Виновных в загрязнении реки Калжыр могут привлечь к уголовной ответственности

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 СЕНТЯБРЯ - В ходе брифинга заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев сообщил, кто виновен в загрязнении реки Калжыр, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Специальная комиссия провела визуальное обследование береговой линии водоема.

По фактам, освещенным в соцсетях, проведена следующая работа: 12 мая 2021 года отделом полиции совместно с прокурором Курчумского района в ходе рейдовых мероприятий незаконной добычи драгметаллов на участке Шандыбулак Акбулакского сельского округа пресечены действия ИП Хван по возведению на реке Калжыр дамб с изменением русла реки для добычи драгметаллов без разрешения", - рассказал Ержан Нурбаев.

Право проведения работ по добыче ресурсов было представлено ИП Бошаеву, Ишкенбаеву, Дюсенбаеву и Мадымарову.

Лицензии были выданы без разрешения на применение средств механизации. 4 июня 2021 года в акимат ВКО поступило представление прокуратуры Курчумского района об устранении нарушений законности. Согласно представлению, вышеуказанные недропользователи проводили работы с применением тяжелой техники: погрузчиков, экскаваторов, самосвалов, а также зафиксировано нарушение естественного рельефа водного объекта", - рассказал заместитель главы региона.

Он добавил, что позднее лицензии были отозваны. До 11 декабря 2021 года нарушители должны устранить все последствия рекультивации, однако эту работу никто не провел.

В июне районный суд Курчумского района привлек ИП Хван к административной ответственности за нарушение статьи 125 Водного кодекса РК. Ему выписан штраф в размере 131 тысячи тенге. Также суд постановил снести возведенную на реке дамбу.

В настоящее время комиссией проводятся все необходимые мероприятия для привлечения виновных лиц по всей строгости закона не только в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, но и с Уголовным кодексом", - сказал Нурбаев.

На сегодня комиссия определяет ущерб от проведенных работ и устанавливает сумму, необходимую для восстановления окружающей среды. После определения этой суммы будет рассматриваться вопрос уголовной ответственности предпринимателя.

Кроме этого, сейчас по новому законодательству мы внесем частное представление по проведению ремедиации. Предприниматель обязан разработать программу по доведению до базового состояния абсолютно всего: и грунтовых работ, и технических работ, и биологическую часть, и так далее. Он должен довести до базового состояния окружающую среду", - добавил председатель Комитета экологии регулирования и контроля Минэкологии Зулфухар Жолдасов.

Напомним, 22 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с загрязнением реки Калжыр.

В начале сентября цвет реки Калжыр напугал сельчан Восточного Казахстана.

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