03.05.2023, 08:54 9911
Выбросы с предприятия в атмосферу зафиксировали экологи в Мангистауской области
Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
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Актау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 1 мая около 17.00 в связи с падением частоты со стороны ТОО "МАЭК-Казатомпром" произошла аварийная остановка завода "КазАзот", что привело к выбросу слабоазотной кислоты. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
По данным ведомства, на электростанции ТОО "МАЭК" произошло аварийное отключение, что привело к резкому снижению частоты в электролиниях.
По причине аварийной остановки произошло нарушение технологического режима производства АО "КазАзот". Департаментом экологии по Мангистауской области будет назначена внеплановая проверка по представлению областной специализированной природоохранной прокуратуры по указанному факту", - говорится в сообщении.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
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03.05.2023, 10:32 8686
Синоптики прогнозируют засуху в Кызылординской области в мае
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям
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Кызылорда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целом в мае в основных зерносеющих регионах увлажнение в основном ожидается около нормы, однако в ряде районов Кызылординской области прогнозируется жара и засуха, сообщает РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры", - сообщает Казгидромет.
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.
Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в Усть-Каменогорске, в Алматинской области в Талгарском районе.
30.04.2023, 13:20 27201
В Актюбинской области приступили к авиаучету сайгаков
Фото: Depositphotos
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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актюбинской области, как и в других регионах Казахстана, начали авиаучет сайгаков для определения численности вида, сообщает областной акимат.
Авиаучет сайгаков проводят сотрудники регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с другими специалистами.
В нашей области проводится авиаучет сайгаков бетпакдалинской и устюртской популяций", - отметил руководитель регионального филиала «Охотзоопром» Болатбек Лайыков.
По данным авиаучета прошлого года, численность сайгаков устюртской популяции составила 28 тысяч особей, бетпакдалинской - 500 тысяч. Тогда на территории Актюбинской области насчитали 100 тысяч голов сайгаков указанных популяций.
Напомним, в Казахстане проходит природоохранная акция «Сайгак», которая продлится до 15 мая. В период акции инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставлены блокпосты.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.
Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.
В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.
Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
28.04.2023, 08:08 49631
Около 300 литров дизтоплива вылилось в Каспийское море
Фото: кадр из видео
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Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 300 литров дизельного топлива вылилось в Каспийское море с теплохода.
Как сообщает "Хабар 24", сейчас идет проверка товарищества, которому принадлежит водный транспорт.
Масляная пленка обнаружена в районе села Аташ Тупкараганского района. Мы не можем сказать, что это нефтяные отходы. Расследование идет в рамках Предпринимательского кодекса. Рассматривается административное наказание", - заявил заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области Ержан Жумашев.
Напомним, масляные пятна на поверхности воды первыми заметили жители села Аташ Мангистауской области. С жалобой они обратились в департамент экологии. Специалисты выехали на место, проверили береговую линию в районе сел Аташ и Баутино, взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов.
27.04.2023, 20:27 55826
Почти на 45 млн тенге оштрафовали "Казцинк" за загрязнение окружающей среды ВКО
Фото: Pexels.com
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Усть-Каменогорск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд района Алтай ВКО рассмотрел материалы по протесту специализированного природоохранного прокурора области на постановление главного государственного экологического инспектора, которым ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба суда района Алтай.
Постановлением инспектора ТОО "Казцинк" признано виновным по части 1 статьи 328 КоАП с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 256 615 тенге.
Специализированный природоохранный прокурор ВКО обратился в суд с протестом об изменении постановления ввиду неправильного исчисления суммы штрафа.
На основании акта проверки в отношении ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" проведен профилактический контроль и надзор ТОО за период с 28.11.2020 года по 22.07.2022 года.
Вина ТОО в совершении правонарушения доказана материалами дела и не оспаривается правонарушителем.
На судебном заседании прокурор, поддержав доводы протеста, просил увеличить сумму штрафа с 256 615 тенге до 11 824 241 тенге. В судебном заседании представители уполномоченного органа просили постановление инспектора оставить без изменения.
Постановлением суда района Алтай от 20 апреля 2023 года протест специализированного природоохранного прокурора Восточно-Казахстанской области удовлетворен.
Постановление инспектора о привлечении к административной ответственности горно-обогатительного комплекса "Алтай" ТОО "Казцинк" по части 1 статьи 328 КоАП изменено, назначенный штраф к горно-обогатительному комплексу "Алтай" ТОО "Казцинк" в сумме 256 615 тенге увеличен до 44 824 241 тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
27.04.2023, 17:56 57731
В Казахстане растет смертность из-за грязного воздуха - экологи
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Бишкек. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет смертность среди населения из-за грязного атмосферного воздуха, заявила глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на Международной конференции по здравоохранению в Бишкеке.
Эксперт отметила, что воздействие на здоровье загрязненного воздуха может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму, ухудшение существующих респираторных, сердечных заболеваний и рак легких, сообщает Zakon.kz.
По последним исследованиям Всемирного банка, загрязнение воздуха только в четырех областях Казахстана - Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской ежегодно вызывает:
- 1016 новых случаев хронического бронхита;
- 2040 госпитализаций;
- 40 400 обращений за скорой медицинской помощью;
- 2848 преждевременных смертей;
- 2665 смертей от сердечно-легочных заболеваний;
- 183 смерти от рака легких.
Ущерб из-за воздействия загрязненного воздуха на здоровье населения, по данным 2011 года, составил: в Алматы 486 млн долларов, Павлодаре - 181 млн долларов, Усть-Каменогорске - 157 млн долларов, Темиртау - 154 млн долларов. Республиканский ущерб из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, составляет 2,5 млрд долларов ежегодно", - сказала Айгуль Соловьева.
По мнению эксперта, предоставление населению качественной и достоверной экологической информации должно стать одним из основных направлений политики в области охраны окружающей среды.
За последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау. К слову, шахтерская столица Казахстана оказалась на 23-м месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха в Караганде составил 77,8", - пишет сайт.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
Казахстанцы создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
27.04.2023, 14:26 59691
На поверхности Каспийского моря обнаружили масляные пятна
Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
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Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на поверхности Каспийского моря обнаружили масляные пятна, сообщает пресс-служба департамента экологии региона.
По жалобам жителей села Аташ Тупкараганского района 26 апреля текущего года специалисты департамента экологии по Мангистауской области посетили села Аташ и Баутино для проведения мониторинга. В ходе мониторинговых работ с морского побережья Аташ была обнаружена масляная пленка на поверхности моря", - проинформировали в департаменте.
Отмечается, что специалистами департамента были взяты пробы воды для проведения лабораторных анализов.
В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей.
Экс-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что, по предварительной версии, причиной массовой гибели животных мог стать выброс сероводорода.
Позже стало известно, что причина гибели каспийских тюленей - снижение иммунитета животных из-за загрязнения среды их обитания.
27.04.2023, 09:43 61716
Замор карася произошел на озере в Северном Казахстане
Предварительная причина гибели - промерзание мелководных участков водоема
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Петропавловск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 100 килограммов карася погибло на озере Теренколь в Северо-Казахстанской области.
Для выяснения причины гибели рыбы на озеро выезжала рабочая комиссия. Специалисты отобрали необходимые пробы.
По информации телеканала "Хабар 24", этот водоем находится в аренде и закреплен за пользователем для промыслового рыболовства.
Предварительная причина гибели - промерзание мелководных участков водоема. Глубина данного водоема 1,5 метра", - прокомментировали в отделе Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
25.04.2023, 08:21 69556
Нефть залила пастбища в Атырауской области
Фото: скриншот из видео
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое ЧП произошло в Атырауской области - нефть залила пастбища.
Огромное нефтяное пятно внезапно появилось на пастбищах Махамбетского района. Площадь разлива составила около 120 квадратных метров. Известно, что на этой территории находится заброшенная скважина. Местные уверены: нефть вышла на землю именно из нее. С этим не спорят и чиновники. Только найти виновных, похоже, даже не надеются, сообщает телеканал КТК.
Почему из неработающей скважины стала сочиться нефть, неизвестно. При этом экологи уверены, что устранять последствия разлива должен акимат района.
Это скважина К-3 на месторождении Онтустiк Байменке, сообщили нам. Пришел ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат", - сказал заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов.
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