В Туркестанской области выросла популяция снежного барса   

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане активно ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В каждом районе города проводится регулярный мониторинг для выявления нарушений, сообщили в столичном акимате.





По информации ведомства, с начала 2025 года в районе Байконыр было выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, вывезено 230 тонн мусора. В районе Сарыарка за первые месяцы текущего года выявлено 7 несанкционированных свалок, из них 6 уже ликвидированы. В ходе работ было вывезено более 115 тонн строительных и бытовых отходов. С наступлением благоприятных погодных условий в районе Есиль было вывезено 2000 тонн мусора. В районе Сарайшык ликвидация 4 участков запланирована до конца апреля.





В акимате рассказали, как ведут борьбу с нарушителями экологических норм при помощи дронов. К примеру, в районе Сарайшык дрон зафиксировал момент слива нечистот. Данные (госномер техники) были переданы в правоохранительные органы, нарушитель был выявлен в течение 20 минут. Его оштрафовали на 145 тыс. тенге, а технику увезли на штрафстоянку.





В 2025 году в районе Нура с 4 точек вывезено 57 тонн мусора. Силы подрядных организаций сосредоточены на участках на проспекту Туран, Улы дала и улице Ч. Айтматова. К работам по ликвидации несанкционированных свалок в период городских субботников планируется привлечь строительные компании. В ходе проведенного мониторинга в районе Алматы не выявлены несанкционированные свалки.





Планируется внедрение цифровой карты для управления коммунальными отходами и использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов вывоза мусора. Это позволит контролировать вывоз отходов и предотвратить появление свалок", - рассказали о планах в ведомстве.





В акимате также напомнили, что 13 марта текущего года были внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.



