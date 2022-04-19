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В СКО произошла массовая гибель рыбы

18.04.2022, 18:49 3996
В СКО произошла массовая гибель рыбы
Фото: instagram.com/sko_kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области произошла массовая гибель рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографиями, на которых заснято большое количество мертвой рыбы у берега озера, поделились в соцсетях очевидцы.
 
По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, замор рыбы произошел на озере Бугровое, расположенном в 100 метрах западнее села Бугровое в Кызылжарском районе.
 
В ведомстве уточнили, что водоем находится в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Площадь озера составляет 69 га, глубина - около 1,5 м. Ихтиофауна представлена карасем. 
 

Предполагаемой причиной замора рыбы стало снижение концентрации кислорода в связи с промерзанием водоема и увеличением концентрации соли в воде до критического уровня", - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

 
На место выехали специалисты заинтересованных госорганов. Комиссия сделает предварительные расчеты количества погибшей рыбы, отберет пробы воды и тушек для установления причин замора.
 

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О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете

18.04.2022, 16:09 4661
О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посты экологического мониторинга РГП "Казгидромет" отмечают превышение: 
 
1) по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,2 ПДК; 
 
2) по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 - 2,2 ПДК;
 
3) по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1 - 1,2 ПДК;
 
4) по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0 - 2,5 ПДК;
 
5) по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,6 ПДК.
 
Наиболее загрязнены район поста № 5 (пр. Туран, 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду в районе поста № 8 (мкр. Коктал), по РМ-2,5 в районе постов № 6 (ул. Акжол) и № 7 (ул. Туркестан).
 
В Казгидромете отметили, что влияние на задымление могли оказать пожары в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 

Ранее сообщалось, что на территории дачных обществ Павлодарской области произошел пожар.

 

Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау

14.04.2022, 16:29 15661
Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 14 АПРЕЛЯ - Очередное видео обмелевшего Каспийского моря опубликовали в соцсетях очевидцы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Lada, видео снято видеографом Нуркеном Тажибаем в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60 - 70 метров. 
 
 

Такая же ситуация наблюдается и в городской черте, где вода также значительно отступила от берега", - сообщает издание. 

 
 
Напомним, в прошлом году в Министерстве экологии РК прокомментировали видео с обмелением Каспия. 
 

Судя по видео, это район Прикаспийской низменности, Северо-Восточный Каспий. В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к понижению. И понижение будет продолжаться", - отметили в министерстве.

 

В Алматы началась биообработка зеленых насаждений

14.04.2022, 15:55 16111
В Алматы началась биообработка зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Подрядные организации управления зеленой экономики Алматы начали первый этап работ по обработке зеленых насаждений от вредителей на территории восьми районов города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток, с 23.00 до 06.00. Данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей", - сообщили в акимате Алматы.

 
Отмечается, что для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный в РК. Препарат имеет специфический запах, но не наносит вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам, насекомым и другим. 
 
Работы будут проводиться по всему городу, первый этап продлится в течение месяца. Следующие три этапа планируется провести в июне, июле и августе. Планируется обработать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и вдоль магистральных улиц. В этой связи управление зеленой экономики просит жителей и гостей города отнестись с пониманием и не препятствовать работе специалистов.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы планируют построить дендрарий.
 

Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны

13.04.2022, 16:15 22076
Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутаты партии "Ак жол" призвали срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутаты отметили, что в ходе встреч с избирателями жители регионов неоднократно жаловались на наплевательское отношение местных органов власти к экологическим требованиям. 
 

Приводились различные примеры массового ухудшения самочувствия граждан и появления хронических заболеваний из-за антисанитарии и иных результатов пренебрежения к базовым интересам граждан на доступ к чистому воздуху, питьевой воде или защите от воздействия высоковольтных линий, проложенных посреди жилых домов", - сообщили представители партии в депзапросе

 
Они напомнили, что вопросы организации полигонов бытовых отходов, а попросту - свалок в Семее, Актобе и Нур-Султане поднимались неоднократно. Теперь к ним добавились жалобы на свалки в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.
 
В качестве примера депутаты привели незаконную деятельность полигона ТОО "КокшеТазалык" в Кокшетау.
 

Свалка прямо граничит с крупным пищевым предприятием, куда зашел иностранный инвестор с условием закрытия полигона. Однако теперь вопрос ставится о репутации и уходе самого инвестора. А свалка продолжает принимать отходы", - говорится в депзапросе. 

 
Также в Костанае мясокомбинаты "КостанайАгропродукт", "Карасу-Ет", "Север-Ет" работают без утилизации отходов, рассказали мажилисмены.
 

С покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПиН отвозят на свалку ТОО "Горизонт" города Тобыла, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных. Здесь незаконная работа свалки угрожает уже не столько бизнесу, сколько здоровью и самочувствию людей", - заметили депутаты.

 
Они также рассказали о стихийной свалке в селе Отеген батыр Алматинской области, которая распространилась на территорию местного кладбища.
 

Уже по этим примерам очевидно, что проблема свалок становится системной. А на фоне массовых весенних разливов и потепления погоды вопрос приобретает уже и эпидемиологическую угрозу", - добавили представители партии.

 
В связи с вышеизложенным депутатская фракция "Ак жол" просит:
 
  1. Срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду.
  2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении предписаний госорганов и решений судов, а также закрывавших глаза на систематические нарушения требований СанПиН.
  3. Поставить вопрос о компенсации полигонами-нарушителями причиненного вреда здоровью местных жителей.

Напомним, ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране.
 

В Алматы появились новые экоавтобусы

13.04.2022, 14:19 23136
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Парк общественного транспорта Алматы пополнили 105 новых экологичных и комфортабельных автобусов Golden Dragon на газовом топливе, в ближайшее время ожидается поставка еще 45 автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Низкопольные трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями", - сообщили в акимате Алматы.

 
Сегодня 14 новых автобусов вышли на маршрут № 44. Остальные автобусы по мере технической готовности будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов в ближайшее время.
 

Всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик", - сообщили в акимате. 

 
Всего в этом году долю экологически чистого транспорта в городе планируется довести до 50%.
 

На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков

13.04.2022, 12:14 24061
На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО создадут в Западно-Казахстанской области, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Мы планируем разработать совместные меры по мониторингу и охране сайгака. В целях сохранения популяции ведется работа по созданию резервата. Его размещение планируется на территории Западно-Казахстанской области. По завершении этих работ с российской стороной мы планируем создать трансграничный комплекс под эгидой ЮНЕСКО", - сказала Сулейманова в ходе 17-го заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана, который в понедельник и вторник проходит в Астрахани.

 
На территории Казахстана и России сайгаки относятся к исчезающему виду животных и занесены в Красную книгу. Охота на сайгаков в двух странах запрещена.
 
В Астраханской области для сохранения популяции сайгака создан заказник "Сайгак", численность этих редких антилоп в регионе оценивается в 12 тысяч особей, сообщает портал astravolga.ru.
 

В Текели решат проблему хвостохранилища свинцово-цинкового комбината

12.04.2022, 19:20 28106
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 12 АПРЕЛЯ - 12 апреля аким Алматинской области подписал меморандум с руководством компании SunlightInvestments, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны договорились о реализации крупного инвестиционного проекта, предполагающего строительство горно-обогатительного комбината, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
 
Предприятие будет использовать накопленные отходы Текелийского свинцово-цинкового комбината, действовавшего с 1942 по 1996 годы. Хвостохранилище негативно влияло на окружающую среду многие годы, что отразилось на экологической обстановке города.
 
Компания SunlightInvestments инвестировала в новый проект около 200 млрд тенге, из них 60 млрд тенге - на строительство горно-обогатительного комбината.
 

Глава государства дал ряд поручений, направленных на социально-экономическое развитие моногородов, обеспечение устойчивого функционирования градообразующих предприятий и "якорных" проектов, создание благоприятных условий для развития предпринимательства и привлечения инвесторов. Рекультивация накопленного годами хвостохранилища в моногороде с использованием лучшего международного опыта, который вы представляете, положительно скажется на экологическом климате города. Благодаря этому проекту мы решим накопившуюся с советских времен экологическую проблему, а во-вторых, привлечем инвестиции в регион и создадим новые рабочие места", - сказал аким области Канат Бозумбаев.

 
В ходе обсуждения перспектив реализации проекта с руководством SunlightInvestments глава области отметил важность решения социальных проблем.
 

Ваше намерение взять на себя дополнительные социальные обязательства по поддержке людей с инвалидностью, построить социальное жилье и спортивные площадки - пример для других инвесторов. Думаю, что это будет проект, который даст большой импульс развитию моногорода с населением около 33 тысяч человек, - отметил Канат Бозумбаев.

 
Руководитель проекта Уалихан Атагельдиев подробно объяснил, как будут проводить рекультивационные работы. По его словам, накопившиеся отходы вывезут в безопасное место в 10 - 15 км от города, где будет осуществляться переработка. В последующем материал будут использовать в качестве сырья для комбината. Выбросы перезахоронят в соответствии с современными требованиями.
 

Благоустройство хвостохранилища будет осуществляться по согласованию с акиматом Текели. При строительстве горно-обогатительного комбината из местного населения будет задействовано около 400 человек, а при запуске предприятия будет создано 550 постоянных рабочих мест. Мощность проекта достигнет 2,5 млн тонн переработки в год. Запуск завода полного цикла положительно скажется на кардинальном решении экологических проблем Текели", - отметил Атагельдиев.

 
В завершение встречи аким области и руководитель проекта подписали меморандум, а акимат Текели и городской маслихат подписали соглашения по проекту.
 

В Алматы планируют построить дендрарий

12.04.2022, 15:49 28256
Фото: inalmaty.kz
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Алматы, выше Аль-Фараби, в районе комплекса лыжных трамплинов "Сункар", планируется строительство арборетума (дендрария). Информацию об этом прокомментировал сегодня заместитель руководителя управления зеленой экономики города Улан Абдулдаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общая площадь арборетума должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию этого проекта. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев на оползневом склоне для укрепления склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем, что проект в июле пройдет экспертизу", - цитирует Абдулдаева Tengrinews.kz.

 
По данным управления, инвесторы также разрабатывают проект пешеходного моста, который соединит новую парковую зону через Аль-Фараби с Ботаническим садом. Ожидается, что проект пройдет экспертизу летом этого года. 
 
Кроме того, Улан Абдулдаев прокомментировал вырубку яблоневого сада в Медеуском районе. По его словам, на этом месте планировали построить дом, пишет МИА "Казинформ".
 

Недавно на одном участке был выявлен факт незаконного сноса яблоневого сада, целевое назначение было - строительство частного жилого дома. На сегодня управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников)", - сказал Улан Абдулдаев. 

 
По информации акимата Алматы, в рамках акции Jasyl Almaty на территории города с 2019 года высажено 705 тысяч саженцев. В текущем году планируется высадить еще 350 тысяч зеленых насаждений, из которых уже посажено 72 346. В целом акция предполагает посадку 1 млн деревьев.
 
Кроме того, в городе реализуются проекты ГЧП по посадке однолетних и многолетних цветников на 2019 - 2023 годы с общей суммой договоров на 2,1 млрд тенге. Высадка цветов начинается в апреле - это наиболее благоприятный для посадок период. Общий объем декоративно-цветочного озеленения в Алматы составляет порядка 159 тысяч квадратных метров.
 
В настоящее время согласно реестру зеленых насаждений в Алматы произрастают 2,8 млн деревьев и кустарников, из них 360,3 тысячи - ослабленные (больные, старовозрастные) и 84,6 - аварийные.
 
По данным управления зеленой экономики, ежегодно районным акиматам выделяется 54 млн тенге на вырубку 1,9 тысячи деревьев с обязательной компенсационной высадкой 19 тысяч деревьев. При этом содержание и защита зеленых насаждений внутри дворовых территорий должна осуществляться за счет средств КСК, но работы должным образом не проводились.
 

Вырубка проводилась лишь во время комплексного ремонта дворов акиматами районов, что привело к старению и ослаблению зеленого фонда. В последующем при аналогичных объемах и подходах работы останется 30 лет на обновление и уход за деревьями, для того чтобы предотвратить переход ослабленных и здоровых. Для решения данной проблемы необходимо в течение пяти лет произвести работу по вырубке аварийных деревьев в количестве 84 628 штук. Взамен вырубленных деревьев посадить 840 тысяч молодых саженцев", - отметили в управлении.

 
В настоящее время управление зеленой экономики совместно с сотрудниками научных институтов разрабатывает проект программы по сносу аварийных и омолаживанию возрастных деревьев.
 

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