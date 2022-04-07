В Шардаринском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы
06.04.2022, 19:37 6521
Фото: otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 6 АПРЕЛЯ - На берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыб. Погибли карась и сазан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эксперты на чешуе рыб заметили странные проплешины. Рыбинспекторы извлекли более четырех килограммов снулых мальков, сообщает otyrar.kz.
Ветеринарная служба Шардары произвела отбор мальков для лабораторных исследований. Сегодня департаментом экологии по Туркестанской области и аральским филиалом ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" планируется отбор проб воды и рыб. По итогам лабораторных исследований будет подготовлено экспертное заключение",- сказал пресс-секретарь Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.
Два года назад в Шарадаринском водохранилище уже был зафиксирован подобный мор рыбы. Тогда тушками был "усыпан" практически весь берег.
Местные жители и рыбаки предположили, что карпы могли умереть из-за загрязнения воды в хранилище. Рядом с водоемом находится ТЭЦ.
В феврале на реке Есиль в районе села Новочеркасского Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 килограммов мертвой рыбы.
В декабре 2021 года массовая гибель рыбы произошла в Костанайской области.
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Вырубка яблоневых садов в Алматы: возбуждено уголовное дело
07.04.2022, 16:37 1461
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку яблоневых садов в районе обсерватории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена информация касательно вырубки яблоневых садов по адресу: Медеуский район, ул. Обсерватория, 5А. Сотрудники управления зеленой экономики города Алматы совместно с управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой оперативно выехали на место. В ходе выезда факт вырубки 21 дерева яблоневых пород подтвердился. В связи с чем был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП и направлено письмо в департамент полиции для принятия соответствующих мер", - сообщили в управлении зеленой политики города.
Отделом дознания Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".
По правилам защиты зеленых насаждений при полном признании вины по заведенному делу за такое нарушение предусмотрена компенсационная посадка в количестве 1050 деревьев на землях общего пользования", - напомнили в управлении.
Напомним, алматинцы назвали вырубку преступлением. Видео уничтожения яблонь было опубликовано в соцсетях.
В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"
06.04.2022, 18:29 7106
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Неизвестные вырубают деревья на окраине города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об уничтожении садов на своей странице в Facebook написала жительница Алматы Ольга Смирнова.
Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка.
Комментарий эксперта:
"Вырубка яблоневых деревьев Алматы - это преступление".
Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Əділ-Касым Жарылқасынұлы.
Он также отметил, что яблоневые сады ценят не только в Казахстане.
Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Əділ-Касым Жарылқасынұлы.
Ситуацию также прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов.
Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.
Тимур Елеусизов подчеркнул, что экологическая емкость тоже снижается.
Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.
Ранее сообщалось, что в Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор".
В марте экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
На месте схода вагонов в ВКО обнаружено превышение ПДК меди и цинка
06.04.2022, 11:48 8566
Фото: yk.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 АПРЕЛЯ - На месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш экологи выявили превышение предельно допустимой концентрации цинка и меди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты департамента экологии на месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш отобрали пробы воды для проведения химических анализов на содержание тяжелых металлов. Пробы также были взяты по течению реки на 500 метров выше и ниже места падения.
По результатам анализов в пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Также в данной пробе и в пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди по сравнению с пробой, отобранной выше по течению, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено. Выявленные превышения могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект", - сообщили в пресс-службе департамента экологии.
Для дальнейшей оценки влияния на водный объект департамент экологии совместно ФРГП "Казгидромет" по ВКО еженедельно будет проводить мониторинг состояния поверхностных вод реки Иртыш в данном районе до окончания проверочных мероприятий, информирует региональное издание YK.kz.
Также по требованию транспортной прокуратуры по Восточно-Казахстанской области в отношении АО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.
В ТОО "Казцинк" сообщили, что несколько вагонов этого поезда, в том числе упавшие в реку, принадлежат предприятию.
Шлак до начала транспортировки прошел высокотемпературный обжиг. Это значит, что металлы находятся в нем в нерастворимой форме, что минимизирует возможные последствия для окружающей среды. "Казцинк" совместно с партнерами будет делать все возможное, чтобы максимально эффективно устранить последствия инцидента", - сказал главный эколог "Казцинка" Казтай Такеев.
3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов. Из них часть вагонов со шлаком упали в реку Иртыш.
В ВКО после падения вагонов со шлаком в Иртыш экологи проводят проверку
05.04.2022, 10:44 11186
Фото: скриншот из видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 АПРЕЛЯ - В Восточно-Казахстанской области экологи проводят проверку, чтобы определить, не попали ли в реку опасные вещества после падения в Иртыш вагонов со шлаком, передает KAZAKHSTAN TODAY,
Мы сейчас проводим исследования на его химическое содержание в воде по тяжелым металлам, таким как соединения цинка, свинца, меди, и ожидаем завтра уже ближе к 11.00 предварительные результаты", - сказал руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Аварию ликвидируют более сотни сотрудников КТЖ на железной дороге в Восточном Казахстане, сообщает телеканал "Астана".
Задержки нет. Для рассмотрения всех причин и обстоятельств данного случая создана спецкомиссия в КТЖ. По состоянию на 11 часов дня подняты пять вагонов из 18 сошедших. О причинах аварии не сообщается. Известно, что состав шел со скоростью 37 километров в час. К слову, два выгона были загружены рудой, остальные 16 - шлаком", - проинформировал директор департамента по работе со СМИ АО "НК" КТЖ" Кайсар Жумабайулы.
Напомним, накануне на участке Оскемен-Кумыстау сошли с рельсов 18 вагонов.
Заболеваемость бруцеллезом и бешенством растет в Казахстане
04.04.2022, 16:29 13551
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности, заявил во время правительственного часа председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Барлыбаев подчеркнул, что ветеринарные мероприятия в регионах республики проводятся только за счет бюджета, тогда как частные лица не заинтересованы в вопросах обеспечения ветбезопасности, сообщает Sputnik Казахстан.
Инспектора практически не спрашивают и не привлекают к ответственности за достоверность отчетов по незаразным болезням. Никто не занимается проведением биохимии крови для мониторинга состояния здоровья животных. А ведь это основа создания благоприятной эпизоотической обстановки. Поэтому в последние годы отмечается рост заболеваемости острыми и хроническими инфекционными болезнями животных, передающимися человеку", - рассказал Барлыбаев.
По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020 - 2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
Реализация программ по завозу импортного племенного поголовья скота также принесла нам немало проблем. В страну были завезены такие заболевания, как инфекционный ринотрахеит, блютанг, нодулярный дерматит, болезнь Шмалленберга и вирусная диарея", - отметил глава комитета.
Он отметил, что инфекционные заболевания животных, падеж и вынужденный убой, снижение продуктивности после болезни, расходы на вакцинацию и лечение заболевших, а также карантинные мероприятия причиняют прямой экономический ущерб не только фермерам, но и в целом экономике страны, в том числе влияют на снижение экспортного потенциала отрасли.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области у фермеров массово гибнет скот. Причины заболеваемости до сих пор неизвестны.
Краснокнижного каспийского тюленя спасли в Актау
01.04.2022, 11:48 19331
Фото: Лада
АКТАУ. 1 АПРЕЛЯ - В Актау 30 марта в ослабленном состоянии был обнаружен краснокнижный каспийский тюлень, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О животном в центр помощи сообщили жители Актау. На место обнаружения выехали специалисты центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, сообщает региональное издание "Лада".
При первичном осмотре специалисты выяснили, что тюлень не имеет серьезных повреждений, переломов и других значительных травм. Однако животное сильно ослаблено, у него диагностировано воспалительное заболевание глаз.
Сотрудники нашего центра на месте оказали первичную ветеринарную помощь, в данное время проводится детальное обследование для определения программы реабилитации. По итогам обследования будет определено, как скоро животное сможет вернуться в естественную среду обитания", - рассказала председатель ученого совета Центра реабилитации и изучения каспийского тюленя Асель Тасмагамбетова.
С момента создания центра изучения и реабилитации каспийского тюленя в 2019 году на наличие травм было обследовано и удалось спасти 36 эндемиков Каспия.
Близ Тараза накопилось 14 миллионов тонн химотходов
31.03.2022, 10:02 22936
Фото: Хабар 24
ТАРАЗ. 31 МАРТА - ТОО "Казфосфат" под Таразом выбрасывает в год около 1 млн 300 тысяч тонн отходов. В итоге накопилось более 14 миллионов тонн химотходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пока этот химический завод работает. Были времена, когда у коров выпадали зубы. Даже после этого ничего не решили", - рассказал житель села Шайкорык.
Вред от фосфогипса, названного "ядовитой горой", подтвердили и экологи. Говорят, что даже при правильном контроле за составом и очисткой эти отходы все равно повлияют на здоровье людей, говорится в репортаже телеканала "Хабар24".
При этом экологи ТОО "Казфосфат" заверяют, что согласно заключениям СЭС содежание токсинов низкое и отходы считаются безопасными.
Ежегодно предприятие выплачивает миллиарды за вред экологии, но эффекта нет. Нужно чтобы все выплаты по эмиссии и налоги от химического сектора направляли на реабилитационные мероприятия по улучшению экологической среды", - считает председатель ОО "Казакстан ауыл жастары" Ихтияр Мурзахметов.
В качестве решения проблемы ученые предлагали раздать фосфогипс фермерам для удобрения либо использовать отходы химпроизводства при строительстве дорог. Но идеи не поддержали. Теперь специалисты хотят рекультивировать эти участки, то есть просто засыпать химотходы грунтом.
На сегодняшний день у предприятия есть разрешительные документы до 2025 года. По этим же документам и будут вестись работы по рекультивации", - сказал главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования Серик Агабек.
В репортаже отмечается, что с каждым годом спрос на химические удобрения растет, а это значит, что и количество отходов при их производстве тоже.
Падеж скота в Атырауской области: причина до сих пор неизвестна
30.03.2022, 14:12 24756
Фото: Ак Жайык
АТЫРАУ. 30 МАРТА - В нескольких районах Атырауской области от неизвестной болезни гибнет домашний скот. Ветеринары заявляют, что массового падежа нет и ситуация под контролем, фермеры утверждают обратное, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, в Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве "Ойтан" от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов крупного рогатого скота. На видео, которое снял представитель хозяйства Айбар Ерекешов, - несколько мертвых животных.
Падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца. Падеж не прекратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта выходит пена, из носа капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди животных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержимого кишечника у больных и павших животных", - цитирует Ерекешова газета "Ак Жайык".
В областном управлении ветеринарии корреспонденту газеты сказали, что массового падежа нет, болеют единицы скота.
По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли и отстали от своего табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симптоматическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную лабораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии", - рассказал начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов.
По словам замакима Кызылкогинского района Айдулата Кеенжебекова, в районе 809 овец и КРС вылечены от ринотрахеита и вирусной диареи, падежа нет. Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от большого количества клещей и общей слабости, а в чате "Атырау-Шопан Ата" сообщали, что нет причин для беспокойства акимов.
У меня в марте погибло десять лошадей. Они не могли встать. При этом не сказать что слабые, были в меру упитанные. Я так и не понял, что за болезнь была у них. Три дня назад взяли образцы крови. А когда будут результаты, неизвестно", - говорит глава еще одного крестьянского хозяйства Бигали Мутиев.
По словам жителя Курмангазинского района Самата Елемесова, среди животных наблюдается какая-то болезнь, происходит падеж. Фермеры пытаются вылечить их самостоятельно, но безрезультатно.
Причина заболевания и степень распространения инфекции до сих пор неизвестны", - говорит общественный активист Газиз Габдуллин.
По его словам, активисты открыли специальный чат, где собрали фермеров, заместителей акима областного и районных акиматов, начальников управлений, которые создали объединение "Шопан Ата".
Специалисты говорят, что животные ослаблены из-за паразитов и из-за плохого ухода со стороны владельцев. Я специально съездил в Курмангазинский район. Клещей у больной лошади мы не нашли. И насчет плохого ухода тоже не согласны, потому что животные вполне упитанные. На ферме, в которой мы побывали, болели пять животных", - рассказывает активист.
Между тем продажа и убой скота в области не прекращаются, хотя вполне возможно, что среди забитых животных есть больные. А что это за болезнь и не опасна ли она для здоровья человека, неизвестно, пишет газета.