Вблизи Капшагая высадят 3,3 млн деревьев

Среднегодовая концентрация PM2.5 в стране более чем в четыре раза превысила рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в рейтинге IQAir за 2023 год оказался среди 40 стран с самым загрязненным частицами PM2.5 воздухом.





Среднегодовая концентрация PM2.5 в Казахстане составила 22,2 мкг на кубический метр против 23 мкг на кубический метр годом ранее. Этот показатель сразу в 4,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха (...) Самым чистым городом страны считается Шу, самым грязным - Караганда", - сообщает finprom.kz.





По информации аналитиков, самые загрязненные страны среди обследованных в мире - Бангладеш, Пакистан и Индия, а самые чистые - Французская Полинезия, Маврикий и Исландия. Среди стран СНГ грязнее, чем в РК, воздух в Кыргызстане, Узбекистане и Армении, чище - в Азербайджане, Молдове, России, Украине.





Тем временем в Казахстане инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, за январь-сентябрь текущего года составили 25,6 млрд тенге - на 84,8% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. В текущем году инвестиции в секторе были зафиксированы только в 13 из 20 регионов РК. Наибольший объем капвложений пришелся на Атыраускую область, однако это лишь 6,6 млрд тенге, против заметно более весомых 27,3 млрд тенге годом ранее. Сокращение - в 4,1 раза. На второй и третьей строчках расположились Павлодарская и Акмолинская области: 4,9 млрд и 4,5 млрд тенге соответственно. В пятерку регионов-лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Карагандинская области", - добавили они.





Напомним, в Минэкологии рассказали , что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.





Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.





Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.





Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.



