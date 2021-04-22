В Павлодаре сняли на видео, как неизвестные выбрасывают мусор в Иртыш

ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - Неизвестные при помощи погрузчика выбрасывали строительный мусор в Иртыш по адресу: улица Академика Сатпаева, 336. На видео отреагировали в департаменте экологии, сообщив, что госинспектор уже занимается этим вопросом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации городского акимата, на место выехали сотрудники МПС и отдела архитектуры и градостроительства Павлодара, сообщает Павлодар-онлайн

Установлено, что на участке по улице Академика Сатпаева, 336/2 ведется строительство магазина. Участок площадью 0,1409 гектара в 2020 году сдан во временное землепользование через аукцион сроком на три года. Целевое назначение - строительство и обслуживание магазина.

По факту сброса строительного мусора в реку составили административный протокол, собственника привлекут к административной ответственности по статье 505 КоАП РК за нарушение благоустройства. Также материал направят в департамент экологии.

Кроме этого установлено, что у собственника отсутствует талон-уведомление о начале строительно-монтажных работ, в связи чем материалы для принятия административных мер будут переданы в управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области", - добавили в акимате.

По информации полиции, нарушитель должен будет очистить берег.

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