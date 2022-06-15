В реке близ Усть-Каменогорска произошел массовый мор рыбы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Жители поселка Солнечного Глубоковского района забили тревогу в соцсетях, когда обнаружили погибшую рыбу в реке Маховке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На место обнаружения погибшей рыбы выехали представители различных госучреждений, в том числе департамента экологии ВКО, сообщает издание YK-News.
Специалисты провели визуальный осмотр побережья, а также взяли пробы воды для проведения химического анализа. Они определили, что рыба погибла больше недели назад.
Сотрудники ветеринарной инспекции Глубоковского района собрали разложившуюся рыбу для последующей утилизации.
Ранее к нам поступило обращение о загрязнении реки Маховки в ходе деятельности КГП "Таза Оскемен". Тогда департамент экологии провел внеплановую проверку в отношении предприятия", - сообщили в департаменте экологии ВКО.
Во время проверки установлено, что 20 мая на очистных сооружениях "Таза Оскемен" вышел из строя иловый насос.
В результате поломки в водоем попали сточные воды с примесями ила. По результатам химического анализа сточных вод, сбрасываемых в Маховку, выявлены превышения по аммонию солевому в 2,6 раза, по нитритам - в 2,3 раза, по хлоридам - в 1,1 раза. За превышение нормативов эмиссий в окружающую среду на КГП "Таза Оскемен" наложили штраф на сумму 9 700 344 тенге", - добавили в областном департаменте экологии.
Кроме того, предприятие должно выполнить план природоохранных мероприятий.
Напомним, экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области.