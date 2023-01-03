02.01.2023, 12:27 8566
В лесах ВКО за год высадили более трех миллионов деревьев
На 2023 год запланирована посадка на площади 1537 га с высадкой 7,8 млн штук сеянцев
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Усть-Каменогорск. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В регионе разработан комплексный план увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы, по которому проводятся посадки деревьев.
В 2022 году в государственном лесном фонде 13 лесных хозяйств ВКО согласно плану высажено 3,1 млн штук сеянцев различных древесных пород, сообщает YK-news.kz.
Выполнена посадка лесных культур на площади 669 га при плане 600 га. На 2023 год запланирована посадка на площади 1537 га с высадкой 7,8 млн штук сеянцев различных древесных пород. По результатам лесоустройства возможна будет корректировка плана на 2024 - 2025 годы в связи с уменьшением лесокультурного фонда, так как на некоторых участках произошло естественное заращивание", - сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.
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02.01.2023, 16:11 7356
Глава государства подписал закон о растительном мире
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О растительном мире" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", сообщает пресс-служба Акорды.
Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.
Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.
Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.
Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.
Напомним, поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.
27.12.2022, 13:00 45831
В Алматинской области чиновников оштрафовали за мусорные свалки
Фото: Прокуратура Алматинской области
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По представлению прокуратуры за нарушение экологических требований к административной ответственности привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматинской области.
Стихийные свалки накапливаются в течении длительного времени из-за отсутствия контроля со стороны местных исполнительных органов, что приводит к многочисленным негативным последствиям: загрязнение почвы, атмосферного воздуха, ухудшение санитарной обстановки. Об этом свидетельствуют многочисленные критические публикации в средствах массовых информации и социальных сетях", - заявили в ведомстве.
Посредством геопортала АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" на территории области выявлена 351 стихийная свалка, в частности в Енбекшиказахском районе - 61, Илийском - 91, Карасайском - 56, Талгарском - 33 и в городе Конаеве - 85.
По данным пресс-службы, ликвидировано 247 стихийных свалок, неликвидированными остаются 104.
К административной ответственности по части 3 статьи 344 КоАП РК привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева в виде штрафа по 100 МРП каждый (306 300 тенге)", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Астане обнаружили свалку с медицинскими отходами.
26.12.2022, 16:59 52981
В Астане обнаружили свалку с медицинскими отходами
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе вокзала "Нурлы жол" возле гипермаркета "Метро" выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана.
Сотрудники департамента экологии по городу Астане совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ. В ходе осмотра установлен примерный объем свалки, который составил 50 кубометров", - проинформировали в пресс-службе.
Следственно-оперативной группой департамента полиции зарегистрирован материал в ЕРДР.
Видео с горами медицинских отходов было опубликовано в Сети. Его авторы утверждают, что найденные отходы относятся по опасности к классу "Б".
Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", медицинские отходы класса "Б" - это эпидемиологически опасные медицинские отходы (инфицированные и потенциально инфицированные отходы).
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
25.12.2022, 15:20 61946
В Мангистауской области выявлено множество несанкционированных свалок
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках космомониторинга в Мангистауской области выявлено 108 свалок, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В рамках космомониторинга выявлено 108 свалок, из них ликвидировано 72%, или 67 свалок", - сообщает ведомство.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО, по области только 7 полигонов ТБО из 23 соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
В свою очередь, согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов (700 млн тенге).
Напомним, на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
24.12.2022, 09:25 69906
Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь
Фото: кадр из видео
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Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Птичий грипп выявили у мертвых лебедей, найденных в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан.
Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ "Национальной референтный центр по ветеринарии", дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана", - проинформировали в комитете.
Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцины для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая недопущения контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.
На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная", - заверили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей.
22.12.2022, 13:11 81206
Нет четких результатов - депутат о работе по сохранению популяции каспийского тюленя
Сенатор предложил ряд комплексных решений проблем в данной сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба, информирует пресс-служба сената
Ускорение принятия проекта закона "Об аквакультуре", а также внесения изменений в Водный, Земельный кодексы и другие законы для совершенствования законодательной базы рыбного хозяйства придадут новый импульс развитию отрасли", - сообщил депутат.
Он также предложил ряд комплексных решений проблем в сфере:
- внести точечные поправки в программу развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы с учетом ожидаемого дефицита водных ресурсов;
- активнее заниматься продвижением и субсидированием рыбной продукции глубокой переработки;
- рассмотреть вопрос о реконструкции государственных рыбоводных хозяйств, повышении заработной платы их сотрудников;
- особое внимание уделить оснащению территориальных рыбоохранных органов современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что президент Токаев во время визита в Мангистаускую область подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.
Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.
22.12.2022, 12:28 81961
Защиту растительного мира усилили в Казахстане
Сенаторы приняли законы, призванные регулировать общественные отношения в области охраны, восстановления и использования растительного мира
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли законы "О растительном мире" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", призванные регулировать общественные отношения в области охраны, восстановления и использования растительного мира.
Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.
Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.
Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.
Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.
Напомним, поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.
Нормы законопроекта направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территории.
Ранее сенат одобрил закон о развитии агломераций.
20.12.2022, 12:40 90766
Продлить мораторий на отстрел сайгаков намерены в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэкологии намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года, сообщил в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать их в следующем году не будем", - проинформировал министр.
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
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