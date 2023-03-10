Япония передала Казгидромету оборудование по прогнозированию засухи

Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств

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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Япония и ПРООН передали оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Национальной гидрометеорологической службе Казахстана, сообщает пресс-служба программы развития ООН.





Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств", - говорится в пресс-релизе.





В Казахстане наряду с митигацией (митигация - уменьшение вероятности наступления рискового события. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) видится важным работать над проектами по адаптации к изменению климата с тем, чтобы подготовить инфраструктуру и экономику к экстремальным погодным явлениям как следствию климатических изменений. ПРООН в Казахстане вместе с партнерами по развитию продолжит оказывать системную поддержку правительству страны в реализации мер для устойчивого сельского хозяйства, внедрения возобновляемых источников энергии и энергосбережения, сохранения природного капитала и выполнения Казахстаном международных обязательств в области климата", - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.





В свою очередь генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева отметила, что сельское хозяйство является климатозависимой отраслью экономики, поэтому в условиях изменения климата и экономической нестабильности агрометеорологическое обслуживание сельскохозяйственных предприятий региона заслуживает особого внимания.





За последние годы в целях расширения перечня продуктов, предлагаемых фермерам и уполномоченным государственным органам, в РГП "Казгидромет" внедряются новые модели агрометеорологического прогнозирования и совершенствуются используемые методы прогнозов, в том числе для диверсификационных культур и прогнозирования засух, помимо оборудования в головном офисе мы также внедряем мобильные приложения, осуществляем плановые выезды по маршрутам для конкретизации полученных данных", - сказала Данара Алимбаева.





В рамках совместного проекта ПРООН "Использование определяемых на национальном уровне вкладов для достижения нулевых выбросов и устойчивого к изменению климата развития в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию", реализуемого при поддержке правительства Японии, также запланированы работы по созданию методик, оцифровке данных и увеличению вычислительной мощности РГП "Казгидромет".





Напомним, летняя засуха в южных и западных регионах Казахстана - довольно частое явление, которое крайне негативно отражается на фермерских хозяйствах и урожае.



