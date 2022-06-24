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Возбудитель холеры нашли в нескольких водоемах ЗКО

23.06.2022, 16:08 2211
УРАЛЬСК. 23 ИЮНЯ - В водоемах Западно-Казахстанской области в результате отбора проб воды найден вибрион непатогенной холеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В водоемах нашей области зафиксирован непатогенный холерный вибрион, который ежегодно в период острых кишечных инфекций циркулирует в реках и озерах. Сейчас у всех, кто подхватил кишечную инфекцию, проводится отбор анализов на наличие инфекции. Всего с мая сотрудники противочумной станции провели 73 отбора проб, в 14 случаях выявлен вибрион непатогенной холеры", - рассказал замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев.

 
По его словам, с мая по октябрь специалисты берут пробы воды из рек и озер на наличие опасной инфекции. Он также отметил, что холерные вибрионы разделяются на патогенные и непатогенные, всего их около 150 видов.
 
В основном болезнь проявляется в виде диареи, поэтому санврачи рекомендуют жителям региона не глотать воду во время купания, употреблять бутилированную воду и чаще мыть руки. Основной способ передачи заболевания - фекально-оральный.
 
Пока на территории региона случаев заболевания холерой среди населения не зарегистрировано, сообщает портал Мой город.
 

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Около 2 тысяч несанкционированных свалок выявлено в Казахстане с начала года

22.06.2022, 13:20 5916
Фото: Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Министерство экологии и природных ресурсов РК провело рейдовые мероприятия по выявлению мест незаконного размещения отходов в ряде регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день с начала года посредством космомониторинга было выявлено около 2000 мест свалок", - проинформировали в ведомстве

 
По данным Минэкологии, только в мае проведен 31 рейд по республике, в результате которых выявлено около 150 несанкционированных мест свалок в восьми областях и трех городах Казахстана. 
 

Более 20 мест отходов ликвидированы на месте. По 14 фактам (это около 88 объектов) соответствующие лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в размере 153 тысяч тенге", - сообщили в природоохранном ведомстве.

 
Меры по выявлению свалок будут продолжены.
 

Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников

19.06.2022, 13:26 14726
Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников
АЛМАТЫ. 19 ИЮНЯ - Жители города Алматы создали петицию на имя акима Ерболата Досаева с просьбой сохранить сквер возле Дворца школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы, неравнодушные жители, общественность, экологи и Экологическое общество Алматы обращаемся к вам с требованием немедленно остановить и отменить реализацию антиэкологической и антикультурной реконструкции сквера возле Дворца школьников. Как известно, под видом реконструкции незаконно будет полностью изменен существующий исторический облик и ландшафт сквера", - заявили авторы. 

 
По их словам, в сквере снесут произрастающий натуральный травяной покров, цветники-розарии. 
 

Снесут 43 дерева и кустарники, 15 метров живой изгороди. Обрезке подвергнут 363 единицы здоровых деревьев", - сообщили авторы.

 
Отмечается, что снос существующего естественного натурального травяного покрова вместе с вырубкой и обрезкой деревьев приведет к гибели многочисленных птиц, белок, насекомых, живущих много лет в сквере. Будет нанесен большой ущерб природной среде.
 
По данным авторов петиции, сносу подвергнутся чугунное ограждение сквера, бордюры и покрытие асфальта.
 
Подчеркивается, что планируют демонтировать и новые скамейки и урны, установленные в 2017 году. Флагштоки сквера также будут снесены.
 

В связи с вышеизложенным мы требуем незамедлительно остановить и запретить в сквере строительство новых объектов: амфитеатра, парклета, многочисленных игровых, детских, спортивных площадок, арт-мафов, многочисленных новых хаотичных дорожек, сухого фонтана, резервуара, 8 лестниц, дренажных лотков, 192 единиц фонарных опор (сейчас в сквере 64 единицы фонарей) ", - заявили авторы петиции. 

 
Также в петиции отмечается, что "в сквере вблизи реки Малая Алматинка в прошлом году за счет бюджета уже были построены новые большая игровая детская и спортивная воркаут-площадка". 
 

Мы требуем всецело сохранить существующий исторический облик и ландшафт сквера, не изменять и не перестраивать его территорию. Требуем запретить - снос/обрезку деревьев и кустарников, живой изгороди, снос травяного покрова, снос цветников-розариев, снос гранитных бордюров, снос асфальтового покрытия, снос флагштоков. Считаем возможным лишь замену существующих 64 фонарных опор на аналогичные и восстановление имеющего наземного стального поливочного трубопровода без строительства нового и разрытия всей территории сквера", - отметили авторы петиции.

 
Они подчеркнули, что сквер у Дворца школьников охраняется законом "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия". Территория сквера официально входит в охранную зону, зону регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Алматы, памятников архитектуры. 
 
Охранная зона здания Дворца школьников составляет 4,20 гектара, а памятника Гани Муратбаеву - 6,11 гектара, то есть вся территория сквера. В случае продолжения работ действия акимата, автора проекта и подрядчика будут однозначно признаны незаконными, так как изменяют исторический и природный ландшафт территории сквера. 
 

Важно, что в 2018 году акимат отменил проект реконструкции сквера, проект должен был быть откорректирован, однако проект фактически остался без изменений. С уважением и надеждой на Вашу поддержку в защите сквера!" - добавили авторы.

 
Петиция размешена на странице в Facebook Экологического общества Алматы.
 

Минэкологии прогнозирует дефицит воды до 23 кубических километров к 2030 году

17.06.2022, 12:31 22896
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей. На это, по его словам, влияет ряд факторов. 
 

Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы", - пояснил министр.

 
Так, весьма напряженная водохозяйственная ситуация сложилась в Арало-Сырдарьинском, Шу-Таласском и Нура-Сарысуском бассейнах. 
 

В Арало-Сырдарьинском бассейне доля водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 98%, так как здесь расположены более 60% орошаемых площадей страны. Имеющиеся ресурсы в этих бассейнах не покрывают потребности населения и отраслей экономики, что становится сдерживающим фактором дальнейшего социально-экономического развития Туркестанской и Кызылординской областей", - рассказал Брекешев.

 
Нура-Сарысуский речной бассейн характеризуется критически высокой нагрузкой на водные ресурсы. Развитие Центрального Казахстана зависит от безопасной эксплуатации канала имени Каныша Сатпаева.
 

Более того, дефицит воды в республике усугублен интенсивным загрязнением рек. По итогам наблюдений за 2021 год качество воды в 32 водных объектах отнесено к плохому классу, а в 28 водных объектах к наихудшему классу", - продолжил глава МЭГПР.

 
Так, ухудшение качества воды является первоочередной проблемой для Балхаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению. 
 

Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы могут привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах", - предупредил спикер.

 
По его словам, в перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства объем водопотребления увеличится до 29,7 кубического километра.
 

Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 кубического километра, в том числе за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 кубического километра. В этой связи дефицит водных ресурсов может составить 23,2 кубического километра, что сопоставимо с общим годовым забором воды населением и отраслями экономики", - рассказал министр.

 
Он резюмировал, сказав, что если не будет повышена эффективность использования водных ресурсов, то уже к 2040 году ситуация с водообеспечением в стране может необратимо ухудшиться. 
 
В свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что в Казахстане, по заключениям экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 46%. Дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год.
 

 

Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму свыше 33 млрд тенге

17.06.2022, 11:37 23566
Экибастузская ГРЭС-1 оштрафована на сумму свыше 33 млрд тенге
Фото: www.gov.kz
ПАВЛОДАР. 17 ИЮНЯ - В период с 27 апреля по 20 мая этого года департаментом экологии Павлодарской области проведена плановая проверка за первое полугодие в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объема квот национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
Сообщается, что в рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. 
 
Согласно требованиям законодательства предприятие должно было покрыть недостающий объем квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки. 
 

На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 329 КоАП РК. Сумма штрафа составляет 33 301 625 тысяч тенге", - добавили в ведомстве.

 

С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок

17.06.2022, 10:15 24196
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - С начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок, в том числе с помощью космического мониторинга обнаружено 10 свалок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 2018 года в Казахстане действует космический мониторинг, который на сегодня охватывает 39 населенных пунктов, в том числе и город Алматы. Результаты космического мониторинга отслеживаются соответствующими службами через геосервис, где указываются места складирования отходов. Сервис позволяет определить тип свалки, дату снимка и территориальную принадлежность с возможностью внесения комментариев специалистами. Геопорталом в 2021 году были выявлены 17 стихийных свалок, с начала текущего года - 10 мест стихийных свалок в Турксибском и Медеуском районах. Местными акиматами начата работа по очистке данных территорий", - сообщили в городском акимате.

 
Для выявления несанкционированных стихийных свалок на территории города акиматом города Алматы создана рабочая группа, в состав группы входят сотрудники департамента экологии, специализированной природоохранной прокуратуры, департамента полиции, районных акиматов и отдела охраны окружающей среды и экологии ГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" управления экологии и окружающей среды города Алматы.
 

С начала года рабочей группой были выявлены 37 мест стихийных свалок, из них 32 были ликвидированы, по остальным 5 местам ведутся работы. За 2021 год было составлено порядка 2,5 тысячи административных протоколов (по статье 505 "Нарушение правил благоустройства" Кодекса РК "Об административных правонарушениях") на общую сумму 109 млн тенге. С начала этого года составлено 1255 протоколов на общую сумму 43,2 млн тенге", - проинформировали в акимате.

 
Полученные данные показывают, что в основном стихийные свалки образуются на пустырях, в логах, на неогороженных частных не застраиваемых территориях, в присоединенных к городу поселках, на приграничных с Алматинской областью территориях.
 
По данным ведомства, на территории города Алматы для сбора твердо-бытовых отходов имеются порядка 1500 контейнерных площадок, где установлены более 8000 контейнеров. Вывоз строительных отходов производится в Аксайский карьер, расположенный на приграничной с Наурызбайским районом города Алматы территории Карасайского района Алматинской области. А несортируемые биоразлагаемые и крупногабаритные отходы направляется на полигон в Алматинской области.
 
Также с целью раздельного сбора вторичного сырья на контейнерных площадках установлены более 1000 единиц сетчатых контейнеров и около 300 контейнеров для сбора хлебобулочных отходов. МСБ налажена их переработка. Также на территории города установлены 37 пунктов приема вторсырья, в организациях установлены более 1000 экобоксов для сбора макулатуры, стеклотары и пластиковых отходов.
 

В целях предотвращения появления новых несанкционированных мест стихийных свалок просим жителей и гостей города соблюдать правила благоустройства города Алматы, пользоваться специально отведенными контейнерами и боксами для сбора отходов и услугами специализированных организаций, у которых имеется договор на утилизацию строительных и промышленных отходов", - отметили в акимате. 

 
Кроме того, для мониторинга и оперативного реагирования по ликвидации образовавшихся стихийных свалок создан чат в мессенджере WhatsApp с участием сотрудников природоохранной прокуратуры, департамента экологии и заместителей акимов районов по благоустройству. 
 
В целях обеспечения соблюдения чистоты, организации своевременной уборки, вывоза твердо-бытовых отходов и недопущения возникновения стихийных свалок жителей и гостей города просим обращаться в управление экологии и окружающей среды города Алматы (в мессенджер WhatsАpp +7 707 912 16 26).
 

В Актобе компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге

15.06.2022, 18:50 30771
Фото: Минэкологии РК
АКТОБЕ. 15 ИЮНЯ - Согласно экомониторингу, Актюбинская область входит в десятку загрязненных регионов республики. Ежегодно жители Западного региона массово жалуются на случаи высокого загрязнения сероводородом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, из-за неэффективной очистки сточных вод ежегодно в паводковый период неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Илек, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Для постоянного контроля качества состояния окружающей среды области ряд компаний были включены в график проведения профилактического контроля. Согласно плану в мае Министерство экологии провело профконтроль в отношении АО "Aqtobe Su Energy Group".
 
Компания относится к субъекту крупного предпринимательства, и его учредителем является акимат Актобе в лице ГУ "Отдел экономики и финансов города Актобе".
 
Основной вид деятельности - обеспечение водой питьевого качества города и пригородных населенных пунктов, а также прием, транспортировка, очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод населения и промышленных предприятий города.
 
В ходе проверки установлено превышение со стороны компании нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод в реку Илек, нарушение по управлению отходами, невыполнение условий природопользования, загрязнение почвы и нарушение при проведении производственного экологического контроля.
 
По выявленным нарушениям компания привлечена к административной ответственности и применена мера взыскания в виде штрафа на общую сумму 923,4 млн тенге.
 
Также выдано предписание с требованием разработки плана мероприятий по модернизации и реконструкции КОС и обезвреживанию накопленных иловых отходов.
 

В Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом

15.06.2022, 15:40 32986
В Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала об экологической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 45 промышленных городах и 10 мегаполисах относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Можно выделить города Нур-Султан, Алматы, Караганду, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - сказала вице-министр экологии.

 
По ее словам, причины загрязнения атмосферного воздуха в городах республики можно разделить на три категории. В городах Алматы и Нур-Султане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.
 
Зульфия Сулейменова отметила, что для улучшения ситуации были приняты 16 дорожных карт, которыми предусмотрены 485 мероприятий. Мероприятия, запланированные на период с 2020 года по I квартал 2022 года, были исполнены более чем на 50%. В настоящее время начата работа по актуализации дорожных карт основных промышленных регионов.
 

Предусмотрено строительство 7 канализационно-очистных сооружений (КОС) и 24 новых полигонов, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также проведение рекультивации и ликвидации исторически загрязненных земель. Более того, в прошлом году был принят национальный проект "Жасыл Казахстан". Туда были включены мероприятия 16 крупных промышленных объектов в крупных городах по снижению эмиссий от 20 до 30% до 2025 года", - отметила Сулейменова.

 
По данным Минэкологии, ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн т ТБО. В 2021 году было образовано порядка 4,2 млн тонн ТБО, из них переработано 21,1%. По итогам этого года ожидается достижение доли переработки ТБО до 24%. На сегодня лицензию по работе с опасными отходами получили более 60 организаций, а в рамках уведомительного режима имеется более 290 субъектов предпринимательства.
 
В рамках нового Экологического кодекса РК функция по организации и управлению отходами возложена на акиматы, которые должны в том числе утверждать и двигаться в рамках программы по управлению коммунальными отходами в целях обеспечения комплексного подхода по управлению отходами в соответствующем регионе.
 
По итогам космомониторинга за 2021 год выявлено 7328 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 89% (6740 свалок). Самое большое количество выявленных стихийных свалок наблюдалось в Карагандинской области - 1360 (96% ликвидировано); Акмолинской области - 1329 (84% ликвидировано), Восточно-Казахстанской области - 678 (90% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации проведена в Мангистауской (59%) области.
 
Как известно, Казахстан уже испытывает последствия изменения климата. Рост температуры в Казахстане сегодня опережает среднемировой примерно в два раза. Как следствие, деградация земель, засуха, опустынивание, паводки, наводнения и сокращение площадей ледников с прогнозируемым снижением поверхностного водного стока требуют срочных действий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
 

Мы планируем продолжить работу по расширению углеродного рынка Казахстана. Ведется работа по интеграции с европейской системой торговли выбросами совместно с Еврокомиссией и Всемирным банком. Результаты данной работы обеспечат выход на международные углеродные рынки. Кроме того, одним из эффективных инструментов снижения негативного воздействия на окружающую среду является переход на наилучшие доступные технологии", - рассказала Зульфия Сулейменова.

 

Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана

15.06.2022, 14:14 32986
Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса сегодня приняли в первом чтении законопроект "О растительном мире" с поправками Министерства экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, социальных, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности", - сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

 
В частности, законопроект запрещает вывоз некоторых видов дикорастущих растений, которые находятся под угрозой исчезновения. 
 
Сейчас, по словам министра, Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений, среди них солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень, сообщает Sputnik. Особенно активно из страны вывозится корень солодки. 
 

По данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанской солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тысячи тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый институтом ботаники и фитоинтродукции объем возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам", - рассказал Брекешев.

 
Отдельные нормы регулируют бесконтрольный ввоз в республику чужеродных видов растений, сообщает Zakon.kz.
 

Уже имеются случаи, когда в страну были завезены чужеродные виды растений. Так, на территории регионального природного парка "Медеу" наблюдается распространение чужеродного вида растения, завезенного из Северной Америки клена древесного аcer negundo, который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение охридского минера, который повреждает каштаны, а также вредителя, который повреждает дубовые насаждения", - заявил на заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. 

 
Кроме того, законопроект устанавливает порядок озеленения населенных пунктов, требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира и уведомительный порядок в сфере обращения с отдельными видами растительного мира, добавил министр.
 

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