В Павлодарской области произошла массовая гибель рыбы

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ПАВЛОДАР. 6 МАЯ - Информация о массовом заморе рыбы на озере Шыганак появилась в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На месте замора будут отобраны пробы воды и рыб для лабораторных анализов, сообщает Pavlodarnews.kz

По данному факту 6 мая совместно с инспекцией рыбного хозяйства и ветеринарными службами с привлечением научной организации будет осуществлён выезд на водоем. По предварительным данным акимата Актогайского района установлено, что замор рыбы произошёл из-за полного промерзания водоема", сообщили в региональном управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

Ранее сообщалось о массовой гибели идущей на нерест рыбы в Атырау.

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