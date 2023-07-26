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В Западном Казахстане погибает уникальный дендрарий
В советское время в глинистой полупустыне ученым удалось вырастить редчайшие породы деревьев и растений, однако до сегодняшнего дня из них уцелели лишь около 30 разновидностей
Уральск. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - От уникального дендрария в Западно-Казахстанской области скоро ничего не останется.
Судьбой дендрария обеспокоен местный лесничий. По его словам, ранее Жанибекский стационар считался гордостью региона. В безлесной полупустыне, где никогда не росла трава, больше 70 лет назад ученые создали оазис, сообщает "Хабар 24".
В глинистой полупустыне ученым удалось вырастить редчайшие породы деревьев и растений. В этом и заключается уникальность стационара. Среди редких для климата Западного региона видов акация, ирга, липа, ясень, барбарис. Однако до сегодняшнего дня уцелели лишь около 30 разновидностей.
Уникальный дендрарий был основан более семидесяти лет назад. В свое время он славился богатой коллекцией растений и деревьев, привезенных со всего мира. В середине девяностых за территорией ухаживать перестали. Сейчас дендрарий превратился в непроходимые дебри. В общей сложности стационар занимает чуть больше полутора тысяч гектаров. Половина территории принадлежит соседней стране, где стационару дали статус памятника природы. У нас же на грани вымирания ценные породы деревьев", - сообщает корреспондент телеканала.
Единственный человек, который заботится о растениях, - местный лесничий.
Все, что в моих силах, я делаю. Но этого недостаточно. Здесь нужна целая группа специалистов, техника. Есть большие риски в пожароопасный период. И тут я один не справлюсь. Чтобы сохранить дендрарий, одного лесничего мало, считают местные власти. Для этого нужна еще и специальная техника. Работники Урдинского лесного хозяйства регулярно проводят субботники. На помощь приходят студенты. Однако этого недостаточно", - говорит Ербол Казимов.
Заместитель акима Жанибекского района Жаксылык Абдолов считает, что дендрарию необходимо присвоить статус питомника.
Это позволит, во-первых, увеличить штат работников, во-вторых, приобрести специальную технику. Здесь очень много сухостоя и погибших деревьев. Территория нуждается в санитарной очистке. Мы выходим на субботники. Но этого мало", - говорит Абдолов.
По данным профильного ведомства, чтобы открыть дополнительный штат, уже подали бюджетную заявку на 76 млн тенге. На эти же средства планируют закупить необходимую технику и оборудование. Нужно также возобновить научные исследования в дендрарии.
На данных участках должны проводиться научные работы, комплексные мероприятия по изучению почвы, гидрологии, растений и экологии. То есть этим должны заниматься, по нашему мнению, научные организации. В связи с этим направляется письмо в Министерство науки для присвоения статуса юридического лица, чтобы продолжить данные работы, которые были заброшены и оставлены в тот период", - считает руководитель отдела управления природных ресурсов ЗКО Ернияз Майхарин.
Лесничий Ербол Казимов верит, что компетентным органам все-таки удастся спасти этот уникальный островок природы. И уже скоро они примут меры по спасению уникального дендрария.
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