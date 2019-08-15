В национальных природных парках Казахстана планируют развивать туризм

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Минэкологии, геологии и природных ресурсов и Минкультуры и спорта договорились о взаимном сотрудничестве для развития туризма на территориях национальных парков с учетом сохранения биоразнообразия флоры и фауны, сообщила пресс-служба Минэкологии Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий договор между АО "НК "Kazakh Tourism" и РГУ "Чарынский государственный национальный природный парк", РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк", а также РГУ "Государственный национальный природный парк "Колсай колдері" подписан во вторник.

По данным пресс-службы Минэкологии, ожидается, что усилия двух заинтересованных министерств, внедрение новой модели позволит увеличить туристический поток с 1,3 млн туристов в год до 3,4 млн туристов до 2025 года, обеспечить качество и доступность предоставляемых услуг.

Данные мероприятия позволят создать около 20 тыс. новых рабочих мест и привлечь порядка 100 млрд тенге инвестиций в ближайшие 5-7 лет", - отметили в ведомстве.

Согласно подписанному документу между ведомствами, в пилотном проекте планируется применить новую модель управления с использованием лучших мировых практик развития устойчивого туризма.

"Туристский потенциал национальных парков сегодня используется недостаточно: слабый сервис обслуживания, отсутствие инфраструктуры, неумение использовать уникальные природные объекты как бренд национального парка, отсутствие профессиональных кадров в области туризма и так далее. В этой связи для развития устойчивого экологического туризма совместно с Kazakh Tourizm планируется апробировать новую модель управления на территории трех нацпарков", - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

По его словам, совместная деятельность ведомств будет направлена на разработку, внедрение и продвижение инновационных идей, программ, проектов и технологий, направленных на развитие качественной туристской инфраструктуры с учетом интересов сохранения существующей экосистемы.

Планируется также привлекать международных экспертов и организации для внедрения лучших практик.

Успешная реализация пилотных проектов, позволит применить данный опыт на всех 13 государственных национальных природных парках Республики Казахстан.

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