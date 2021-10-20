В Минэкологии рассказали о водохозяйственной обстановке в бассейне реки Сырдарьи

Фото: Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан рассказали о водохозяйственной обстановке в бассейне реки Сырдарьи, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Экологическая ситуация в Кызылординской области напрямую зависит от водности Арало-Сырдарьинского бассейна. В Арало-Сырдарьинском бассейне с 2019 года продолжается цикл маловодья.

Водность реки Сырдарьи зависит от водохозяйственной деятельности на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и во многом определяется накоплением воды в водохранилище "Токтогул" (Кыргызстан). В текущем году объем накопления воды в Токтогульском водохранилище на 5 млрд кубометров меньше чем в 2019 году. Нормой считается, когда на начало вегетационного периода в Токтогульском водохранилище накоплено около 15 млрд кубометров воды. На 1 апреля текущего года в водохранилище было только 8,7 млрд кубометров, что на 2,9 млрд меньше чем в аналогичном периоде 2020 года", - проинформировали в Минэкологии.

В связи с переходом работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на энергетический режим, приток к Шардаринскому водохранилищу уменьшается в вегетационный период и увеличивается в межвегетационный период.

В этой связи, режим сработки и наполнения Шардаринского водохранилища зависит от режима работы водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарьи и водохозяйственной обстановки в соседних странах.

На сегодняшний день Шардаринское водохранилище работает в режиме наполнения. Сброс воды из водохранилища осуществляется расходом 50 кубометров/сек, приток составляет 140 кубометров/сек. Сброс воды из Шардаринского водохранилища будет увеличиваться по мере увеличения приточности", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что в Таджикистане и Узбекистане вегетационный период продлится до конца октября текущего года.





Поэтому вопрос поступления воды в Шардаринское водохранилище и увеличения объемов сброса воды в низовья реки Сырдарьи будет рассмотрен на очередном 81-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в ноябре текущего года при подведении итогов вегетационного периода 2021 года по бассейну реки Сырдарьи и согласовании лимитов водозаборов государств и прогнозного режима работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в меж вегетационный период 2021-2022 года", - сообщили в Минэкологии.



