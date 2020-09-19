World cleanup Day: казахстанцев приглашают принять участие в глобальной уборке

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев пригласил казахстанцев поучаствовать в крупнейшей гражданской акции - "Всемирный день чистоты", передает Kazakhstan Today.

19 сентября по всему миру пройдет традиционная крупнейшая акция World cleanup Day. Миллионы людей по всему миру в этот день выходят на субботник, чтобы очистить от мусора общественные, заповедные места. В прошлом году акция объединила людей из 169 стран мира. Приглашаю казахстанцев присоединиться к глобальной акции в эту субботу", - написал министр на своей странице в Twitter.

В субботу, 19 сентября, акция пройдет во всех регионах Казахстана. На местах всем участникам акции будет выдан необходимый специнвентарь.

По всей стране в этот день волонтеры, активисты, общественники проведут уборку природных территорий от мусора, высадят деревья. Присоединиться и внести свой посильный вклад может каждый, очистив от бытового мусора свой двор, рядом расположенный сквер, водоем и т.д.", - отметил Мирзагалиев.

По вопросам проведения акции можно обратиться по номеру: +77017951730.

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