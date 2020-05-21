В Нур-Султане построят полигон для строительных отходов

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в текущем году начнется строительство полигона для централизованного сбора и переработки строительных отходов, передает Kazakhstan Today.

На окраине города сейчас замечаем, что появились несанкционированные места для мусора. Стройкомпании незаконно вывозят туда строительный мусор, в том числе на полигонах после зимы видим, что вместе со снегом привозили стройотходы. Сейчас занимаемся вывозом мусора. Кроме предприятий, также мусор вывозили сами горожане, которые проводили ремонт в квартирах", - сообщил заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев.

Он отметил, что несанкционированные места ухудшают экологическую ситуацию. Экологическая полиция за подобные противоправные действия штрафует нарушителей, но необходимо прививать культуру чистоты, пишет сайт акимата столицы

Замакима отметил, что в столице необходимо построить полигон для строительных отходов. Акиматом города разработан проект полигона, определяется место.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов сделал замечание экологической полиции и районным акимам, поручил не допустить незаконного выброса строймусора и определить место для вывоза стройотходов.

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