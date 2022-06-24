Возбудитель холеры нашли в нескольких водоемах ЗКО

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок, в том числе с помощью космического мониторинга обнаружено 10 свалок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 2018 года в Казахстане действует космический мониторинг, который на сегодня охватывает 39 населенных пунктов, в том числе и город Алматы. Результаты космического мониторинга отслеживаются соответствующими службами через геосервис, где указываются места складирования отходов. Сервис позволяет определить тип свалки, дату снимка и территориальную принадлежность с возможностью внесения комментариев специалистами. Геопорталом в 2021 году были выявлены 17 стихийных свалок, с начала текущего года - 10 мест стихийных свалок в Турксибском и Медеуском районах. Местными акиматами начата работа по очистке данных территорий", - сообщили в городском акимате.

Для выявления несанкционированных стихийных свалок на территории города акиматом города Алматы создана рабочая группа, в состав группы входят сотрудники департамента экологии, специализированной природоохранной прокуратуры, департамента полиции, районных акиматов и отдела охраны окружающей среды и экологии ГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" управления экологии и окружающей среды города Алматы.

С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным 5 местам ведутся работы. За 2021 год было составлено порядка 2,5 тысячи административных протоколов (по статье 505 "Нарушение правил благоустройства" Кодекса РК "Об административных правонарушениях") на общую сумму 109 млн тенге. С начала этого года составлено 1255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге", - проинформировали в акимате.

Полученные данные показывают, что в основном стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.

По данным ведомства, на территории города Алматы для сбора твердо-бытовых отходов имеются порядка 1500 контейнерных площадок, где установлены более 8000 контейнеров. Вывоз строительных отходов производится в Аксайский карьер, расположенный на приграничной с Наурызбайским районом города Алматы территории Карасайского района Алматинской области. А несортируемые биоразлагаемые и крупногабаритные отходы направляется на полигон в Алматинской области.

Также с целью раздельного сбора вторичного сырья на контейнерных площадках установлены более 1000 единиц сетчатых контейнеров и около 300 контейнеров для сбора хлебобулочных отходов. МСБ налажена их переработка. Также на территории города установлены 37 пунктов приема вторсырья, в организациях установлены более 1000 экобоксов для сбора макулатуры, стеклотары и пластиковых отходов.

В целях предотвращения появления новых несанкционированных мест стихийных свалок просим жителей и гостей города соблюдать правила благоустройства города Алматы, пользоваться специально отведенными контейнерами и боксами для сбора отходов и услугами специализированных организаций, у которых имеется договор на утилизацию строительных и промышленных отходов", - отметили в акимате.

Кроме того, для мониторинга и оперативного реагирования по ликвидации образовавшихся стихийных свалок создан чат в мессенджере WhatsApp с участием сотрудников природоохранной прокуратуры, департамента экологии и заместителей акимов районов по благоустройству.

В целях обеспечения соблюдения чистоты, организации своевременной уборки, вывоза твердо-бытовых отходов и недопущения возникновения стихийных свалок жителей и гостей города просим обращаться в управление экологии и окружающей среды города Алматы (в мессенджер WhatsАpp +7 707 912 16 26).