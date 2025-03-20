19.03.2025, 14:41 8156
Венгрия передаст Казахстану половину поголовья лошадей Пржевальского
Фото: rgo.ru
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Венгрия отправит половину своего поголовья лошадей Пржевальского в Казахстан, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в ходе встречи с казахстанской делегацией в Будапеште.
По словам министра, что в национальном парке Венгрии благодаря очень длительному процессу удалось реабилитировать тот вид лошади, который когда-то обитал на территории казахских степей.
Но у вас этот вид вымер, и сейчас он есть только у нас. Мы отвезем вам половину этого поголовья, чтобы они могли бегать по тем степям, которые заложены в них генетически. Кроме экономических и продовольственных причин, этот шаг позволит повысить вопросы безопасности для этого вида лошадей на случай, если здесь будет какое-то заболевание. Сотрудничество между нашими народами, между нашими странами состоит из таких маленьких, но очень важных моментов", - сказал Иштван Надь.
Напомним, в Казахстане намерены возродить популяцию лошадей Пржевальского. Первая партия этих животных прибыла в центр реинтродукции "Алиби" в Костанайской области летом прошлого года.
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19.03.2025, 15:08 7326
Воздух уже пылесосят: депутат предложил решение экологической проблемы в Алматы
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажлиса парламента депутат Сергей Пономарев предложил решить экологическую проблему в Алматы с помощью электромобилей, передает корреспондент агентства.
Хочу обратить внимание на экологическое бедствие в Алматы. В нашем любимом городе воздух уже таков, что алматинцы его уже пылесосят, чтобы привлечь внимание к беде мегаполиса. Полагаю, что город может решить эту проблему с помощью электромобилей: на них необходимо пересадить государственные и квазигосударственные организации. Акимату Алматы - увеличить долю общественного транспорта с электродвигателем. Все без исключения такси и каршеринг необходимо перевести на электротягу", - выступил мажилисмен.
Вместе с тем он отметил, что необходима оперативная реализация проекта города-спутника Алатау близ Алматы, где, по расчетам, в 2050 году смогут проживать 2 миллиона человек.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом.
17.03.2025, 13:35 21786
Опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации - общественники
Фото: Ecology Almaty
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Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление акимата Алматы о том, что сквер возле ТЮЗа им. Сац не будут реконструировать и вырубать, не соответствует строительным документам, сообщили агентству в письме представители экологического общества Ecology Almaty.
Общественники прислали ссылку на рабочий проект, в котором на страницах 72 и 70 указан стройгенплан и модульные здания, на территории сквера, где собрались разместить бытовой городок, а на странице 9 указана демонтажная ведомость: гранитные бортовые камни и плиты лестничных маршей. На стр. 10 указана ведомость тротуаров, дорожек, которые хотят построить в зеленой зоне сквера, указаны усеченные цветники у главного входа.
Также по ссылке можно увидеть фото ныне огороженной зеленой зоны, где хотят разместить бытовой городок, фото гранитных бордюров и гранитных лестниц под демонтаж и чертежи существующей планировки сквера и нового проекта.
Ответ акимата заверяющий, что зеленая зона сквера у ТЮЗа им. Сац не будет вырублена и останется в первозданном виде вызывает недоумение и выглядит как отписка. Опасения общественности, алматинцев за судьбу деревьев и исторический вид сквера ТЮЗа им. Сац основаны на официальной документации, которая противоречит заявлению акимата, что зеленая зона сквера сохраняется в первозданном виде", - написали экологи.
По их словам, если верить официальному стройгенплану, на территории зеленой зоны сквера должен расположиться бытовой городок для строителей, который будет состоять из большой стоянки для техники и оборудования, а также 8 модульных зданий.
Размещение этих объектов в зеленой зоне обязательно потребует вырубки, обрезки, повреждения деревьев, не считая повреждения почвенно-растительного слоя", - подчеркивают общественники.
Во-вторых, согласно генеральному плану проекта (ведомость проездов, тротуаров, дорожек, площадок), изменению подвергнется историческая первоначальная планировка сквера.
В зеленой зоне сквера построят многочисленные тротуары, дорожки, а также парковку. Все это также потребует вырубки зеленых насаждений и уничтожения почвенно-травяного покрова. Кроме того, будут сокращены в размерах исторические клумбы-цветники у главного входа. На которых до 2020 года произрастали розы", - говорится в письме
В-третьих, по плану в сквере будут демонтированы все имеющиеся дорогостоящие красные гранитные бордюры ГП-1, красные гранитные плиты лестничных маршей расположенных у главного входа и с южной стороны сквера.
Учитывая вышесказанное мы требуем от акимата принятия официального решения, гарантирующего что: 1. бытовой городок разместят за пределами зеленой зоны сквера, забор закрывший доступ в зеленую зону сквера будет демонтирован; 2. тротуары, дорожки, парковки в зеленой зоне сквера возводится не будут; 3. все имеющиеся гранитные бордюры в сквере, гранитные плиты лестничных маршей демонтироваться не будут; 4. цветники-розарии у главного входа не будут сокращены в размерах; 5. в целом первозданный исторический вид сквера у памятника архитектуры ТЮЗа им.Сац будет полностью сохранен", - написали общественники.
Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде.
15.03.2025, 09:15 86346
Общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац
Фото: facebook/Экологическое Общество Алматы
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Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы потребовало от акимата города отказаться от запланированной вырубки зеленой зоны сквера у театра юного зрителя имени Наталии Сац, передает передает корреспондент агентства.
Мы, жители города, Экологическое общество Алматы, требуем от акимата отказаться от вырубки нижней части сквера, уничтожения газонов, требуем разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте, например, на бездействующей парковке Ауэзовского акимата. Мы также требуем сохранения, как есть, исторического облика сквера, всех гранитных бордюров, сохранения исторической первоначальной планировки сквера. Мы также напоминаем, что сквер ТЮЗа имени Сац недавно был капитально отремонтирован, в 2020 году по БНУ, акимат тогда сохранил все гранитные бордюры и историческую планировку сквера", - сообщается на странице общества в Сети.
Активисты подчеркнули, что "по проекту нижняя часть сквера где сейчас произрастают многочисленные деревья подвергается вырубке".
На период строительства на данном участке сквера собираются устроить бытовой городок и стоянку для стройтехники, в дальнейшем преобразовать в пустую территорию с дорожками. Кроме того, остальная оставшаяся часть зеленой зоны будет уничтожена под устройство парковок, так как акимат почему-то не захотел строить под пристройкой многоуровневый трехэтажный этажный паркинг", - добавили они.
Напомним, в январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
Также прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.
Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
14.03.2025, 16:45 93966
Токаев заявил о необходимости создания фонда охраны биоразнообразия
Фото: Жанарбек Аманкулов
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Национального курултая заявил о необходимости создания фонда охраны биологического разнообразия, сообщает пресс-служба главы государства.
Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать фонд охраны биологического разнообразия. Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы", - заявил президент.
Он также напомнил, что в 2019 году по были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство.
Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть сейчас для их популяции как раньше нет угрозы. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему. Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение. Мы приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра в Прибалхашье. Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди - сохранение и преумножение численности снежных барсов", - добавил глава государства.
Ранее глобальное движение по спасению Каспия запустили в Казахстане.
12.03.2025, 11:32 109211
Добыча углеводородов, инвестиции и геологоразведка: Казахстан провел стратегические переговоры с лидерами мировой энергетики
Казахстан создает все условия для привлечения передовых технологий и инвестиций в энергетический сектор, заявил Алмасадам Саткалиев
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Вашингтон. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Республики Казахстан с участием министра энергетики страны Алмасадама Саткалиева на CERAWeek 2025 провела серию стратегически важных встреч с руководством крупнейших мировых энергетических компаний - Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni и Honeywell, сообщает пресс-служба ведомства.
В центре переговоров оказались как текущие проекты в Казахстане, так и перспективы долгосрочного партнерства. Среди приоритетных вопросов - актуализация объемов добычи углеводородов, ускорение развития газоперерабатывающих мощностей, привлечение инвестиций в геологоразведку, внедрение передовых технологий и развитие возобновляемых источников энергии", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, с председателем правления и главным исполнительным директором Chevron Corporation Майклом Уиртом и старшим вице-президентом Exxon Mobil Corporation Джоном Уиланом обсуждались ключевые аспекты проектов на Тенгизе и Кашагане, включая реализацию проекта будущего расширения. Также были рассмотрены планы по дальнейшим объемам добычи нефти с учетом глобальных усилий по стабилизации рынка и международных обязательств Казахстана. Министр акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков и оптимизации затрат. В повестке также стояли перспективы участия компаний в новых геологоразведочных инициативах.
На встречах с главным исполнительным директором Shell Уаэлем Сауаном и главным операционным директором Eni S.p.A Гвидо Бруско особое внимание было уделено газовой стратегии. Рассматривался проект строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью до 4 млрд кубометров в год для обеспечения внутреннего рынка и производства сжиженного углеводородного газа. С Shell обсуждались возможности сотрудничества в геологоразведке, а также реализация проектов в области возобновляемой энергетики. Eni представила прогресс в строительстве гибридной ветро-солнечной электростанции мощностью 120 МВт в Мангистауской области", - уточнили в министерстве.
Кроме того, в рамках визита делегация Казахстана посетила технологический центр Honeywell в Хьюстоне, где провела переговоры с руководством компании. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества.
Казахстан создает все условия для привлечения передовых технологий и инвестиций в энергетический сектор. Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное партнерство с мировыми лидерами отрасли и готовы к реализации амбициозных проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию нашей страны и укреплению глобальной энергетической безопасности", - добавил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Ранее контракт на разведку и добычу углеводородов в Мангистау подписали в Минэнерго.
11.03.2025, 18:29 116916
В Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки
Фото: акимат Астаны
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах, которые вступают в силу с 13 марта текущего года. Теперь за сброс мусора на стихийные полигоны для физических лиц и предприятий налагается штраф от 100 до 1000 МРП. Повторное совершение нарушения в течение года влечет удвоение штрафа: для физических лиц - 200 МРП, для должностных лиц, малого бизнеса и некоммерческих организаций - 750 МРП, для среднего бизнеса - 1000 МРП, для крупного бизнеса - 2000 МРП", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в городе активно работают мобильные группы и система IKomek, фиксирующая нарушения.
По результатам проверок в 2024 году за незаконный выброс мусора оштрафованы 409 водителей грузового транспорта на 8,6 млн тенге. За нарушение благоустройства по статье 505 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" - 22 099 правонарушителей, сумма штрафов свыше 62 млн тенге; за загрязнение мест общего пользования - 16 098 правонарушителей, сумма штрафов свыше 315 млн тенге", - сообщили в акимате.
Также, по информации ведомства, за прошлый год в шести районах города выявлено 404 стихийные свалки, с которых вывезено свыше 257 тысяч тонн мусора.
Напомним, более 34 тысяч фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в Астане.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители Бостандыкского района с жалобой на стихийную мусорку.
Позже жители Бостандыкского района вновь обратились в редакцию. По их словам, свалку мусора они убрали сами, не дождавшись участия акимата и коммунальных служб.
Также алматинцы предоставили видеозаписи, на которых видно, как жители соседнего ЖК выбрасывают свои бытовые отходы в неположенном месте. Видеозаписи, отметили они, также были предоставлены в полицию, но не дали никакого результата.
После жалоб жителей Бостандыкского района Алматы на свалку мусора на улице Катаева в акимате сообщили, что застройщик ТОО "GAB Construction" проведет работы по установке контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов.
11.03.2025, 15:44 118491
Уборка улиц, установка урн и снос незаконных киосков: подведены итоги первой недели кампании "Алматы - наш общий дом"
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подведены итоги первой недели экологической кампании "Алматы - наш общий дом", проводимой в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Первая неделя кампании прошла с 1 по 9 марта под лозунгом "Чистые улицы" и была направлена на масштабную уборку улиц, приведение в порядок городской инфраструктуры и массовый демонтаж незаконных торговых объектов, сообщает телеканал almaty.tv.
За первую неделю кампании были убраны 2318 улиц протяженностью 2777 километров, почищены 560 остановочных павильонов, 315 светофорных объектов и 1537 дорожных знаков. В работах было задействовано более 100 единиц специализированной техники и 240 дорожных рабочих.
В рамках данного этапа проводилась акция "Комплексная уборка от фасада до фасада", где подрядные организации выполнили комплексную санитарную очистку, включающую сбор случайного мусора и веток, сгребание снега, очистку арычной системы, подметание прибордюрной части, очистку пешеходных тротуаров и улиц.
Кроме того, акиматами районов проведена разъяснительная работа с субъектами предпринимательства о необходимости поддержания санитарного состояния закрепленных участков в рамках правил благоустройства. По итогам проведенных работ оформлены около 284 паспортов благоустройства.
Для улучшения санитарного состояния города управлением развития коммунальной инфраструктуры установлено более 600 антивандальных урн объемом до 120 литров. Всего в 2025 году по городу планируется установить 12 036 новых урн объемом 80 и 120 литров.
Отмечается, что с 4 февраля 2025 года в Алматы активно проводится реализация программы по ликвидации объектов уличной торговли. На сегодня демонтировано 302 незаконных торговых объекта и 222 развлекательных аппарата (силомеры). Программа продлится до 15 марта текущего года.
Также в рамках кампании проведена акция "Помоги ближнему", в ходе которой волонтеры провели уборку дворовой и прилегающей территорий от снега и мусора, произвели мелкие ремонтные работы у пенсионеров.
Управлением экологии и окружающей среды усилена работа по экологическому мониторингу выбросов от автотранспорта на 19 стационарных и 3 передвижных экопостах в рамках акции "Чистый воздух".
Кроме того, в рамках акции "Безопасная дорога" начата работа по благоустройству магистралей, ремонт дорожных покрытий, разметок. За первую неделю проведен ямочный ремонт дорог объемом 1,2 тыс. м2, установлено 24 дождеприемника для ливневой канализации.
С 11 марта стартовал второй этап кампании под названием "Чистые парки и скверы", который направлен на уборку набережных рек, парков, скверов, общественных пространств. В целом кампания продлится до 1 апреля. За это время планируется привести в порядок всю городскую инфраструктуру, более 4 тыс. дворовых территорий, провести уборку в 445 парках и скверах города, очистить набережные рек, установить до 12 тыс. единиц уличных антивандальных урн, демонтировать более 600 незаконно установленных НТО, высадить 5 тыс. деревьев и кустарников.
08.03.2025, 08:52 133136
Слив нечистот, свалка мусора - более 34 тысяч экологических нарушений выявили в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 34 тыс. фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в Астане, сообщает Polisia.kz.
С начала проведения республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" сотрудниками полиции обнаружено более 34 тысяч нарушений, среди которых: незаконный выброс мусора, слив нечистот в неустановленных местах, а также другие нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды.
На сегодняшний день за незаконную выгрузку отходов привлечены к ответственности около 500 водителей грузового и ассенизаторского транспорта.
Благодаря мониторингу камер видеонаблюдения выявлены 2 грузовых автомобиля, водители которых сбросили мусор в несанкционированном месте. Транспортные средства задержаны, а нарушители привлечены к административной ответственности", - рассказали в полиции.
Напомним, житель Алматинской области вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло.
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