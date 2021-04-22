Система Orphus

В Павлодаре сняли на видео, как неизвестные выбрасывают мусор в Иртыш

21.04.2021 6481
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - Неизвестные при помощи погрузчика выбрасывали строительный мусор в Иртыш по адресу: улица Академика Сатпаева, 336. На видео отреагировали в департаменте экологии, сообщив, что госинспектор уже занимается этим вопросом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации городского акимата, на место выехали сотрудники МПС и отдела архитектуры и градостроительства Павлодара, сообщает Павлодар-онлайн.
 
Установлено, что на участке по улице Академика Сатпаева, 336/2 ведется строительство магазина. Участок площадью 0,1409 гектара в 2020 году сдан во временное землепользование через аукцион сроком на три года. Целевое назначение - строительство и обслуживание магазина.
 
По факту сброса строительного мусора в реку составили административный протокол, собственника привлекут к административной ответственности по статье 505 КоАП РК за нарушение благоустройства. Также материал направят в департамент экологии.
 

Кроме этого установлено, что у собственника отсутствует талон-уведомление о начале строительно-монтажных работ, в связи чем материалы для принятия административных мер будут переданы в управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области", - добавили в акимате.

 
По информации полиции, нарушитель должен будет очистить берег.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая