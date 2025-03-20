Венгрия передаст Казахстану половину поголовья лошадей Пржевальского

С 11 марта стартовал второй этап кампании под названием "Чистые парки и скверы", который направлен на уборку набережных рек, парков, скверов, общественных пространств

Фото: Акимат Алматы

Рассказать друзьям

Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подведены итоги первой недели экологической кампании "Алматы - наш общий дом", проводимой в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Первая неделя кампании прошла с 1 по 9 марта под лозунгом "Чистые улицы" и была направлена на масштабную уборку улиц, приведение в порядок городской инфраструктуры и массовый демонтаж незаконных торговых объектов, сообщает телеканал - В Алматы подведены итоги первой недели экологической кампании "Алматы - наш общий дом", проводимой в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Первая неделя кампании прошла с 1 по 9 марта под лозунгом "Чистые улицы" и была направлена на масштабную уборку улиц, приведение в порядок городской инфраструктуры и массовый демонтаж незаконных торговых объектов, сообщает телеканал almaty.tv





За первую неделю кампании были убраны 2318 улиц протяженностью 2777 километров, почищены 560 остановочных павильонов, 315 светофорных объектов и 1537 дорожных знаков. В работах было задействовано более 100 единиц специализированной техники и 240 дорожных рабочих.





В рамках данного этапа проводилась акция "Комплексная уборка от фасада до фасада", где подрядные организации выполнили комплексную санитарную очистку, включающую сбор случайного мусора и веток, сгребание снега, очистку арычной системы, подметание прибордюрной части, очистку пешеходных тротуаров и улиц.





Кроме того, акиматами районов проведена разъяснительная работа с субъектами предпринимательства о необходимости поддержания санитарного состояния закрепленных участков в рамках правил благоустройства. По итогам проведенных работ оформлены около 284 паспортов благоустройства.





Для улучшения санитарного состояния города управлением развития коммунальной инфраструктуры установлено более 600 антивандальных урн объемом до 120 литров. Всего в 2025 году по городу планируется установить 12 036 новых урн объемом 80 и 120 литров.





Отмечается, что с 4 февраля 2025 года в Алматы активно проводится реализация программы по ликвидации объектов уличной торговли. На сегодня демонтировано 302 незаконных торговых объекта и 222 развлекательных аппарата (силомеры). Программа продлится до 15 марта текущего года.





Также в рамках кампании проведена акция "Помоги ближнему", в ходе которой волонтеры провели уборку дворовой и прилегающей территорий от снега и мусора, произвели мелкие ремонтные работы у пенсионеров.





Управлением экологии и окружающей среды усилена работа по экологическому мониторингу выбросов от автотранспорта на 19 стационарных и 3 передвижных экопостах в рамках акции "Чистый воздух".





Кроме того, в рамках акции "Безопасная дорога" начата работа по благоустройству магистралей, ремонт дорожных покрытий, разметок. За первую неделю проведен ямочный ремонт дорог объемом 1,2 тыс. м2, установлено 24 дождеприемника для ливневой канализации.





С 11 марта стартовал второй этап кампании под названием "Чистые парки и скверы", который направлен на уборку набережных рек, парков, скверов, общественных пространств. В целом кампания продлится до 1 апреля. За это время планируется привести в порядок всю городскую инфраструктуру, более 4 тыс. дворовых территорий, провести уборку в 445 парках и скверах города, очистить набережные рек, установить до 12 тыс. единиц уличных антивандальных урн, демонтировать более 600 незаконно установленных НТО, высадить 5 тыс. деревьев и кустарников.