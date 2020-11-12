Важно привлекать "зеленые" инвестиции в страну - Абилкаиров

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Даулет Абилкаиров рассказал, что со следующего года будет активное привлечение "зеленых" инвестиций в бизнес Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Любая инвестиция, привлекаемая из любых международных финансовых институтов, должна отвечать "зелености". Это значит, что каждый доллар, каждый тиын, каждый тенге, привлеченный из-за рубежа, должен проходить экологическую оценку. Все средства должны отвечать экологическим нормативам", - цитирует Абилкаирова Sputnik Казахстан .

Большая работа ведется с Азиатским банком развития по привлечению средств на финансирование малого и среднего бизнеса, отметил он.

Со следующего года будет активное привлечение "зеленых" финансов на финансирование малого, среднего и микробизнеса", - сказал Абилкаиров в ходе международной конференции по вопросам зеленой экономики и перехода на принципы наилучших доступных технологий.

Зеленые" инвестиции направлены на реализацию экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов.

Казахстан стремится внедрять наилучшие доступные технологии в рамках нового Экологического кодекса", - добавил Абилкаиров.

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