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Загрязнение воздуха Алматы: депутаты настаивают на усилении контроля за состоянием автотранспорта, въезжающего в город

20.01.2021 14608
Загрязнение воздуха Алматы: депутаты настаивают на усилении контроля за состоянием автотранспорта, въезжающего в город
Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Депутаты фракции Народная партия Казахстана рассказали об обращении жителей Алматы с жалобами на качество атмосферного воздуха и предложили ряд мер для решения экологической проблемы, передает Kazakhstan Today. 
 
В связи со сложившейся экологической ситуацией депутаты фракции Народная партия Казахстана считают необходимым неотложное принятие следующих мер:
 
1.        Предусмотреть механизм субсидирования подключения домов в частном секторе к газовой сети, приобретения и установки отопительного оборудования для социально уязвимых слоев населения: многодетных семей, матерей-одиночек, семей, имеющих лиц с инвалидностью и пенсионеров. Источником субсидирования должны стать местные бюджеты. В настоящее время минимальная стоимость подключения к газовой сети, приобретения и монтажа газо-отопительного оборудования составляет от 400 тысяч тенге, что является неподьемной суммой для малообеспеченных горожан.
 
2.        Усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта в части работы топливных систем:
 
2.1.        Через контроль работы станций технического осмотра на предмет выполнения ими реальных замеров содержания вредных веществ выхлопных газов автомобилей, проходящих ТЭО;
 
2.2.        Через организацию эффективного контроля подразделениями полиции состояния автотранспорта, ежедневно въезжающего в город Алматы. 
 

Согласно данным акимата города и независимых экспертов, в городе насчитывается до 500 тысяч единиц автотранспорта и порядка 200 тысяч единиц автотранспорта ежедневно въезжает в город из области. При этом сложилась практика, когда станции техосмотра проводят осмотр транспортных средств формально, а техническое состояние въезжающего в Алматы транспорта должным образом не контролируется профильными подразделениями полиции", - заявила депутат мажилиса Айжан Скакова. 

 
2.3.        Разработать механизм системного контроля качества автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях города. Низкое качество автомобильного топлива также приводит к ухудшению состояния атмосферного воздуха.
 

Согласно официальным и независимым данным, на сегодняшний день ключевыми факторами загрязнения воздуха являются отопление частного сектора твердым топливом и выхлопы автотранспорта", - отмечается в депзапросе.

 
Депутаты добавили, что на сегодняшний день выполняемые природоохранные мероприятия недостаточны. 
 

Об этом свидетельствует ежедневные показатели превышения по ПДК в таких приложениях, как "AirKaz.org", "AirKZ", "IQAir"", - добавила Скакова.

 

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