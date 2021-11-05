В строительство мусоросжигающих заводов вложат 292 млрд тенге частных инвестиций

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Для строительства мусоросжигающих заводов определены шесть городов. Об этом в ходе заседания правительсва рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для существенного сокращения объемов образованных ТБО на законодательном уровне внедрен механизм Waste to Energy. Для строительства мусоросжигающих заводов определены шесть городов. Проведены первые аукционные торги, определен инвестор. Работы по строительству начнутся в 2022 году. Частные инвестиции составят 292 млрд тенге. В свою очередь, государство обеспечит необходимой инфраструктурой", - рассказал глава Минэкологии РК.

Проводится работа по утилизации и недопущению стихийных свалок. На сегодня ликвидировано 86% из 7,3 тыс. свалок. При этом показатели Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей ниже среднереспубликанского.

Проведены рейдовые мероприятия. К ответственности привлечено около 17 тыс. правонарушителей, наложено штрафов на сумму 25 млн тенге. Помимо этого, проведена работа по усилению работы "горячих линий" в регионах", - проинформировал Брекешев.

Министр рассказал, что в Казахстане имеется более трех тысяч полигонов ТБО, из которых менее 20% соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он отметил, что особо остро этот вопрос стоит в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Спикер также заострил внимание на проблеме обращения со строительными отходами.

С января этого года введен запрет на захоронение данных отходов на полигонах. Норма была введена еще в 2016 году. Несмотря на это, только в трех городах имеются площадки для строительных отходов, а именно в Нур-Султане, Алматы и Лисаковске, Костанайская область", - уточнил он.

В целом, добавил министр, в целях упорядочения и контроля деятельности мусоровывозящих организаций в новом Экокодексе предусмотрено введение уведомительного порядка. То есть без регистрации в реестре таких субъектов и их спецмашин деятельность будет запрещена. Мусоровывозящие организации обязаны устанавливать датчики GPS на транспорт и передавать полную информацию о передвижении. Более того, увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами.







