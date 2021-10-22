УСТЬ-КАМЕНОГОРК. 21 ОКТЯБРЯ - Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум, сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY

На днях в социальной сети распространился видеоролик, в котором говорится о загрязнении реки Курчум в Восточно-Казахстанской области. В связи этим на место выехали сотрудники департамента экологии по Восточно-Казахстанской области и районного отдела внутренних дел и прокуратуры.

В ходе проведенного осмотра русла реки Курчум в сторону села Маралды зафиксирован факт загрязнения реки в месте, где в нее впадает река Киынсу (приблизительно 12-15 километров от села Маралды), при этом вода реки Курчум выше места, где впадает река Киынсу, чистая, ввиду чего оперативной группой был проведен осмотр места разведки и добычи драгоценных металлов ТОО "Маралихаголд", расположенного недалеко от села Маралды", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Как утверждают в ведомстве, проведенный осмотр показал, что в 2-3 отстойниках отсутствует вода, использованная ранее при обогащении руды. По словам находящихся там рабочих ТОО "Маралихаголд", воду, использованную в добыче, 14 октября 2021 года спустили в Васильевский ключ. Вода Васильевского ключа впадает в ключ Бугуль, который впадает в реку Киынсу, а он, в свою очередь, - в реку Курчум.

Данный факт зарегистрирован в книге учета информации районного отдела внутренних дел. Собранный материал направлен в департамент экологии и Иртышскую бассейновую инспекцию.