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Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум

21.10.2021, 15:25 30295
УСТЬ-КАМЕНОГОРК. 21 ОКТЯБРЯ - Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум, сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
На днях в социальной сети распространился видеоролик, в котором говорится о загрязнении реки Курчум в Восточно-Казахстанской области. В связи этим на место выехали сотрудники департамента экологии по Восточно-Казахстанской области и районного отдела внутренних дел и прокуратуры.
 

В ходе проведенного осмотра русла реки Курчум в сторону села Маралды зафиксирован факт загрязнения реки в месте, где в нее впадает река Киынсу (приблизительно 12-15 километров от села Маралды), при этом вода реки Курчум выше места, где впадает река Киынсу, чистая, ввиду чего оперативной группой был проведен осмотр места разведки и добычи драгоценных металлов ТОО "Маралихаголд", расположенного недалеко от села Маралды", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

 
Как утверждают в ведомстве, проведенный осмотр показал, что в 2-3 отстойниках отсутствует вода, использованная ранее при обогащении руды. По словам находящихся там рабочих ТОО "Маралихаголд", воду, использованную в добыче, 14 октября 2021 года спустили в Васильевский ключ. Вода Васильевского ключа впадает в ключ Бугуль, который впадает в реку Киынсу, а он, в свою очередь, - в реку Курчум.
 
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации районного отдела внутренних дел. Собранный материал направлен в департамент экологии и Иртышскую бассейновую инспекцию.
 
 

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Сенат ратифицировал Протокол по защите Каспийского моря

21.10.2021, 12:10 37558
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря подписан 12 декабря 2012 года в Москве, говорится в заключении к протоколу.
 
Целью Протокола являются предотвращение, снижение, контроль и максимально возможное устранение загрязнения Каспийского моря из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше, сообщает "Казправда".
 

В этой связи протоколом предусматриваются принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения, регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии, создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления в акваторию моря загрязняющих веществ", - говорится в заключении к документу.

 

В Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки

20.10.2021, 19:27 62722
В Алматы на территории промышленных объектов выявили крупные свалки
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Две крупные свалки на территории промышленных объектов выявлены в Алматы. Один из них расположен в Жетысуском районе города, другой в Ауэзовском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники природоохранной полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий выявили большую свалку строительного и бытового мусора на территории одного из ТОО, сообщает Polisia.kz. 
 

По данному факту в отношении директора организации приняты меры административного воздействия по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства). Вместе с тем с руководства ТОО получено гарантийное письмо на предмет незамедлительного устранения выявленных нарушений. 

 
Аналогичное стихийное складирование мусора выявлено стражами порядка и на территории Ауэзовского района Алматы в гаражном кооперативе, расположенном в микрорайоне Аксай. К административной ответственности привлечен его председатель. Сумма штрафа составила 30 МРП. 
 
Ранее сообщалось, что Актау накрыло смогом из-за пожара на свалке. Это уже второй крупный пожар на мусорном полигоне Актау в этом году. В мае отходы горели за строительным гипермаркетом в 1-А микрорайоне города. 
 
В сентябре представители Экологического общественного союза разобрали стихийную свалку строительных отходов на горных территориях близ Алматы.
 

"За лето ничего не сделано": алматинцы обеспокоены состоянием реки Есентай

20.10.2021, 14:34 55270
"За лето ничего не сделано": алматинцы обеспокоены состоянием реки Есентай
Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Алматинцы обеспокоены состояние русла реки Есентай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители обратили внимание, что в реке нет воды, а русло не очищено от ила, земли и других отложений, сообщает МИА "Казинформ"
 
Фотографии грязного дна реки появились в Facebook
 

Так удручающе выглядит Весновка (Есентай) ниже Сатпаева", - написал автор в описании к фото. 

 
В комментариях пользователи также выразили свое недовольство. 
 

Весновка - ужас... Центр города такого "миллионника" - и такая разруха… Так же ужасно она выглядит выше и ниже Аль-Фараби. Все лето без воды. В верхней части за лето ничего не сделано. Ни ремонта, ни очистки каскадов от земли. Нет воды и нет полива деревьев. Выше Аль-Фараби удалили сухие и посадили свежие саженцы, но не поливают. Какой ужасный запах от заболотившейся "Весновки" ниже Курмангазы", - пишут в комментариях жители. 

 
В управлении зеленой экономики Алматы ответили, что будет подана бюджетная заявка на выделение средств для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию русла реки Есентай на участке, указанном в обращении. 
 

При выделении средств начнутся работы по разработке проекта. От водоотделителя до улицы Жамакаева ведутся работы по реконструкции участка водоохраной полосы русла реки Есентай. В связи с этим часть воды с реки Есентай направлена в реку Малая Алматинка. В связи с вышеизложенным, уровень воды временно уменьшился. Срок завершения работ - конец ноября текущего года", - пояснили в управлении. 

 
Администратором программы по очистке русел рек Большая Алматинка и Есентай является ГУ "Казселезащита".

Ранее сообщалось, что у предприятия, виновного в загрязнении реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области, отозвали лицензию на старательство. Также стало известно, что горнорудная компания ТОО "Визол" оштрафована за загрязнение рек Курчум и Кыстау-Курчум в ВКО.
 

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