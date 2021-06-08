В Петропавловске водителей автобусов привлекли к ответственности за загрязнение воздуха

Фото пресс-службы ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 7 ИЮНЯ - Полицейские области работают в режиме оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога". Экологическая безопасность общественного транспорта - одно из направлений работы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Совместные рейды со специалистами департамента экологии по СКО проводятся на конечных остановках пассажирского транспорта. Специальный прибор показывает уровень загрязняющих воздух веществ в выхлопе двигателя. Только за один рейд из 6 проверенных микроавтобусов у 5 зарегистрировано превышение по дымности. Нормативный показатель для этого вида транспорта - полтора метра в минус первой степени. У кого-то он превышен в 5, у кого-то - в 16 раз, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.

Водители привлечены в ответственности, предусмотренной статьей 334 Кодекса РК об административных правонарушениях "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления МПС ДП СКО подполковник полиции Григорий Тыш.

Он отметил, что превышение в 2 раза влечёт предупреждение, при показателе выше налагается штраф в размере 2 месячных расчётных показателей. По сокращённому производству оплачивается половина штрафа - 1 МРП.

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