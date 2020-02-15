В Минэкологии рассказали о ходе расследования причин черного снега в Темиртау

Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали о ходе расследования причин черного снега в Темиртау, передает Kazakhstan Today.

Департамент экологии по Карагандинской области с целью своевременного реагирования и принятия соответствующих мер на опубликованную в СМИ информацию о выпадении черного снега в городе Темиртау совместно с филиалом РГП "Казгидромет" осуществлен выезд для замера химического состава атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны АО "АрселорМиттал Темиртау", так как основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе Темиртау является Стальной департамент АО "АрселорМиттал Темиртау", с долей выбросов - 83% от общего объема выбросов в целом по городу", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

По данным Казгидромет, 31 января и 1 февраля 2020 года были неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) (отсутствие ветра). В настоящее время департаментом экологии проводится внеплановая проверка в отношении "АрселорМиттал Темиртау". Кроме того, проверяются и другие крупные предприятия города Темиртау.

Информация по итогам проверок будет сообщена дополнительно.

Также сообщаем, что в декабре 2019 года департаментом экологии проведен профилактический контроль деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау", по итогам которого были выявлены грубейшие нарушения требований экологического законодательства в ТЭЦ ПВС и кислородно-конвертерном цехе. Департаментом в соответствии с требованиями законодательства в отношении АО "АрселорМиттал Темиртау" предъявлен многомиллиардный ущерб и даны предписания об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения", - добавили в ведомстве.

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