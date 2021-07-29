Фото: news.meloman.kz

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В суде Алматы продолжается спор о земле, на которой расположен горнолыжный курорт "Шымбулак", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Речь идет о почти шести гектарах. Иле-Алатауский нацпарк подал в суд на акимат мегаполиса и горнолыжную базу. В то же время аким Бакытжан Сагинтаев ранее обратился к премьер-министру Аскару Мамину с просьбой вывести земли Шымбулака из категории особо охраняемой территории, сообщает " 31 канал ".

Шымбулак широко известен за пределами страны и является визитной карточкой города Алматы. Аким города Бакытжан Сагинтаев в обращении к премьер-министру Аскару Мамину попросил вынести вопрос перевода земельных участков горнолыжного курорта на рассмотрение комиссии при Министерстве экологии. Сейчас обращение Иле-Алатауского парка находится в суде первой инстанции в Алматы, говорится в сюжете.

Изначально земля, которая относится к особо охраняемой природной территории, принадлежала Иле-Алатаускому нацпарку. В 2002 году на основании указа президента часть земель Карасайского и Талгарского районов Алматинской области отошла территории города Алматы.

В 2007 году акимат мегаполиса предоставил участок площадью почти шесть гектаров горнолыжному курорту "Шымбулак" на 49 лет для эксплуатации и обслуживания спортивного комплекса. Об этом Нацпарк узнал только в 2018 году, когда разработал землеустроительный проект и получил госакт. Сейчас акимат города и Иле-Алатауский нацпарк через суд решают, кто хозяин почти шести гектаров земли.

Они ссылаются на указ президента, а мы ссылаемся на постановление правительства", - пояснил юрист нацпарка Султан Кожанов.

Право распоряжения землями, особо охраняемыми, относится только к компетенции правительства. Если земли не были переведены, местный исполнительный орган не может ими распоряжаться. Выносить какие-то постановления, распоряжения. Считаю, это была ошибка управления земельных отношений, которое неверно предоставило информацию акимату Алматы", - отметил он.

Представители акимата Алматы настаивают, что эта инициатива поможет развить туризм. Однако председатель экологического общества "Зелёное спасение" Сергей Курпатов отмечает, что здесь важно не столько развить туризм, сколько сохранить природу и животных.

Там должны быть леса, реки, травы, цветы, которые обеспечивали бы город свежей водой и воздухом, и рекреационными ресурсами. Акимат, к сожалению, рассматривает данную территорию только как землю, с которой можно получить какие-то доходы, прибыль, построить что-то там", - сказал он.

Иле-Алатауский Нацпарк требует у суда аннулировать госакт. Следующее судебное заседание пройдет 6 августа. Тогда и ожидается решение.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства