В Мангистауской области дроны будут использовать для выявления источников загрязнений на промпредприятиях

Актау. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области источники загрязнения будут определяться с воздуха с помощью дронов, передает Kazakhstan Today.





Департамент экологии Мангистауской области на сегодня производит закуп дронов, которые позволят определять 12 видов источников загрязнения на территории производственных объектов. Об этом в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook сообщил директор регионального департамента Руслан Токенов.

Департамент экологии производит закуп дронов последнего поколения. Они позволят в онлайн режиме определять 12 видов источников загрязнения. Их можно запускать в радиусе 7 километров, в высоту - 3,5 километра. Имеется фото-, видеофиксация. На сегодня приобретение устройства находится на стадии купли-продажи. В предстоящем году планируем внедрить в эксплуатацию. В основном дроны будут применяться на территории промышленных предприятий, заводов, месторождений. Дроны не будут применяться на особо охраняемых природных территориях. Поэтому ожидаем положительной оценки общества", - сообщил Руслан Токенов.

Отметим, в нынешнем году в Мангистауской области за нанесенный ущерб окружающей среде предприятия были оштрафованы на 2,8 млрд тенге, из которых 90% были взысканы. В ходе прямого эфира Руслан Токенов подробно разъяснил Дорожную карту по решению экологических проблем региона.

Дорожная карта состоит из семи глав и тридцати шести разделов. В документ включены все основные моменты, касающиеся сокращения выбросов, озеленения, управления отходами, регулирования исторических участков загрязнения, защиты биоразнообразия и другие экологические вопросы. По поручению министра мы ежеквартально проводим встречи с гражданами и отчитываемся о проделанной работе. На встречах мы также даем подробные пояснения по вопросам, которые не нашли своего решения", - рассказал руководитель департамента.

Одним их важных пунктов разговора также стала ситуация вокруг Каспийских тюленей, которые недавно были занесены в Красную книгу Казахстана как редкий и исчезающий вид животных.

Как известно, погибшие тюлени иногда встречаются на берегу Каспийского моря. Чаще всего причинами подобных фактов являются попадания тюленей в ловушки браконьеров. Совместно с акиматом в текущем году было устранено большое количество незаконных ловушек на море. Если эта работа будет продолжена, безусловно, мы достигнем положительного эффекта. А включение тюленей в Красную книгу позволит нам создавать новые особо охраняемые территории", - подчеркнул Руслан Токенов.

Не остался без внимания и широко обсуждавшийся общественностью вопрос чистоты ущелья Бозжыра.

Согласно отчетам, в этом году ущелье Бозжыра посетили 2000 человек. Если предположить, что у каждого посетителя с собой была бутылка воды и часть сознательных граждан увезла бутылки с собой, то часть бутылок все же осталась там. В предстоящем году ожидается приезд десяти тысяч туристов в ущелье. А значит, мы должны заранее решить вопросы с мусором, подготовить специальные места для мусора, поставить задачи перед инвесторами, которые построят отель. В целом, если гостиница будет находиться далеко от ущелья Бозжыра, будут соблюдены все экологические требования, проект будет представлен общественности, а также в случае соблюдения режима тишины, учитывая наличие святых мест вокруг, то часть общественности не против строительства объекта", - добавил директор департамента.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы по хвостохранилищу Кошкар ата, куда было слито 105 млн радиационных отходов, а также по карьерам в районе Шетпе, экологической культуры, пользы нового Экологического кодекса для улучшения ситуации в регионе и другие актуальные вопросы.

Отметим, пресс-службой министерства будут ежедневно проводиться прямые эфиры по обсуждению актуальных вопросов с представителями отраслевых комитетов и департаментов, подведомственных организаций.

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