В Минэкологии опровергли информацию о сокращении площадей лесов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Республики Казахстан опроверг информацию в СМИ о сокращении площадей лесов в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан является малолесной страной. В настоящее время площадь лесного фонда (совокупность всех лесов и земель для ведения лесного хозяйства) составляет 30,4 млн гектаров, из них 13,3 млн гектаров покрыты лесом (11% территории страны), показатель лесистости составляет 4,9%", -сообщили в пресс-службе комитета.

Экологи рассказали, что леса в Казахстане располагаются неравномерно. Типы лесной растительности обусловливаются разнообразием природных зон. В пустынной зоне произрастают саксауловые леса. Основная часть горных лесов представлена темнохвойными насаждениями Алтая, Джунгарского и Заилийского Алатау. В равнинной части степной и лесостепной зон произрастают березово-осиновые колочные леса, островные сосновые боры, ленточные боры Прииртышья.

Согласно информации ведомства, саксауловые леса составляют 50,5% от всей площади, покрытой лесом, хвойные насаждения - 13,5%, мягколиственные насаждения - 11,7%.

В 2000 году площадь лесного фонда составляла 26,5 млн гектаров, из них 11,4 млн гектаров покрыты лесом, лесистость - 4,1%. В 2015 году эти показатели составляли 29,3 млн гектаров, 12,6 млн гектаров и 4,6% соответственно", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2020 году площадь, покрытая лесом, увеличилась на 1,6 млн гектаров и составила 13,1 млн гектаров.

Тем самым, информация о том, что 2001-2020 годы страна потеряла 60,1 тыс. гектаров лесного покрова, не подтверждается. Наоборот, в целом наблюдается тенденция к увеличению лесных массивов. Об этом свидетельствуют данные о состоянии лесного фонда в регионах", - заверили экологи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства