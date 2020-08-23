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Экологи выявили высокую концентрацию высокотоксичных химических веществ в озере Кобейтуз

22.08.2020, 14:12 5698
Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов сообщило о результатах анализа воды озера Кобейтуз, передает Kazakhstan Today.
 
РГП '' Казгидромет '' провело испытания воды, дна озера и почвы на побережье озера Кобейтуз в Ерейментауском районе Акмолинской области, сообщили в пресс-службе министерства.
 
Анализ качества воды озера Кобейтуз проведен по 42 физико-химическим показателям. 
 

В нижней части выявлены размеры кадмии, марганца, меди, никеля, свинца, хрома. На береговой почве выявлен размер кадмия, меди, молнии, свинца, хрома. Высокая концентрация металлов и металлов в испытаниях грунтовых вод, ядовитых элементов и металлов - прочность (20,7 миллиграмма на кубический дециметр): свинец (73,8), кадмий (0,19), цинк (15,7), хром (2,3), медь (1,4), никель (0,4), молибден (6,2)", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что недра Ерейментауского района богаты золотом, сыпью, каменным углем, боксом, гранитом, водолеями и другими средствами. Результаты фактической концентрации воды, дна грунта, физико-химических показателей почвы направлены в Комитет по экологическому регулированию и контролю РК. 
 

Учитывая высокую концентрацию высокотоксичных химических веществ в озере Кобейтуз, считаем необходимым проводить специальные исследования путем привлечения уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения для определения безопасности населения", - сказано в информации Минэкологии.

 
Как сообщалось ранее, в РК создадут Координационный совет по экологическому образованию
 
Напомним, за попытку вывезти соль с Кобейтуза супругов привлекли сразу по трем статьям.
 

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