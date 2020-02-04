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Министр экологии поручил провести проверку промпредприятий Темиртау после сообщений о черном снеге (ВИДЕО)

03.02.2020, 09:27 10153
Министр экологии поручил провести проверку промпредприятий Темиртау после сообщений о черном снеге (ВИДЕО)
Караганда. 3 февраля. Kazakhstan Today - Министр экологии Казахстана Магзум Мирзагалиев поручил проверить промышленные предприятия Темиртау после сообщений жителей города о черном снеге, передает Kazakhstan Today.
 

Жители Темиртау вновь сообщают о "чёрном снеге". Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнении мер промпредприятий по снижению нагрузки в окружающую среду в период неблагоприятных метеорологических условий. Результаты будут доведены до общественности", - написал министр на своей странице в Twitter.


 
 
Напомним, что это не первый случай выпадения черного снега в Темиртау. Зимой 2017-2018 годов в городе был аналогичный случай, который встревожил жителей города.  На проблему серьезное внимание обратили власти региона, в результате чего был разработан и утвержден Комплексный план по оздоровлению экологической обстановки Темиртау. План включает мероприятия по снижению эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями.

Осенью прошлого года Минэкологии и АО "АрселорМиттал Темиртау" заключили документ, обязывающий компанию сократить эмиссии на 30% в период с 2019 по 2023 годы. 
 

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