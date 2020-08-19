В РК создадут Координационный совет по экологическому образованию

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане создадут координационный совет по экологическому образованию , передает Kazakhstan Today.

В состав координационного совета войдут представители госорганов, общественные деятели, образовательные учреждения, неправительственные и международные организации, в том числе ПРООН, РОП, Фонд развития общественно значимых инициатив и другие заинтересованные организации, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Решение о создании координационного совета было принято в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам экологического образования, в которой приняли участие министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр информации и общественного развития Аида Балаева, эксперты отрасли Жаксыбек Кулекеев, Мурат Абенов, Арман Кашкинбеков, Татьяна Немцан, Светлана Могилюк и другие.

Уверен, что только общими усилиями мы можем добиться цели по воспитанию поколения, способного обеспечить устойчивое развитие общества", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр считает, что экологическое образование детей не должно ограничиваться только соответствующим предметом в школе

Считаю, что это должна быть комплексная работа всего общества, всех заинтересованных госорганов, а также учителей, экспертов и, прежде всего, родителей, так как воспитание, как вы знаете, начинается с семьи", - сказал он.

В свою очередь, министр информации и общественного развития Аида Балаева также выразила мнение, что повышение экокультуры и экообразованности должно быть комплексным, поэтому необходимо внедрять работу во всех отраслях жизни.

Действительно, от экологических проблем отвернуться сложно. Они всегда были и остаются в ряду наиболее важных и чувствительных тем. Ведь те вандальные факты, которые имели место, это, к сожалению, социальный диагноз, который подлежит срочному полному образовательному и правовому лечению", - сказала Аида Балаева.

По мнению министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, экологическое просвещение нужно рассматривать в контексте воспитательной работы в школе в целом.

Мы сейчас говорим о ценностно-ориентированном воспитании в школах, и важной частью этой общей концепции как раз станет экологическое воспитание", - сказал он.

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