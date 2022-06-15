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В реке близ Усть-Каменогорска произошел массовый мор рыбы

14.06.2022, 14:06 3206
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Жители поселка Солнечного Глубоковского района забили тревогу в соцсетях, когда обнаружили погибшую рыбу в реке Маховке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место обнаружения погибшей рыбы выехали представители различных госучреждений, в том числе департамента экологии ВКО, сообщает издание YK-News.
 
Специалисты провели визуальный осмотр побережья, а также взяли пробы воды для проведения химического анализа. Они определили, что рыба погибла больше недели назад.
 
Сотрудники ветеринарной инспекции Глубоковского района собрали разложившуюся рыбу для последующей утилизации.
 

Ранее к нам поступило обращение о загрязнении реки Маховки в ходе деятельности КГП "Таза Оскемен". Тогда департамент экологии провел внеплановую проверку в отношении предприятия", - сообщили в департаменте экологии ВКО.


 
Во время проверки установлено, что 20 мая на очистных сооружениях "Таза Оскемен" вышел из строя иловый насос.
 

В результате поломки в водоем попали сточные воды с примесями ила. По результатам химического анализа сточных вод, сбрасываемых в Маховку, выявлены превышения по аммонию солевому в 2,6 раза, по нитритам - в 2,3 раза, по хлоридам - в 1,1 раза. За превышение нормативов эмиссий в окружающую среду на КГП "Таза Оскемен" наложили штраф на сумму 9 700 344 тенге", - добавили в областном департаменте экологии.

 
Кроме того, предприятие должно выполнить план природоохранных мероприятий.

Напомним, экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области.
 

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В Актау гибнут деревья

12.06.2022, 12:32 9011
Фото: lada.kz
АКТАУ. 12 ИЮНЯ - Жители Актау негодуют из-за отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году поливать, видимо, и не собираются. Ни одной поливочной машины так и не было за все время. С начала сезона деревья поливали лишь из шланга из подвалов, и то только перед домами. А большая территория с насаждениями за домами не поливалась вообще ни разу. Они просто засыхают заживо", - говорят горожане, сообщает lada.kz

 
По словам местных жителей, номер горячей линии, куда они могли бы обратиться, вне зоны действия сети. 
 
Кроме того что нет полива, также не проводится борьба с жуками-короедами. Большая часть карагачей в 12-м микрорайоне города существенно пострадала от насекомых.
 

Помимо того что они высыхают, так их еще и беспощадно пожирают короеды, прогрызая в стволе ходы толщиной с палец. С деревьев сыплется стружка. Без обработки их так полностью сожрут по всему городу. Это все серьезно", - добавили жители 12-го микрорайона.

 
Жители 5-го микрорайона Актау уже обратились к прессе по поводу отсутствия необходимых мер по уходу за деревьями в сквере у памятника Тарасу Шевченко. 
 
Отмечается, что на озеленение города в этом году было выделено 748 млн тенге.
 

Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака

10.06.2022, 14:17 13426
Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира отозвал на доработку законопроект о правилах сбора и маркировки рогов сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Комитете отмечают, что благодаря принятым мерам по организации государственной охраны животного мира отмечается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40%", - сообщает Zakon.kz

 
Напомним, в связи с резким увеличением поголовья сайгаков в ЗКО планировали разрешить охоту на краснокнижных животных. В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов. Местные фермеры жалуются, что сайгаки вытаптывают их посевы. 
 
Ранее Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках. Проект был размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА", однако в настоящее время отозван для доработки.
 

В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп

08.06.2022, 12:47 19391
В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Горожан просят избегать купания в неопределенных санитарными врачами местах.
 
Не соответствующие нормам показатели воды также выявлены: в Акмолинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях и Нур-Султане, что свидетельствует о загрязнении воды.
 
 "Основными причинами ухудшения качества воды в водоемах являются загрязнение бытовыми отходами, купание собак, мытье автомобилей, выпуск стоков объектов общественного питания и баз отдыха, содержание и водопой скота", - отметили в пресс-службе комитета. 
 
Всего на контроле территориальных подразделений комитета находится 726 мест отдыха с организацией купания, пляжей и баз отдыха. С начала купального сезона и до его завершения проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды. За неорганизованными (стихийными) местами купания контроль осуществляется в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
 

Территориальными подразделениями Комитета по выявленным нарушениям по содержанию мест отдыха, ухудшению качества воды в местах водопользования направляются информации местные исполнительные органы, управления ЧС для принятия управленческих решений по улучшению качества воды открытых водоемов, устранению выявленных нарушений, установлению запретов купания населения; по базам отдыха - принимаются административные меры взыскания и выносятся предписания", - говорится в сообщении ведомства.

 
На сегодняшний день по всей республике проводится работа по отбору проб воды в местах организации пляжей, по обращениям заявителей осуществляется выдача санитарно-эпидемиологического заключения. Также совместно с МИО и ЧС проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики инфекционной заболеваемости.

Как сообщалось ранее, вдоль Большой Алматинки сотни строений не отвечают экологическим нормам, строительство ведется с нарушением законов. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.

Напомним, депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер.
 

Использованную пластиковую тару временно запретят вывозить из Казахстана

06.06.2022, 14:03 23976
Использованную пластиковую тару временно запретят вывозить из Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане с 14 июня вводится шестимесячный запрет на вывоз из страны пластиковой тары и отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 
 

Предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан полиэтилентерефталат-отходов: бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью не более 2 литров; прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью более 2 литров; отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена", - сообщается в тексте приказа.

 
Запрет введен, чтобы обеспечить отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.
 

Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - сообщили в КГД.

 

Вытаптывают посевы: в ЗКО могут разрешить охоту на сайгаков в связи с резким увеличением поголовья

03.06.2022, 14:48 36636
Вытаптывают посевы: в ЗКО могут разрешить охоту на сайгаков в связи с резким увеличением поголовья
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 3 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области могут разрешить охоту на сайгаков в связи с тем, что поголовье краснокнижных животных увеличилось до 1 млн голов и стада сайги вытаптывают фермерские посевы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Второго июня в управление сельского хозяйства пришли владельцы крестьянских хозяйств, которые обеспокоены численностью сайгаков в регионе. По их словам, краснокнижные животные вытаптывают поля и сенокосные угодья и даже доходят до полей с пшеницей. Сельчанам разрешено лишь отгонять животных", - пишет сайт "Мой город"

 
По словам фермеров, они не могут круглосуточно находиться на полях, чтобы отгонять животных, и просят решить проблему с помощью зооинспекторов.
 
В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов.
 
Первый замакима области Арман Утегулов отметил, что сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных.
 

Каким образом мы будем уменьшать поголовье? Скоро будет принято постановление правительства, скорее всего, охотзоопром сам будет заниматься уменьшением поголовья сайгаков. Каким образом это будут делать, пока неизвестно. Сейчас в ЗКО обитают около миллиона голов. А по подсчетам ученых, популяция уральской сайги должна быть около 250 тысяч особей, в советское время пик был - почти 300 тысяч голов. Тогда сотрудники охотзоопрома вылавливали и отправляли мясо на мясокомбинаты, и на полках магазинов было сайгачье мясо. Сейчас тоже этот вопрос решается, будет перерабатываться мясо сайгаков, и из него будут делать консервы. Ведутся переговоры с ТОО "Кублей" и с компанией из Атырау", - рассказал Утегулов.

 
Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Министерство экологии. 
 
Возмещением ущерба от порчи полей, по словам замакима области, скорее всего, будет заниматься специально созданная комиссия. 
 

После начала сенокоса, 10 июня, комиссия отправится в южные районы, где и обитают сайгаки. Однако, как будет подсчитываться ущерб, с каких источников будет выплачиваться, чиновник не уточнил", - пишет сайт. 

 
В южные районы области отправят дополнительно 18 инспекторов и шесть единиц техники.
 

Однако крестьяне говорят, что отгонять сайгаков некуда, со всех сторон расположены поля соседей и гнать животных с территории одного КХ на территорию другого - не выход", - сообщает "Мой город". 

 
Сельчане предлагают объявить чрезвычайную ситуацию. Однако акимат предлагает дождаться заключения ученых.
 

Решение принимает не акимат, а комитет при министерстве экологии. Сейчас готовится постановление правительства, в котором все будет прописано, начиная от способов ликвидации до восстановления ущерба. Сейчас общими усилиями защитим наши угодья и будем ждать постановления", - сообщил на собрании с фермерами Утегулов. 

 
В заключение собрания чиновники попросили сельчан самостоятельно не отстреливать сайгаков, а отгонять их в рамках закона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут маркировать рога сайгаков для продажи. В республике также намерены усилить охрану краснокнижных животных, в частности в ЗКО откроют государственный природный резерват «Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек», где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей сайги.

 

Назначен национальный координатор от Казахстана по Глобальному экологическому фонду

03.06.2022, 09:27 38371
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление от 1 июня 2022 года "О назначении Национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменову Зульфию Булатовну", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Правила маркировки сайгачьих рогов разработали в Казахстане

02.06.2022, 17:39 41136
Правила маркировки сайгачьих рогов разработали в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для маркировки (мечения) рогов сайгаков будет обеспечивать Комитет лесного хозяйства. 
 
Маркировка включает изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для идентификации рогов сайгаков.
 
Согласно правилам маркировать будут все рога сайгаков за исключением перемещаемых через территорию республики в таможенном режиме, а также рогов, полученных путем незаконного приобретения или изъятия из среды обитания сайгаков.
 
Изделие для маркировки (мечения) рогов сайгаков (QR-код) изготавливается единой информационной системой для идентификации, учета рогов сайгаков (ИС) на основании зарегистрированных в ней данных и распечатывается на самоклеящейся бумаге оператором ведомства.
 
QR-код состоит из белой рамки размером 30 мм х 30 мм, четырех черных квадратов по углам, а также горизонтальных и вертикальных компонентов.
 
QR-код выдается субъектам госмонополии, осуществляющим торговлю рогами сайгаков, на основании поданного ими заявления. 
 
Субъект государственной монополии, желающий вывезти рога сайгаков за пределы РК, обращается с заявлением на получение разрешения на экспорт и/либо реэкспорт с территории республики дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
 

Разрешение выдается административным органом согласно правилам выдачи разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Индивидуальный учетный номер (ИД) изделия указывается в разрешении", - сообщается в тексте правил.

 
QR-код наклеивается специалистом субъекта государственной монополии внутрь каждого вакуумного пакета, содержащего рог сайгака, способом, обеспечивающим его визуальный осмотр и исключающим повторное использование.
 
Изделия содержат следующую информацию: индивидуальный учетный номер рога (ИД), код источника рога, популяцию сайгака, дату (получения, изъятия, приобретения рога), номер и дату ветеринарно-санитарной экспертизы рога, номер изделия, дату выдачи изделия.
 
Полный текст правил размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 16 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят охрану сайгаков, в частности в ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для этих животных.

Изменения связаны с частыми случаями браконьерства. Так, в декабре прошлого года ДКНБ Кызылординской области задержало браконьеров, уничтоживших 1174 особи сайги ради рогов. У преступников изъяли 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов.
 

Краснокнижный медведь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

02.06.2022, 12:15 41351
Краснокнижный медведь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: instagram/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ИЮНЯ - На фотоловушку попал редкий тяньшанский медведь в национальном парке "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Редкий бурый тяньшанский медведь, занесенный в Красную книгу, попал в объектив камеры на территории национального природного парка, сообщили в пресс-службе "Алтын-Эмель".
 
Специалисты планируют продолжить наблюдение за животным.
 

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Алтын-Эмель" родился жеребенок лошади Пржевальского.
 

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