Вредные выбросы в ВКО: Антикор вернул в реестр заболеваний химожоги дыхательных путей
Проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков ВКО
Усть-Каменогорск. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Химические ожоги дыхательных путей возвращены в реестр заболеваний после антикоррупционного анализа в Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Там отметили, что отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.
По результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз "химический ожог дыхательных путей" возвращен в реестр заболеваний. Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий", - подчеркнули в ведомстве.
Экологическая ситуация в ВКО и реализация карты коррупционных рисков обсуждались на выездном заседании общественного совета Антикора.
На заседании было заявлено, что проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков ВКО.
В частности, Антикор обнаружил факты подачи заведомо фиктивного геологического отчета. Этот отчет был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.
Согласно геологическому отчету разведано якобы наличие 26,6 млн кубических метров полезного ископаемого в виде материала "суглинки". При этом весь объем разведанного и утвержденного материала суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн кубических метров. Фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объем планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов", - рассказали в ведомстве.
По итогам мониторинга уполномоченным органам были внесены соответствующие рекомендации.
Антикор также отметил в ВКО проблемы с нехваткой угля и пастбищных угодий.
По рекомендации агентства в области уже функционируют два дополнительных железнодорожных угольных тупика. В них имеется более 5 тысяч тонн запасов угля. Средняя стоимость за тонну составляет 16 тысяч тенге.
По вопросам нехватки пастбищ обеспечен возврат земельных участков общей площадью 32,3 тысячи га", - отметили в Антикоре.
Всего за 8 месяцев Антикоррупционная служба провела более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране, по итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений.
Напомним, в июне этого года экологи выявили значительное превышение содержания нефтепродуктов в Бухтарминском водохранилище ВКО.
А в июле в ВКО произошел выброс в реку Филипповка из-за прорыва пульпопровода на хвостохранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк".