В мажилисе обеспокоены наличием бесхозных самоизливающихся нефтяных скважин

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания мажилиса депутат Салимжан Накпаев обратил внимание на проблему самоизливающихся аварийных нефтяных скважин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2010 году по республике было исследовано 8584 нефтяных скважин на суше и 1262 на берегу Каспийского моря, по итогам которого было рекомендовано ликвидировать 82 нефтяных скважины. При этом акимат Атырауской области уже в 2013 году на республиканском уровне озвучивал проблему об имеющихся в регионе 1400 нефтяных скважинах с возможным риском протечки нефти, из которых 128 затоплены водами Каспийского моря", - озвучил депутат в своем запросе.

И эта проблема, по его словам, касается не только одного взятого региона, но и ряда других областей, в том числе Мангистауской и Актюбинской области. К примеру, Восточная Тасорпа, Култай, Жилянская, Петропавловская и другие скважины.

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, на сегодняшний день, на побережье Каспийского моря ликвидирована одна скважина, а на суше - 41 скважина, из них подлежащих ликвидации осталось 5 скважин", - продолжил мажилисмен.

При этом Накпаев подчеркнул, что ликвидация бесхозных аварийных нефтяных скважин была осуществлена за счет государства. Тогда как скважины, которые расположены на территории компаний-недропользователей, обязаны ликвидировать или консервировать за счет компаний.

Однако некоторые недобросовестные недропользователи не в полной мере выполняют свои обязанности и не предоставляют какую-либо информацию о том, какая работа ими ведется в данном направлении", -отметил депутат.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день, статистические данные обследованных и ликвидированных скважин не совпадают и остается неясным, сколько конкретно аварийных скважин осталось на суше и сколько на берегу Каспийского моря. В свое время в счет данных бесхозных нефтяных скважин вошли и гидрогеологические скважины.

В связи с этим депутат предлагает провести следующие мероприятия:

1. Установить и актуализировать количество скважин, подлежащих ликвидации и консервации на территории Республики Казахстан.

2. Принять меры к недропользователям, на территории которых находятся аварийные скважины.

3. Составить четкий график на несколько лет по ликвидации или консервации бесхозных аварийных нефтяных скважин с достаточным выделением средств из бюджета.

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