 30701
В Казахстане появятся новые нацпарки
Также будут расширены территории имеющихся особо охраняемых территорий
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 21 февраля, вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев во время брифинга в СЦК рассказал, где планируется создать новые нацпарки.
Планируется создание регионального парка Мерке площадью 86 тыс. га в Жамбылской области. Технико-экономическое обоснование разработано и находится на согласовании. Участок зарезервирован. В планах также создание резерватов "Арал" и "Жайық орманы" площадью 471 тыс. га в Кызылординской области и 46,9 тыс. га. в Западно-Казахстанской области. Технико-экономическое обоснование разработано в 2014 году, требуется корректировка", - сообщил вице-министр экологии.
Также будут расширены территории имеющихся особо охраняемых территорий на 648 тыс. га.
Шарбиев также рассказал о ходе реализации поручения главы государства по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде страны, а также о посадке зеленых насаждений на осушенном дне Аральского моря, обеспечении посадочным материалом на предстоящий год, об охране и защите лесов от пожаров, о материально-техническом оснащении природоохранных учреждений, об установке систем раннего обнаружения пожаров, о развитии экологического туризма, о реинтродукции и охране животного мира.
21.02.2025, 14:09 33321
Индийского дикобраза сняли на камеру в горах близ Алматы
Жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксайском ущелье на камеру телефона зафиксировали краснокнижного индийского дикобраза, сообщили в Иле-Алатауском природном парке.
Как рассказали специалисты, жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи.
Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала 16 февраля во время ночного рейда. Ранее к видеофотоматериалам, снятым в охранной зоне Каскеленского ущелья, Карагайлинского ущелья, Большого Алматинского ущелья и национального парка, добавилось видео, снятое в Аксайском ущелье.
Продолжается работа по мониторингу индийского дикобраза. Мы просим посетителей парка не превышать скорость, когда едете за рулем в горном ущелье. Поскольку это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля", - добавили в нацпарке.
19.02.2025, 17:52 48226
Более 150 особей каспийских тюленей планируют изъять для научных исследований в РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и воспроизводственных целей". Документ опубликован на портале Открытые НПА.
Планируется разрешить изъятие:
1) 156 особей каспийских тюленей для научных исследований в целях мечения с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 31 декабря 2025 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;
2) аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 500 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;
3) аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;
4) нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 ноября 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Ертис в пределах Абайской и Павлодарской области;
5) каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в воспроизводственных целях в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в объеме 26 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.
Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установить в размере 0,064 месячного расчетного показателя, одного килограмма аральского усача в размере 0,013 месячного расчетного показателя и одного килограмма нельмы и каспийского лосося в размере 0,017 месячного расчетного показателя", - говорится в документе.
Напомним, казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В Казахстане появится резерват "Каспий итбалығы".
18.02.2025, 17:12 58001
В Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана вместе со Всемирным банком разработало вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, которая включает в себя 39 проектов, сообщила в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева.
Это позволит обеспечить постоянной работой 2000 человек, улучшит развитие сельского хозяйства и рыболовного промысла Кызылординской области, создаст дополнительные рабочие места, улучшит экономическую и социальную обстановку в регионе", - заявила она.
По словам Молдир Абдуалиевой, для информирования о второй фазе проекта по сохранению Северного Аральского моря специалисты министерства встретились с жителями Аральского района Кызылординской области. Такие же встречи прошли в 21 населенном пункте 11 сельских округов. Еще 7 встреч с гражданами прошли в Аральске.
Кроме того, отметила спикер, на стадии завершения находится проект "Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья".
До конца года министерство планирует закончить реконструкцию Кокаральской плотины, которая отделяет Северный Арал от Большого Аральского моря. Это поможет нам сохранить Северный Арал, снизить соленость воды в нем, улучшить экологическую обстановку в регионе", - добавила она.
Ранее сообщалось, что миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море.
18.02.2025, 15:12 59336
Угроза природе, туризму и памятниками истории - общественники обеспокоены строительством каскада ГЭС на реке Коксу
Фото: Елена Ударцева
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Талдыкорган. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство каскада ГЭС на реке Коксу может привести к безвозвратной утрате культурно-исторического наследия мирового значения. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе, сообщили в общественном фонде "Охотники за петроглифами".
По информации участников пресс-конференции, в области Жетысу, в Кербулакском районе, на реке Коксу запланировано строительство каскада из семи ГЭС общей мощностью 150 МВт. Уже начато строительство рудненских ГЭС-1 и ГЭС-2 общей установленной мощностью 42 МВт. Близится к завершению строительство Верхне-Талаптинской ГЭС мощностью 7 МВт.
Строительство, по мнению ученых и общественников, несет риски техногенной и экологической катастрофы. Оно может привести к безвозвратной утрате культурно-исторического наследия мирового значения. Также область может лишиться проведения спортивных соревнований международного уровня, что в итоге скажется на ее туристической привлекательности.
Спикеры отметили, что строительные работы были начаты без должного информирования общественности, как того требуют статьи 4 и 6 Орхусской конвенции и статьи 13, 14, и 17 Экологического кодекса РК.
Как отметила исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова, в результате затопления из-за строительства ГЭС на реке Коксу может полностью измениться исторический ландшафт, исчезнуть часть археологических объектов: поселения, могильники, наскальные рисунки, начинающиеся с эпохи бронзы (2-е тысячелетие до нашей эры и до середины XIX века).
Часть из них еще не исследована учеными. Это сделает невозможным создание в долине реки гео- или нацпарка под эгидой ЮНЕСКО, то есть этот уникальный с точки зрения археологии и истории регион потеряет свою туристическую привлекательность", - рассказала она.
Председатель экологического общества "Зеленое спасение" Сергей Куратов считает, что проводимое строительство неминуемо окажет влияние на экологическую ситуацию в регионе. Экологов беспокоит и тот факт, что данная местность является селе- и сейсмоопасной. Необходимо провести тщательное обследование территории. Осуществление работ без должной подготовки может привести к серьезной техногенной катастрофе.
Отсутствует информация о том, рассматривался ли альтернативный проект, то есть строительство в другом месте или сооружение электростанций других типов. В предоставленных нам подрядчиками документах нет информации о том, каковы размеры санитарно-защитной зоны для строящихся сооружений. Не указан класс санитарной опасности в соответствии с новыми Санитарными правилами. Не указано, как будет передаваться электроэнергия. Линии электропередачи тоже окажут влияние на экологическую ситуацию в регионе. Все это вызывает большие сомнения в качестве проектно-сметной документации", - рассказал эксперт.
По словам ведущего научного сотрудника института археологии имени А.Х. Маргулана Александра Горячева, строительство может нанести непоправимый урон природному археологическому ландшафту памятника международного значения Ешкиолмес.
Ешкиолмес - это одно из самых крупных скоплений не только Казахстана, но и Центральной Азии. Комплекс насчитывает более 25 000 петроглифов и множество памятников древности. Он еще до конца не изучен, и любое изменение на его территории может привести к нарушению целостности всего объекта". Кроме того, на территории долины Коксу зафиксированы десятки других, еще неизученных археологических объектов - петроглифов, могильников, поселений. Затопление территорий и хозяйственное освоение в ходе строительства ГЭС могут затруднить доступ к ним со стороны ученых, часть объектов может быть уничтожена", - обеспокоен археолог.
По словам президента Федерации рафтинга Казахстана Константина О, река Коксу обладает уникальными характеристиками, которые привлекают спортсменов со всего Казахстана и из других стран.
После строительства ГЭС чемпионаты республиканского, и тем более международного, уровня сразу отпадают. Становятся либо полностью невозможными либо утрачивают свой потенциал. Строительство ГЭС нанесет ущерб туристической отрасли, ограничив доступ к реке и уничтожив ее спортивный потенциал", - отметил Константин О.
По его словам, федерация призывает к открытому обсуждению проекта с участием спортивного сообщества, экологов и специалистов по туризму.
Важно найти баланс между развитием энергетики и сохранением природного и спортивного наследия региона", - подчеркнул спикер.
Никто не спорит, что электроэнергия и строительство ГЭС необходимы. Но при условии, что это не нарушает и не обрезает наши корни, не ведет к разрушению памятников в виде курганов и петроглифов. Энергию необходимо вырабатывать без ущерба для исторических корней. Надеюсь, что все сказанное сегодня будет услышано в самых высоких кабинетах. Надеюсь, будут приняты незамедлительные меры, чтобы строительство ГЭС в Жетісу и любое другое строительство на территории Казахстана было реализовано без ущерба для наших исторических памятников", - подытожил выступления спикеров общественник Мухтар Тайжан
Общественные деятели и ученые подготовили открытые письма на имя акима Кербулакского района области Жетысу с просьбой предоставить полную и достоверную проектную документацию строительства.
Для справки:
Археологический комплекс Ешкиолмес насчитывает более 250 памятников разных видов - поселений, могильников, жертвенников и более 10 000 петроглифов. Комплекс датируется от середины II тыс. до н.э. до середины XIX в. Высокая концентрация памятников на данной территории свидетельствует о большой хозяйственной и культурной значимости этого района области Жетісу. Комплекс начал активно изучаться в 1982 году экспедицией под руководством Алексея Марьяшева. В 2021 году Ешкиолмес был внесен в предварительный перечень от Республики Казахстан для номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным Федерации рафтинга, в сезон сюда приезжают 3000 спортсменов и туристов - любителей рафтинга. С учетом всех сопровождающих туристов, поток, который обеспечивают водные вида спорта, составляет 5000 человек в год. Также здесь проходят соревнования международного уровня, включая Кубок Азии.
17.02.2025, 11:28 68406
В Казахстане на защиту окружающей среды направят 2,5 млрд кубометров воды
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на природоохранные попуски для поддержания состояния местных экосистем в 2025 году направят 2,5 млрд кубометров воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации страны.
Наше министерство планирует обеспечить наполнение 219 озер, залив более 204,2 тысячи га сенокосных угодий, а также полив 5,23 тысячи га лесов в поймах рек. Это улучшит экологическую ситуацию и водоснабжение в прибрежных районах. Реализация всех мероприятий также поможет снизить риски засух, предотвратит утрату кормовых угодий, а также поспособствует устойчивому развитию сельского хозяйства и местных экосистем", - заявил директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.
По данным ведомства, в прошлом году на защиту окружающей среды направили 1,5 млрд кубометров воды.
В частности, 889 млн кубометров воды направили на сохранение озерных систем Кызылординской области, 87,5 млн кубометров - в пойму реки Шидерты Павлодарской области, 29,7 млн кубометров - в реку Нура для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного заповедника.
Еще 90 млн кубометров воды направили по реке Илек Актюбинской области. По водохозяйственным объектам Туркестанской области направили 144 млн кубометров воды, а из объектов филиала "Казводхоза" "Большой Алматинский канал имени Конаева направили 133 млн кубометров", - добавили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
Ранее миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море.
14.02.2025, 18:57 83526
Водитель грузовика избавился от шламовых отходов в степях Атырауской области
Он не доехал до полигона
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Атырау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик компании, занимающейся нефтеразведкой в Кызылкогинском районе, вылил вязкую жидкость в степи в местности Тайсойган, сообщает "АЖ".
По словам очевидцев, вещество было сброшено на землю примерно в 30 километрах от села Миялы.
Члены комиссии, созданной специально для выяснения обстоятельств происшествия, выехали на место. Предварительно установлено, что вещество похоже на шламовые отходы. Оно должно было быть утилизировано на специальном полигоне в Жылыойском районе, но по каким-то причинам водитель грузовика не доехал до места назначения.
По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования. Если будет установлено, что вещество представляет опасность для экологии, компания будет привлечена к ответственности.
Напомним, более 400 водителей привлечены к ответственности за несанкционированный слив нечистот и выгрузку мусора в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".
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