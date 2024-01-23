22.01.2024, 11:05 8581
Восстановление Северного Арала: Казахстан переходит ко второй фазе проекта
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание, посвященное председательству Казахстана в Международном фонде спасения Арала, сообщает пресс-служба ведомства.
На совещании обсуждались стоящие перед министерством задачи и планы по их реализации.
Первый вице-министр Болат Бекнияз сообщил, что на срок председательства Казахстана в МФСА подготовлена дорожная карта и назначен председатель исполнительного комитета фонда. Сам исполком будет базироваться в Астане, в него войдут по два представителя от каждой страны. Полностью организационные работы будут завершены в феврале.
Также первый вице-министр рассказал о подготовке ко второй фазе проекта по восстановлению Северного Арала.
На сегодня завершено технико-экономическое обоснование проекта, которое в данный момент проходит государственную экспертизу. В ближайшее время министр проведет встречу с представителями Всемирного банка, при участии которого проходят работы по восстановлению Северного Арала", - говорится в информации.
Также на ближайшем заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет рассмотрен прогнозный график подачи воды в Северный Арал. По итогам 2023 года в море было подано более 2 млрд кубометров воды.
Председательство в Международном фонде спасения Арала мы должны использовать для того, чтобы выполнить те задачи, которые ставит перед нами глава государства. Это, во-первых, соглашение по водно-энергетическому сотрудничеству. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос с нашими государственными органами. В кратчайшие сроки нужно направить текст документа на согласование нашим коллегам из других стран. Второй пункт - автоматизация и цифровизация трансграничных каналов. И самое главное - президент заявил, что к 2040 году дефицит водных ресурсов в Казахстане может составить 12-15 млрд кубометров. Поэтому в рамках нашего председательства нужно нивелировать этот процесс путем накопления той воды, которая образуется на нашей территории, оперативного внедрения влагосберегающих технологий, реконструкции ирригационных систем и гидротехнических сооружений", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Напомним, 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Наша страна будет возглавлять организацию ближайшие три года. Исполком МФСА возглавил Асхат Оразбай.
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22.01.2024, 12:28 7211
Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии - биологи
Фото: Depositphotos
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Актау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Российские биологи заявили о критическом сокращении популяции каспийского тюленя.
В рамках программы с апреля по декабрь 2023 года ведущие российские ученые провели 6 экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя.
В ходе экспедиций был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период", - сообщает сайт eco-compass.ru.
Также ученые установили 4 стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. В итоге с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь.
Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей 7,7 года - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок", - сообщают ученые.
В декабре в СМИ появилась информация о массовой гибели тюленей.
Для оперативного реагирования рабочая группа во главе с экспертом фонда Владимиром Лифантьевым при поддержке нефтесервисной компании "НафтаГаз" выехала с экспедицией на Каспийское побережье и остров Чечен.
Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время", - заявил после исследования кандидат биологических наук Алимурад Гаджиев.
По версии ученых, тюлени погибли из-за заражения высокопатогенным птичьем гриппом.
Фонд выступил с инициативой включения тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Соответствующие предложения направлены в Минприроды России, а также в Росприроднадзор.
Ранее сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
Позже стало известно, Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя по поручению президента Токаева.
Еще об одной экологической проблеме заявляет актауский блогер Азамат Сарсенбаев, который регулярно выкладывает в своем Instagram фотографии и видео мелеющего Каспия.
С каждым годом Каспий все больше уходит от берегов нашего города. Честно говоря, меня не волнует то, что говорят "эксперты" с успокаивающим видом, что якобы Каспий вернется на свои исходные позиции, что это цикличное явление, что в 70-х было хуже и т.д. Я и все мы живем в настоящее время, мы свидетели событий, которые напрямую касаются всех нас прямо сейчас. И прямо сейчас не время молчать и успокаивать себя тем, что природа сама о себе позаботится", - пишет экоактивист.
Ранее депутат Едил Жанбыршин заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране. Одна из них - обмеление Каспийского моря.
Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба", - заявил депутат.
18.01.2024, 16:07 40191
О высоком риске гибели новорожденных тюленей на Каспии заявили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана обеспокоены риском смертности новорожденных детенышей тюленя из-за недостаточно толстого слоя льда на Каспии.
По словам экологов, для щенки (период деторождения у тюленей. - Прим. ред) каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. При этом они отметили, что в первые дни после рождения детеныши тюленей почти не имеют подкожного жира, а только волосяной покров, в этой связи попавшие в холодную воду детеныши не могут долго находиться в воде, их мех промокает, и они гибнут. Детеныши находятся на льду весь период грудного вскармливания (3-4 недели). Поэтому образование льда на северной части Каспийского моря имеет особо важную роль для размножения и сохранения тюленя.
В ведомстве рассказали, что ледостав начался со второй декады декабря 2023 года. На сегодня площадь ледового поля на акватории Северного Каспия достигает 67%. Формирование толщины ледяного покрова идет неравномерно: северная и северо-восточные участки имеют толщину до 10-15 см, а на участках образовавшейся кромки лед изменчив и достигает 5-10 см. С 1 декабря 2023 по 13 января 2024 года температура воздуха в Мангистауской области колебалась от минус 3 до плюс 10 градусов. В аналогичный период 2022-2023 годов зима была значительно холоднее с температурами от 0 до минус 10-15 градусов.
Вместе стем, по данным Казгидромета, в период с 20 января по 20 февраля 2024 года ожидается теплая погода до плюс 11 градусов. Указанное потепление может сократить площади ледового поля до 20-40%.
Рождение щенков происходит с 3 декады января до конца февраля, массовая щенка происходит с 10 по 25 февраля. При этом толщина ледового поля 10-15 см и его нестабильность могут привести к повышенной смертности новорожденных детенышей тюленя. Кроме того, данная ситуация негативно влияет на исход родов самок (они абортируются)", - заявили в комитете.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится на постоянном контроле Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Комитета рыбного хозяйства и научных организаций.
Напомним, в Казахстане планируют создать резерват для сохранения краснокнижного каспийского тюленя.
18.01.2024, 13:31 41351
Провести экспертизу проекта ликвидации опасного для здоровья рудника требует сенатор
Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Затопление Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области может нанести значительный вред здоровью населения, считает депутат сената Ольга Булавкина.
По ее мнению, необходимо провести экспертизу промышленной безопасности и государственную экологическую экспертизу проекта ликвидации Белоусовского месторождения. Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек.
Сенатор рассказала, что разработка Белоусовского рудника в Восточно-Казахстанской области ведется уже почти 200 лет.
Среднее содержание загрязняющих веществ в реке Глубочанка составляет: тяжелыми металлами - 137%, взвешенными веществами -103%. И в почве накапливаются загрязняющие вещества, что неблагоприятно влияет на здоровье людей и растительный мир", - отметила Булавкина.
По ее словам, несмотря на информацию Министерстве экологии о запасах рудника, которых хватит для добычи еще на 12 лет, компания "Казахмыс" намерена затопить шахты. В прошлом году на общественных слушаниях местные жители высказали свои опасения по поводу таких планов. Они опасаются, что затопление приведет к провалам грунта и возможным жертвам, поскольку поселок расположен над горными выработками.
Помимо обвалов, затопление шахт приведет к вытеснению на поверхность загрязненного шахтного воздуха. В течение несколько десятилетий будет происходить скопление метана и углекислого газа в подвальных помещениях жилых домов, что будет наносить значительный вред здоровью населения. В свою очередь загрязненными подземными водами будет нанесен непоправимый урон сельскому хозяйству", - рассказала Булавкина.
В своем депзапросе сенатор предлагает:
- провести исследования по разработке экологически безопасных и экономически эффективных способов консервации месторождения;
- разработать единую программу развития депрессивных территорий, пострадавших вследствие закрытия шахт;
- выделить средства на переселение жителей домов в границах ликвидированных месторождений.
Напомним, 4 января в Павлодарской области произошла трагедия вблизи шахты Майкаинского рудника. Автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку. Позже были найдены тела двух спасателей. Предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты было обнаружено с помощью геосканера. В МЧС рассказали подробности спасательной операции.
15.01.2024, 18:00 62786
В Мангистауской области численность погибших лебедей превысила 980 особей
Фото: inaktau.kz
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Актау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области численность погибших лебедей-шипунов превысила 980 особей, сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.
На озере Караколь обнаружено 968 штук мертвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе. По данным на 14 января, численность погибших птиц дошла до 988 особей", - цитирует lada.kz Габбаса Досатова.
В акимате Каракиянского района также подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.
Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп.
Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
11.01.2024, 14:19 89471
Отель сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей
Фото: Кадр из видео
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Актау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей.
Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.
Вода проходит через переработку. Это, во-первых, вся использованная вода, ну грязная вода, скажем, проходит через два накопителя по 250 кубов, там бактериями она обрабатывается. Следующий этап - она проходит через фильтрацию, через мембраны, через химическую очистку, и, соответственно, уже отчищенная вода поступает в резервуары. С резервуаров мы ее отправляем в озеро Караколь", - цитирует менеджера отеля издание "Лада".
Он отметил, что в сезон, когда отель полный и гостей много, эту воду используют как техническую для полива деревьев. А с начала осени значительно сокращается использование и сброс данной воды.
Менеджер подчеркнул, что в штате отеля имеется свой эколог, который ежеквартально проводит проверки. Отель имеет документально подтвержденное разрешение на эмиссию. Он пояснил, что при проектировании отеля не было центральной канализационной системы и проект сброса в Караколь был согласован.
Сейчас мы делаем внутренние свои реконструкции, потому что внутренняя система не приспособлена для городской системы. Соответственно, сейчас мы уже полгода адаптируем нашу систему под центральную. В ближайшие неделю или две мы подключимся уже к центральной системе и сброса воды в Караколь не будет, - заверил Исагалиев.
Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в озеро Караколь стекает жидкость темного цвета, Серик Исагалиев пояснил, что это происходит из-за подъема ила со дна озера под воздействием значительного давления воды.
Напомним, численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области.
Информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
10.01.2024, 10:38 99016
Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области
В озере Караколь выявлено превышение загрязняющих веществ
Фото: Lada.kz
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Актау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Численность погибших лебедей превысила 800 особей в Мангистауской области. Специалисты обнаружили загрязнение озера Караколь, сообщает Lada.kz.
По последним данным, найдено и утилизировано 826 мертвых лебедей. В ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ, проинформировал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.
По его словам, мониторинг за лебедями и их популяцией происходит на озере Караколь ежедневно.
По фактам гибели лебедей на озере Караколь департамент экологии по Мангистауской области принимает активное участие в расследовании происшествия. Сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области в ходе проведения мониторинговых исследований на водовыпусках, попадающих в озеро Караколь, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в озеро Караколь. На основании этих данных, инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела", - сказал председатель Комитета экологического контроля и регулирования МЭПР РК Жомарт Алиев.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
08.01.2024, 17:25 115541
Миллион гектаров саксаулового леса появятся на осушенном дне Аральского моря
За последние три года было посеяно 544,5 тысячи гектаров леса
Фото: Минэкологии
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Кызылорда. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Миллион гектаров саксаулового леса появятся на казахстанской стороне осушенного дна Аральского моря, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тысяч гектаров. Посадка на осушенном дне Арала сегодня обеспечена инфраструктурой по подготовке семян к посеву и выращиванию, также приобретена необходимая спецтехника", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что за последние три года было посеяно 544,5 тысячи гектаров леса. Кроме того, в текущем году планируется посадить еще 275 тысяч гектаров.
Ранее главой государства в целях улучшения экологической обстановки поставлена задача по проведению лесомелиоративных работ на осушенного дна Аральского моря до 2025 года на общей площади 1,1 млн гектаров, путем создания саксауловых насаждений.
Также в этом году председательство в Международном фонде спасения Арала переходит к Казахстану.
08.01.2024, 14:10 114806
Qazaq Stroy попытался представить вырубку деревьев как большое благодеяние
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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В строительной компании Qazaq Stroy прокомментировали вырубку нескольких тысяч деревьев в микрорайоне Дарабоз, вызвавшую негодование алматинцев.
Глава Qazaq Stroy Болат Ибрагимулы заверил, что на протяжении всего времени компания постоянно проводила переговоры и встречи с жителями близлежащих территории.
Ими неоднократно поднимались ряд проблемных вопросов, которые мы, соответственно, взяли не только во внимание, но и обязались исполнить, подписав с жителями меморандум", - сказал он.
Директор строительной компании утверждает, что на месте, где произошла вырубка, ранее была дикая поросль, участок был завален мусором, отсутствовали пешеходные дорожки, освещение.
Помимо жилого комплекса с государственной школой на 1200 мест, дошкольного учреждения, многоуровневого паркинга и территорией для выгула собак в проекте мы предусмотрели также современный парк (...) где жители смогут проводить время", - обещает застройщик.
По его словам, согласно подсчету деревьев, который провела специализированная компания, их количество составило 2979 штук.
Из них на 182 дерева мы получили разрешение на пересадку, а на 2797 - на вырубку. Мы провели все в соответствии и требованием законодательства РК и поэтому получили все необходимые документы. Компенсационная посадка по закону составляет 1 к 10. Итого в этом году мы высадим 27 970 деревьев. В первую очередь высаживать начнем на территории ближайших жилых комплексов, а после по всему городу", - заверил Болат Ибрагимулы.
При этом он подчеркнул, что вся эта работа будет проводиться совместно с акиматом, общественным советом города, общественными деятелями, активистами, где любой желающий сможет принять участие в компенсационной высадке.
Все 27 970 деревьев мы посадим в этом году. Это наша персональная ответственность", - добавил глава компании-застройщика.
Ранее сообщалось, что компания ТОО "Qazaq Stroy Almaty", помимо разрешенных на вырубку 2797 деревьев, незаконно уничтожила более двухсот деревьев и кустарников в Алатауском районе Алматы для возведения очередного "человейника". По данному факту заведено уголовное дело.
Практику с пересадкой деревьев прокомментировали эксперты. Эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан сказала, что "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
Эколог и гражданский активист Абай Ерекенов отметил, что пересаживать деревья нельзя. Это практически бессмысленная процедура, потому что большая часть пересаженных деревьев погибнет.
Что касается посадки саженцев, их зачастую сажают как попало и оставляют без полива, поэтому большинство из них засыхает, так и не принявшись. По словам алматинцев, вместо уничтоженных реликтовых деревьев высаживаются "чахлые прутики".
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
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