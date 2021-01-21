Загрязнение воздуха Алматы: депутаты настаивают на усилении контроля за состоянием автотранспорта, въезжающего в город

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Депутаты фракции Народная партия Казахстана рассказали об обращении жителей Алматы с жалобами на качество атмосферного воздуха и предложили ряд мер для решения экологической проблемы, передает Kazakhstan Today.

В связи со сложившейся экологической ситуацией депутаты фракции Народная партия Казахстана считают необходимым неотложное принятие следующих мер:

1. Предусмотреть механизм субсидирования подключения домов в частном секторе к газовой сети, приобретения и установки отопительного оборудования для социально уязвимых слоев населения: многодетных семей, матерей-одиночек, семей, имеющих лиц с инвалидностью и пенсионеров. Источником субсидирования должны стать местные бюджеты. В настоящее время минимальная стоимость подключения к газовой сети, приобретения и монтажа газо-отопительного оборудования составляет от 400 тысяч тенге, что является неподьемной суммой для малообеспеченных горожан.

2. Усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта в части работы топливных систем:

2.1. Через контроль работы станций технического осмотра на предмет выполнения ими реальных замеров содержания вредных веществ выхлопных газов автомобилей, проходящих ТЭО;

2.2. Через организацию эффективного контроля подразделениями полиции состояния автотранспорта, ежедневно въезжающего в город Алматы.

Согласно данным акимата города и независимых экспертов, в городе насчитывается до 500 тысяч единиц автотранспорта и порядка 200 тысяч единиц автотранспорта ежедневно въезжает в город из области. При этом сложилась практика, когда станции техосмотра проводят осмотр транспортных средств формально, а техническое состояние въезжающего в Алматы транспорта должным образом не контролируется профильными подразделениями полиции", - заявила депутат мажилиса Айжан Скакова.

2.3. Разработать механизм системного контроля качества автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях города. Низкое качество автомобильного топлива также приводит к ухудшению состояния атмосферного воздуха.

Согласно официальным и независимым данным, на сегодняшний день ключевыми факторами загрязнения воздуха являются отопление частного сектора твердым топливом и выхлопы автотранспорта", - отмечается в депзапросе.

Депутаты добавили, что на сегодняшний день выполняемые природоохранные мероприятия недостаточны.

Об этом свидетельствует ежедневные показатели превышения по ПДК в таких приложениях, как "AirKaz.org", "AirKZ", "IQAir"", - добавила Скакова.

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