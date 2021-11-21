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В Павлодарской области планируют усилить охрану хвойных деревьев

20.11.2021, 12:56 25678
ПАВЛОДАР. 20 НОЯБРЯ - Усилить охрану леса планируют в природном резервате "Ертiс орманы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В случае обнаружения срубленных ёлок нарушителям грозит уголовное наказание и солидный штраф за нанесённый природе ущерб, сообщает "Хабар 24".
 

С 1 декабря будет приказ об усилении охраны молодняков хвойных пород. Согласно данному приказу будем выставлять посты на основных дорогах. Там будут дежурить госинспекторы совместно с правоохранительными органами. Дежурство будет круглосуточным. Будем проверять каждую машину на наличие новогодних ёлок срубленных", - сказал руководитель отдела природного резервата "Ертiс орманы" Кобланды Атыгаев.

 
Сейчас в лесу наблюдается активное естественное восстановление на местах старых гарей. К тому же лесоводами за прошедший сезон было высажено около 13 млн штук саженцев. 
 
 

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В Дели из-за сильнейшего загрязнения воздуха приостановили работу учебных заведений и угольных ТЭС

17.11.2021, 18:07 86563
В Дели из-за сильнейшего загрязнения воздуха приостановили работу учебных заведений и угольных ТЭС
Фото: из открытых источников
НЬЮ-ДЕЛИ. 17 НОЯБРЯ - В столице Индии Нью-Дели до конца недели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает агентство Associated Press, в Верховном суде Индии в настоящее время рассматривают возможность закрыть столицу на полный локдаун. Также соседние штаты приняли жесткие меры по борьбе с загрязнением воздуха после приказа федерального министерства окружающей среды.
 
По данным источника, комиссия по управлению качеством воздуха также постановила приостановить все строительные работы до 21 ноября и запретила въезд в город грузовикам, которые не перевозят продукты первой необходимости. Также комиссия поручила штатам "поощрять" работу на дому половины сотрудников, работающих в частных компаниях.
 
На данный момент качество воздуха в Нью-Дели в несколько раз превышает безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. Синоптики предупреждают, что качество воздуха будет ухудшаться до прихода холодных ветров на следующей неделе.

Нью-Дели является самым загрязненным городом Индии. Ситуация ухудшается к зиме, когда в соседних штатах дым от сжигания пожнивных остатков из-за низких температур застаивается и идет в Нью-Дели, увеличивая уровень загрязнения воздуха. Кроме того, в зимние месяцы растет уровень выбросов предприятий, не использующих технологий контроля загрязнений, а также фейерверков с фестивалей.
 
Как сообщалось ранее, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев назвал десять городов с высоким загрязнением воздуха. Это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент.
 
 
Также напомним, что в июне депутат сената Абдалы Нуралиев констатировал высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов твердых бытовых отходов. 
 

В Казахстане успешно применяются механизмы стимулирования сокращения выбросов парниковых газов

17.11.2021, 11:35 98767
В Казахстане успешно применяются механизмы стимулирования сокращения выбросов парниковых газов
Фото: vedomosti.ru
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане проведена серьезная работа по выстраиванию регуляторных механизмов стимулирования сокращения выбросов парниковых газов, рассказала руководитель дирекции по фондированию Евразийского банка развития Назира Сатбекова в ходе своего участия в IX Конгрессе финансистов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основным механизмом регулирования выбросов CO2 в Казахстане является система торговли выбросами. Пилотный проект в Казахстане был запущен в 2013 году и работал до 2015 года. В 2018 году программа торговли выбросами была снова запущена. Предусматривается дальнейшее развитие системы торговли выбросами и существенное снижение выделяемых организациям квот. Это будет являться серьезным стимулом для реализации проектов декарбонизации. 
 

Мы видим, что финансирование "зеленых" проектов и внедрение принципов "зеленого" финансирования в мире существенно расширяется. Общий объем финансирования многосторонних банков развития в области климата достиг в 2020 году 66 миллиардов долларов", - подчеркнула Назира Сатбекова.

 
В сентябре и ноябре 2021 года ЕАБР разместил свои дебютные "зеленые" и "социальные" облигации, которые полностью соответствуют международным принципам и в ближайшее время будут включены аккредитованным верификатором (АКРА) в реестр ICMA. 
 

Для расширения возможностей привлечения финансирования в "зеленые" проекты на территории стран-участников банк проводит работу по привлечению средств специальных фондов. В настоящее время ЕАБР проходит процедуру аккредитации в Зеленом климатическом фонде", - отметила Назира Сатбекова.

 
Аккредитация позволит банку использовать средства Фонда для привлечения льготного фондирования своих клиентов. Кредиты ЗКФ могут быть выданы для проектов в Армении, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и, потенциально, в Узбекистане (Россия и Беларусь не включены в список стран для деятельности ЗКФ).

 

Реку Жайык планируют включить в перечень водных объектов особого госзначения

08.11.2021, 17:33 237439
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Правительство РК разработало ряд мер по улучшению экологической ситуации в бассейне реки Жайык. Также разрабатываются соответствующие программы совместно с Российской Федерацией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В последние годы в связи с затянувшимся циклом маловодных лет, отсутствием весеннего половодья, снежных запасов и незначительного количества осадков наблюдается ухудшение экологического состояния в бассейне реки Жайык и уменьшение поверхностного стока рек Сагиз, Ойыл, Жем. В этой связи принимаются соответствующие меры, направленные на решение имеющихся проблем", - сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

 
Он отметил, что вопрос о включении реки Жайык в список водных объектов особого государственного значения уже поднимался неоднократно. При этом важно понимать, что сток реки Жайык формируется в основном в верхней части, в пределах РФ, где наиболее развита речная сеть. Расходы воды, передаваемые по реке Жайык, определены в Протоколе о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки Жайык от 20 июня 1996 года. Фактический годовой сток реки Жайык за 2017 2020 годы уменьшился с 10,6 кубических километров до 4,5 кубокилометров. Ежегодный водозабор по реке Жайык составляет в среднем 0,5 кубических километра.
 

Таким образом, вопрос включения реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения в настоящее время прорабатывается с учетом работы, проводимой с Российской Федерацией. Вопросы улучшения водохозяйственной обстановки, сохранения и восстановления экосистемы в бассейне решаются в рамках Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы", - проинформировали вице-премьер.

 
Он также сообщил, что в рамках Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Жайык на 2021-2024 годы проведено комплексное обследование. Проводятся мероприятия по зарыблению молодью осетровых видов рыб, реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, берегоукрепительные, дноуглубительные, очистные работы и другие мероприятия. При этом мероприятия казахстанской и российской стороной самостоятельно.
 
Также проводятся работы по ликвидации незаконно построенных дамб. В Актюбинской области обследовано 58 объектов, из которых 10 находятся в республиканской собственности, 4 в коммунальной собственности, установлено 5 мостов, 5 родников и 34 бесхозных плотин.
 
Ведутся работы по приему на баланс коммунальной собственности 12 объектов для нужд сельского хозяйства, 6 плотин были ликвидированы. По остальным 16 объектам ведутся работы по очистке и сносу.
 
В Мугалжарском, Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области проведены соответствующие работы по очистке русла родников. 

 

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