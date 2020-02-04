Министр экологии поручил провести проверку промпредприятий Темиртау после сообщений о черном снеге (ВИДЕО)

"На владельца участка наложен штраф, по статье КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". Также взято гарантийное письмо о компенсационном восстановлении 350 саженцев лесных пород. Компенсационные деревья будут высажены на землях общего пользования".