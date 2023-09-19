Вредные выбросы в ВКО: Антикор вернул в реестр заболеваний химожоги дыхательных путей

Предпринимателя обязали очистить территорию за три дня

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Павлодар. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Павлодара возмутил разбросанный мусор на берегах Иртыша. Владелец пляжа привлечен к ответственности.





Жительница Павлодара выложила в соцсети видео с разбросанным в пойме Иртыша мусором. На кадрах видно, что среди деревьев разбросаны мешки с отходами, бутылки и пластик. По словам автора ролика, мусор не вывозит владелец пляжа.





Публикация заинтересовала инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Специалисты обследовали территорию вместе с природоохранной полицией и представителями отдела земельных отношений.





Сведения, указанные в видео, подтвердились - засорение особо охраняемой природной территории. Нарушителя привлекли к административной ответственности по четвертой части статьи 372 КоАП РК - "Уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда", - приводит сообщение инспекции издание Pavlodarnews.kz





Предпринимателю предъявили иск о возмещении нанесенного ущерба. Он должен устранить нарушения в течение трех дней. Инспекторы проследят за исполнением, сообщает издание.



