В Устюртском заповеднике удалось сфотографировать леопарда

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Устюртском государственном заповеднике леопард в очередной раз попал в фотоловушку, передает Kazakhstan Today.

Наши фотоловушки зафиксировали кошку два раза. В декабре 2019 года и январе 2020 года. Впервые об этом мы сообщали в ноябре 2018 года. Тогда же заповедником была организована экспедиция по изучению леопарда. По итогам экспедиции специалисты подтвердили факт пребывания редчайшего представителя семейства кошачьих - переднеазиатского леопарда", - сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет.

По его информации, Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК были начаты работы по изучению хищника.

Недавно мы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект "Включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу Республики Казахстан (Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных). Главной целью включения переднеазиатского леопарда в Красную книгу РК является принятие дальнейших активных действий по мониторингу и охране вида в Казахстане. Внесение переднеазиатского леопарда в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов явится вкладом Республики Казахстан в дело сохранения и восстановления мировой популяции этого глобально угрожаемого представителя семейства кошачьих", - отметил Дилдахмет.

Леопард Panthera pardus L.,1758 - один из видов крупных хищных млекопитающих, имеющий обширный ареал, охватывающий большую часть Африки и существенную часть Южной Азии.

Переднеазиатский леопард Panthera pardus saxicolor (Pocock, 1927) в качестве подвида относится к виду леопард (Panthera pardus), роду Пантера (Panthera), подсемейству Большие кошки (Pantherinae).

Как редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, переднеазиатский леопард внесен в Красный список МСОП (категория Endangered) и внесен в Красные книги ряда сопредельных с Казахстаном государств. Формально в Казахстане не обитает. С начала ХХI века отмечено лишь несколько достоверных случаев появления леопарда, вероятно, связанных с заходами из сопредельного Туркменистана.

На сегодняшний день, начиная с 2000 года, на территории Казахстана достоверно известны четыре случая обнаружения переднеазиатского леопарда, в том числе три - на плато Устюрт в пределах Мангистауской области.

По мнению экспертов, природные условия на казахстанской части плато Устюрт могут обеспечить формирование здесь устойчивой популяции леопарда в случае реализации комплекса мер, рекомендуемых специалистами.

Переднеазиатский леопард, мировая популяция которого составляет менее 1000 экземпляров, полностью ответствует требованиям к видам, заносимым в Красную книгу РК.

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