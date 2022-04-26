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В Нур-Султане в 5 раз увеличены штрафы за несанкционированные свалки

25.04.2022, 09:51 7081
В Нур-Султане в 5 раз увеличены штрафы за несанкционированные свалки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане ведутся усиленные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в 5 раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами, проинформировали в столичном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что для физических лиц штрафы увеличены с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 МРП до 100 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства - до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.
 
С начала 2022 года к административной ответственности привлечены 659 правонарушителей, которые оштрафованы на сумму более 7 млн 400 тысяч тенге.
 
Совместно с районными акиматами, департаментом экологии, природоохранной полицией, службой I-komek 109 посредством городских камер видеонаблюдения "СЕРГЕК" ведется усиленная работа по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.
 
В управлении охраны окружающей среды и природопользования столичного акимата отметили, что нарушители зимой под видом снега вывозят строительный мусор, который, как подснежники, "расцветает" весной. Ликвидировано еще 12 участков, вывезено почти 2 тысячи тонн отходов. В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тысяч тонн мусора, в 2020 году - свыше 220 участков.
 

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Специалисты не смогли назвать точную причину гибели фламинго в Мангистауской области

25.04.2022, 20:40 3431
АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - Видео с мертвыми фламинго в Мангистауской области было снято 14 апреля. Спустя почти две недели туши особей разложились, поэтому узнать, из-за чего умерли фламинго, невозможно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Лада".
 

Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция", - сказал руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев.

 
Ранее в Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области. 
 
Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля. На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП "ПО "Охотзоопром" Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района. В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
 

В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго

25.04.2022, 10:28 6496
В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго
Фото: lada.kz
АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - В Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На мертвых фламинго наткнулся ребенок в песках Сам Бейнеуского района, сообщает региональное издание "Лада".
 
По информации портала, мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.
 
Редакция издания ожидает комментарий специалистов.

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Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля.

На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района.

В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен ущерб сумме 400 МРП", - добавили в ведомстве.


Ранее о загрязнении озера Караколь, на котором обитают фламинго, рассказал известный блогер.

 

Стала известна причина массового падежа лошадей в Атырауской области

23.04.2022, 19:06 17111
АТЫРАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Атырауской области был зарегистрирован падеж лошадей в результате неизвестной болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате проведенных исследования специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. 
 
По имеющимся данным, эти диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов. 
 
Кроме того, согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом министра сельского хозяйства профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных проводятся за счет владельцев животных.
 
В ходе совещания, организованного Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.
 
Эпизоотическая ситуация находится под контролем Министерства сельского хозяйства РК.
 

Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

23.04.2022, 12:30 20126
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В рамках общереспубликанской экологической акции "Бiрге - таза Қазақстан" глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии также приняли участие руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены президентского молодежного кадрового резерва, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами президентского молодежного кадрового резерва.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. "Дерево - это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу", - убежден президент.
 

Выражаю всем признательность. Вы - будущее нашей страны. Мы вместе должны построить новый Казахстан, Вторую Республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех", - сказал лидер Казахстана.

 
В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.
 
Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.
 

В озерах СКО погибло 150 кг карася

22.04.2022, 17:51 25196
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 АПРЕЛЯ - В озере Пруд у села Пресновки Кызылжарского района погибло 150 кг карася, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Второй факт гибели рыбы зарегистрировали в озере Логовом у села Арыкбалык Айыртауского района. Оба водоема находятся в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. 
 

Для выяснения причины гибели рыб на место выехала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и ветеринарной службы районов. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов. Акиматы сельских округов организовали сбор и утилизацию погибшей рыбы", - сообщили в департаменте экологии.

 
Ранее в Павлодарской области на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов.
 
18 апреля в СКО произошла массовая гибель рыбы на озере Бугровом, расположенном в 100 метрах западнее села Бугрового в Кызылжарском районе. 
 
В начале апреля в Туркестанской области на берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыбы. Погибли карась и сазан.
 

Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку

22.04.2022, 14:48 26576
Свалка с останками животных в Алматинской области: департамент экологии начал проверку
Фото: telegram/EcologyofQazaqstan
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - Департамент экологии Алматинской области совместно с депутатами маслихата начал проверку по факту экологического инцидента в селе Даулет Талгарского района, где местные жители обнаружили свалку останков сельхозживотных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По факту нарушения экологических норм в отношении завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Талгарского района Алматинской области прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки", - сообщили в Министерстве экологии. 

 
В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Экологического кодекса РК общественные отношения в области обращения с биологическими отходами регулируются специальным законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии. 
 

Вопрос находится на контроле. О статусе проверки будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в министерстве. 

 
О проверке также сообщил на своей странице в Facebook депутат маслихата Ержан Игибаев.
 

Сегодня в качестве депутата маслихата от партии AMANAT выехал в Талдыкорган для встречи с руководителем Аккозиевым Орманом и его заместителем Сарбазовым Сериком. В ходе встречи с руководством обсудили дальнейшие совместные действия по данному обстоятельству с необходимостью привлечения ветеринарной инспекции и СЭЗ. В свою очередь, департаментом экологии прорабатывается вопрос открытия внеплановой проверки в рамках своих компетенций", - написал Аккозиев. 

 
По его словам, предприятие каким-то образом осуществляет свою деятельность в форме крестьянского хозяйства "Байгабатов А.С.".
 

Земельный участок предоставлен Байгабатову А. на праве частной собственности площадью 0,9750 га, с целевым назначением: для строительства мини-цеха по производству рыбо-костной муки, но никак мясо-костной муки, но что мы обнаружили по факту?" - задается вопросом депутат. 

 
Напомним, на днях останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе. Депутаты маслихата назвали произошедшее экологическим коллапсом села Даулет. Шокирующее видео было опубликовано в Instagram-паблике talgarnewskz

 

В Алматинской области обнаружили свалку останков сельхозживотных

21.04.2022, 19:48 32136
ТАЛГАР. 21 АПРЕЛЯ - Останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбо-костной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экологический совет в составе депутатов районного и областного маслихатов выехал на место. Они назвали происшедшее экологическим коллапсом села Даулет, сообщает Talgarnews.kz в своем Instagram.
 
По словам члена экологического совета Ержана Игибаева, на территории завода на открытом воздухе без каких-либо ограждений и навесов складируется множество останков крупного рогатого скота, кости и шерсть. Работает промывочная печь, не имеющая специального оборудованного септика и разрешения на эмиссию. Также члены экологического совета заметили, что работники завода находятся на территории без защитных костюмов, перчаток и масок. По их информации, предприятие осуществляет свою деятельность не по целевому назначению.
 
Экологический совет считает, что это экологическое происшествие несет серьезную угрозу для окружающей среды Талгарского района и здоровья жителей близлежащих домов.
 

Поскольку при разложении остатков животного происхождения возможны образования биологических инфекций, бактерий, не исключается формирование опасных вирусов", - отметил Ержан Игибаев.

 
Экологический совет настоятельно и в безотлагательном порядке призывает департамент экологии Алматинской области, Талгарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля открыть экологическую проверку на данный производственный объект. Сделать необходимые лабораторные пробы земли и воздуха, воды. Определить степень загрязнения и причиненного ущерба окружающей среде с дальнейшим привлечением к ответственности собственника завода.
 
 

В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба

21.04.2022, 11:08 33861
В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба
Фото: instagram/zemb_inspekcia.rh
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - В Павлодарской области на реке Ильюшка, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 апреля на место гибели рыбы выехала комиссия. Специалистами департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ "НПЦ РХ" проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.
 

При осмотре места гибели рыбы комиссией установлено, что замор произошел в одном месте речки Ильюшка, причиной которой явилось полное промерзание до дна в зимнее время. Точная причина гибели рыбы на речке будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, о которой дополнительно будет сообщено", - проинформировали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

 
Сбор и утилизация снулой рыбы будут проведены местными исполнительными органами.
 
В ведомстве уточнили, что количество снулой рыбы (щука) составило 25 килограммов.

 

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