В Минэкологии призвали воздержаться от поездок на Кобейтуз

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев а ходе отчетной встречи перед населением сообщил, что озеро Кобейтуз небезопасно для людей и призвал воздержаться от его посещения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В прошлом году местный акимат сделал анализ воды, соли и пришел, скажем так, к неутешительным выводам, что в этой воде и соли очень высокое содержание тяжелых металлов. Пользуясь моментом на этой площадке, попрошу людей ограничить поездки на Кобейтуз. Второе, что касается особо охраняемой природной территории, это компетенция местного исполнительного органа. Озеро находится на территории области. Мы предлагали сделать его особо охраняемой природной территорией местного формата, режима, но в связи с тем, что вот такие лабораторные исследования мы получили, сейчас акимат продолжает этот вопрос изучать", - сказал Мирзагалиев.

Министр пообещал, что переговорит в ближайшие дни с акимом области для того, чтобы получить обновленную информацию касательно вопроса вокруг озера, сообщает Kazpravda.kz

В прошлом году силами районного акимата был выставлен кордон, за который проезжать нельзя. И в целом само озеро небезопасно для здоровья людей", - добавил министр.

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