13.09.2024, 20:34 2696
В ВКО цветут плодовые деревья и сирень
Фото: YK-news.kz
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Усть-Каменогорск. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Серебрянске на днях распустилась сирень, сообщает YK-news.kz.
После публикации фото цветущей в сентябре сирени жители региона стали писать, что это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях.
Всему виной - глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", - считает профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.
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13.09.2024, 14:12 4706
Приборы для анализа выхлопов автотранспорта установили на улицах Алматы
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Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установили спектрометры для анализа выхлопов автомобилей, сообщили в пресс-службе акимата.
Приборы будут измерять загрязнение воздуха в режиме реального времени, не останавливая транспорт. Спектрометры определяют уровень углекислого газа, оксидов углерода, азота и других вредных веществ, а также оценят дымность дизельных машин, рассказали в акимате.
Проект направлен на мониторинг средних значений выхлопов автопарка города. В будущем планируется интеграция с системой видеонаблюдения Sergek, что позволит автоматически фиксировать автомобили, превышающие нормы выбросов", - отметили в пресс-службе.
Инициатива является частью мероприятий по улучшению качества воздуха в Алматы.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
10.09.2024, 12:10 17031
В ЗКО компанию оштрафовали на более чем 140 млн тенге за выбросы пыли
ТОО допустило сверхнормативный выброс в объеме 38,32 тонны неорганической пыли при хранении графита
Фото: Depositphotos
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Уральск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области компанию оштрафовали на 141 млн тенге за выбросы пыли при хранении графита, сообщили в пресс-службе областного суда.
Постановлением суда ТОО привлекли к административной ответственности по статье 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду). Предприятие оштрафовали на 141 миллион тенге", - информирует портал "Мой город".
Отмечается, что постановление суда не вступило в законную силу.
Во время проверки установили, что ТОО допустило сверхнормативный выброс в объеме 38,32 тонны неорганической пыли при хранении графита за 2023 год. За что предусмотрена административная ответственность", - добавили в пресс-службе областного суда.
Ранее в Мангистау компанию оштрафовали на 7,8 млн тенге за эконарушения.
28.08.2024, 18:17 62641
Десять миллионов человек в ЦА не имеют доступа к безопасной питьевой воде
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос сохранения водных ресурсов в Центральной Азии стоит особенно остро, заявил на форуме по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам руководитель центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Арман Ахунбаев.
Спикер выступил с докладом "Устранение инвестиционного разрыва в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в Центральной Азии", в котором представил результаты исследований и практические предложения, направленные на обеспечение необходимого финансирования для устойчивого развития региона.
Вода - основа здоровья, безопасности человека, мира, благополучия и процветания", - заявил спикер.
Однако в Центральной Азии, где аналитики ЕАБР прогнозируют серьезную нехватку воды уже к 2028 году, доступа к качественной питьевой воде не имеют около 10 млн человек, а износ водной инфраструктуры достиг критической точки.
13% мирового забора воды приходится на коммунально-бытовые нужды, а в странах ЦА это количество составляет всего 7%, подчеркнул спикер.
Во всем мире от нехватки качественной воды страдают около 2 млрд человек.
Именно поэтому исправные системы водоснабжения и водоотведения имеют приоритетное значение в глобальной повестке, отметил Ахунбаев. Их нынешнее состояние - основная причина ухудшения качества питьевой воды.
В Казахстане, по словам спикера, половина станций очистки воды и насосных станций имеют износ 70%. В Кыргызстане лишь 27,5% поданной в сеть воды прошло через очистные сооружения. В Узбекистане 30% населения потребляют питьевую воду, не соответствующую стандартам. А в Таджикистане износ очистных сооружений составляет 80%.
Несоответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим нормам потенциально несет угрозу национальной безопасности", - подчеркнул спикер.
Главная причина такого состояния инфраструктуры - плохая практика государственного управления и передача жизненно важных объектов местным органам. Из-за этого аварийно-восстановительные работы дорожают в 2-2,5 раза, не ведется качественное планирование и проектирование. Развитие инженерной инфраструктуры также не поспевает за быстрой урбанизацией.
Поэтому, по словам Ахунбаева, перед ЦА стоит вызов - закрыть разрыв в финансировании сектора водоснабжения и водоотведения в ближайшие 6 лет. Ответственность за этот сектор должно взять на себя государство. Cпикер также назвал целесообразным привлечение в этот сектор частного капитала. При этом можно использовать различные формы государственно-частного партнерства, например концессию.
На национальном уровне должны работать такие правовые решения, как межотраслевая координация, восстановление проектной экспертизы, подготовка инженерно-технических кадров и системное внедрение водоохранных принципов.
Он также перечислил технические решения для городов и сел. В их числе:
- реновация и строительство систем водоснабжения и водоотведения;
- применение долговечных труб;
- системы мониторинга учета воды и ее потерь;
- локализация производства промышленного оборудования;
- охрана малых рек;
- перевод водозабора с открытых водоемов на подземные воды;
- внедрение локальных систем;
- групповые системы водоснабжения.
28.08.2024, 15:10 64741
VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам прошел в Алматы
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершился Восьмой международный форум развития аналитических центров ЦАРЭС (CTTDF), целью которого является решение региональных климатических проблем и проблем финансирования "зеленых" проектов.
Форум был организован Институтом ЦАРЭС при содействии Евразийского банка развития и других международных институтов и финансовых организаций. Основная тема мероприятия - "Климатический вызов: мышление за пределами границ для коллективных действий".
Форум собрал 120 участников из 30 стран мира. На нем выступили представители международных организаций, высокопоставленные правительственные чиновники, ученые и эксперты из ведущих аналитических центров.
Первый день форума был посвящен глобальным климатическим инициативам, многостороннему сотрудничеству и устойчивому развитию с региональными перспективами АСЕАН, субрегиона Большого Меконга и ЦАРЭС. Также участники говорили о политике и финансовых механизмах, учитывающих изменение климата, обсудили технологии смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.
Сегодняшний день был по большей части посвящен решению проблемы климатического финансирования, обсуждению многосторонних финансовых систем, углеродных субсидий и региональных углеродных рынков.
Спикеры отметили, что противостоять климатическим вызовам необходимо сообща, вырабатывая единую стратегию, а не индивидуальные планы для каждой страны.
Основными проблемами финансирования климатических проектов участники считают несогласованную государственную политику и нежелание частных финансовых организаций вкладывать средства в долгосрочные проекты, а также сложную макроэкономическую ситуацию в странах региона.
По словам представителя экономической комиссии ООН для Азиатского и Тихоокеанского регионов Субатирай Сивакумаран, для финансирования проектов, связанных с климатической повесткой, до 2030 года необходимо 3 трлн долларов. Однако азиатские банки и компании медленно выполняют свои обязательства по чистым нулевым выбросам. Лишь 8% из них поставили такую цель. В регионе по-прежнему работают 5 тыс. угольных электростанций, которые потребуют значительного финансирования для вывода их из эксплуатации. Остаются также проблемы с инвестиционной привлекательностью проектов чистой энергетики. Сивакумаран отметила, что растущий спрос на энергоресурсы в Азии требует значительного частного финансирования.
Старший экономист департамента экономических исследований и развития АБР госпожа Шу Тян в своем выступлении предложила несколько решений для роста финансирования.
В их числе:
- быстрое распространение рынка облигаций устойчивого развития по всему миру;
- ориентация на "зеленое" финансирование;
- негативная оценка инвесторами углеродных активов;
- добровольное сотрудничество на мировом уровне между частными игроками;
- создание экосистемы поддержки инноваций и т.д.
Участники форума сошлись во мнении, что решением может стать разработка совместной эффективной и согласованной стратегии финансирования, в которой будет всячески поддерживаться чистое производство, стремление к нулевым выбросам, благоприятный налоговый режим для предприятий, внедряющих "зеленые" технологии и т.д.
27.08.2024, 20:40 69446
Озера ГНПП "Бурабай" будут находиться под круглосуточным наблюдением
Фото: ГНПП Бурабай
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Кокшетау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительные меры для защиты водоемов и сохранения ихтиофауны предпринимает дирекция государственного национального природного парка "Бурабай". На берегах озер нацпарка началась установка систем видеонаблюдения, сообщает пресс-служба нацпарка.
Первым под защиту попадет озеро Жукей, облюбованное рыбаками. Здесь же чаще всего фиксируются факты незаконной рыбалки. Из семи фактов незаконной рыбалки, зафиксированных в этом году на озерах нацпарка, четыре имели место именно на озере Жукей.
СМАРТ-система позволит более эффективно контролировать ситуацию на водоеме и пресекать подобные случаи. Оптические камеры высокого разрешения способны вести непрерывное наблюдение за акваторией и береговой зоной озера в режиме реального времени.
Мы ожидаем, что внедрение современных технологий видеонаблюдения на озерах не только обеспечит сохранность ихтиофауны, но также станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто портит скалы и бросает мусор. В следующем году на очереди озеро Щучье. Постепенно умные технологии Smart National Park Burabay возьмут под контроль все шесть крупных озер парка", - рассказал директор ГНПП "Бурабай" Сергей Быков.
Система видеоконтроля на озере Жукей будет введена в эксплуатацию до конца осени.
Ранее в рамках экологической акции "Чистые берега" двести волонтеров собрали более двух тонн мусора на берегах озер в ГНПП "Бурабай".
25.08.2024, 20:48 81016
Более двух тонн мусора собрали вокруг озер в Боровом
Фото: pixabay.com
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Кокшетау. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках экологической акции "Чистые берега" двести волонтеров собрали более двух тонн мусора на берегах озер в ГНПП "Бурабай", сообщили в пресс-службе парка.
Совместно с инспекторами нацпарка берега озер Щучье, Боровое, Большое Чебачье, Малое Чебачье, Катарколь и Жукей чистили местные жители, арендаторы и работники их организаций, а также студенты колледжей. Значительную часть собранного мусора составляют пластиковые бутылки, стеклянные и жестяные банки, целлофановые пакеты", - проинформировали в пресс-службе нацпарка.
По словам специалистов, пластик и стекло наиболее опасны для окружающей среды, так как они разлагаются на протяжении сотен лет, нанося серьезный ущерб природе.
Мы уверены, что такие инициативы помогают не только улучшить экологическое состояние озер и их прибрежных зон, но и воспитать у людей бережное отношение к природе. Хочу отметить, что количество казахстанцев, которые присоединяются к нашим усилиям по охране окружающей среды в этом году выросло, и поблагодарить всех волонтеров, которые приняли участие в нашей акции", - сказал главный лесничий ГНПП "Бурабай" Бауыржан Махметов.
В прошлом году в нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора.
Ранее в нацпарке "Бурабай" призвали туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.
19.08.2024, 13:59 125976
Наполнение Балхаша: Казахстан и Китай ведут переговоры о делении воды трансграничных рек
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай разрабатывают проект межправительственного соглашения о делении между двумя странами вод трансграничных рек, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным министерства, разработкой межправительственного соглашения занимается совместная рабочая группа, куда входят специалисты двух государств.
Основной задачей соглашения является обеспечение поступления объема воды, гарантирующего сохранение озера Балхаш на оптимальном уровне.
По информации ведомства, с начала года в озеро направили больше 12 млрд кубометров воды.
Ранее сообщалось, что ученые Казахстана, Китая, России и Узбекистана проведут исследования Аральского моря.
19.08.2024, 11:55 126071
В Мангистау компанию оштрафовали на 7,8 млн тенге за эконарушения
Недропользователь без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа
Фото: Depositphotos
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Актау. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области компанию оштрафовали на 7,8 млн тенге за нарушения экологического законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Недропользователь ТОО "Жалгызтобемунай" в период с 1 по 11 января 2024 без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа. По акту прокурорского надзора, указанная компания привлечена к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что сумма наложенного штрафа составила 7,8 млн тенге.
Ранее в Карагандинской области крупное предприятие оштрафовали на 313 млн тенге.
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