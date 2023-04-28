27.04.2023, 09:43 13036
Замор карася произошел на озере в Северном Казахстане
Предварительная причина гибели - промерзание мелководных участков водоема
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Петропавловск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Около 100 килограммов карася погибло на озере Теренколь в Северо-Казахстанской области.
Для выяснения причины гибели рыбы на озеро выезжала рабочая комиссия. Специалисты отобрали необходимые пробы.
По информации телеканала "Хабар 24", этот водоем находится в аренде и закреплен за пользователем для промыслового рыболовства.
Предварительная причина гибели - промерзание мелководных участков водоема. Глубина данного водоема 1,5 метра", - прокомментировали в отделе Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
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28.04.2023, 08:08 951
Около 300 литров дизтоплива вылилось в Каспийское море
Фото: кадр из видео
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Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 300 литров дизельного топлива вылилось в Каспийское море с теплохода.
Как сообщает "Хабар 24", сейчас идет проверка товарищества, которому принадлежит водный транспорт.
Масляная пленка обнаружена в районе села Аташ Тупкараганского района. Мы не можем сказать, что это нефтяные отходы. Расследование идет в рамках предпринимательского кодекса. Рассматривается административное наказание", - заявил заместитель руководителя Департамента экологии Мангистауской области Ержан Жумашев.
Напомним, масляные пятна на поверхности воды первыми заметили жители села Аташ Мангистауской области. С жалобой они обратились в департамент экологии. Специалисты выехали на место, проверили береговую линию в районе сел Аташ и Баутино, взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов.
27.04.2023, 20:27 7146
Почти на 45 млн тенге оштрафовали "Казцинк" за загрязнение окружающей среды ВКО
Фото: Pexels.com
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Усть-Каменогорск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд района Алтай ВКО рассмотрел материалы по протесту специализированного природоохранного прокурора области на постановление главного государственного экологического инспектора, которым ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба суда района Алтай.
Постановлением инспектора ТОО "Казцинк" признано виновным по части 1 статьи 328 КоАП с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 256 615 тенге.
Специализированный природоохранный прокурор ВКО обратился в суд с протестом об изменении постановления ввиду неправильного исчисления суммы штрафа.
На основании акта проверки в отношении ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" проведен профилактический контроль и надзор ТОО за период с 28.11.2020 года по 22.07.2022 года.
Вина ТОО в совершении правонарушения доказана материалами дела и не оспаривается правонарушителем.
На судебном заседании прокурор, поддержав доводы протеста, просил увеличить сумму штрафа с 256 615 тенге до 11 824 241 тенге. В судебном заседании представители уполномоченного органа просили постановление инспектора оставить без изменения.
Постановлением суда района Алтай от 20 апреля 2023 года протест специализированного природоохранного прокурора Восточно-Казахстанской области удовлетворен.
Постановление инспектора о привлечении к административной ответственности горно-обогатительного комплекса "Алтай" ТОО "Казцинк" по части 1 статьи 328 КоАП изменено, назначенный штраф к горно-обогатительному комплексу "Алтай" ТОО "Казцинк" в сумме 256 615 тенге увеличен до 44 824 241 тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
27.04.2023, 17:56 9216
В Казахстане растет смертность из-за грязного воздуха - экологи
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Бишкек. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет смертность среди населения из-за грязного атмосферного воздуха, заявила глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на Международной конференции по здравоохранению в Бишкеке.
Эксперт отметила, что воздействие на здоровье загрязненного воздуха может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму, ухудшение существующих респираторных, сердечных заболеваний и рак легких, сообщает Zakon.kz.
По последним исследованиям Всемирного банка, загрязнение воздуха только в четырех областях Казахстана - Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской ежегодно вызывает:
- 1016 новых случаев хронического бронхита;
- 2040 госпитализаций;
- 40 400 обращений за скорой медицинской помощью;
- 2848 преждевременных смертей;
- 2665 смертей от сердечно-легочных заболеваний;
- 183 смерти от рака легких.
Ущерб из-за воздействия загрязненного воздуха на здоровье населения, по данным 2011 года, составил: в Алматы 486 млн долларов, Павлодаре - 181 млн долларов, Усть-Каменогорске - 157 млн долларов, Темиртау - 154 млн долларов. Республиканский ущерб из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, составляет 2,5 млрд долларов ежегодно", - сказала Айгуль Соловьева.
По мнению эксперта, предоставление населению качественной и достоверной экологической информации должно стать одним из основных направлений политики в области охраны окружающей среды.
За последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау. К слову, шахтерская столица Казахстана оказалась на 23-м месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха в Караганде составил 77,8", - пишет сайт.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
Казахстанцы создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.
27.04.2023, 14:26 11011
На поверхности Каспийского моря обнаружили масляные пятна
Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
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Актау. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на поверхности Каспийского моря обнаружили масляные пятна, сообщает пресс-служба департамента экологии региона.
По жалобам жителей села Аташ Тупкараганского района 26 апреля текущего года специалисты департамента экологии по Мангистауской области посетили села Аташ и Баутино для проведения мониторинга. В ходе мониторинговых работ с морского побережья Аташ была обнаружена масляная пленка на поверхности моря", - проинформировали в департаменте.
Отмечается, что специалистами департамента были взяты пробы воды для проведения лабораторных анализов.
В настоящее время проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей.
Экс-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что, по предварительной версии, причиной массовой гибели животных мог стать выброс сероводорода.
Позже стало известно, что причина гибели каспийских тюленей - снижение иммунитета животных из-за загрязнения среды их обитания.
25.04.2023, 08:21 25216
Нефть залила пастбища в Атырауской области
Фото: скриншот из видео
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Атырау. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое ЧП произошло в Атырауской области - нефть залила пастбища.
Огромное нефтяное пятно внезапно появилось на пастбищах Махамбетского района. Площадь разлива составила около 120 квадратных метров. Известно, что на этой территории находится заброшенная скважина. Местные уверены: нефть вышла на землю именно из нее. С этим не спорят и чиновники. Только найти виновных, похоже, даже не надеются, сообщает телеканал КТК.
Почему из неработающей скважины стала сочиться нефть, неизвестно. При этом экологи уверены, что устранять последствия разлива должен акимат района.
Это скважина К-3 на месторождении Онтустiк Байменке, сообщили нам. Пришел ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат", - сказал заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов.
24.04.2023, 19:22 29481
Казахстан выразил готовность к реинтродукции лошадей Пржевальского
Для реинтродукции были определены территории нацпарков "Алтын-Эмель", "Көлсай көлдері" и государственного природного резервата "Алтын Дала"
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках бизнес-форума Чехия - Казахстан, проходящего в Астане, в присутствии премьер-министров Казахстана и Чехии был подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и Пражским зоопарком о реинтродукции лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.
С казахстанской стороны меморандум подписал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев, с чешской стороны - директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.
Реинтродукция животных - это преднамеренное переселение особей видов животных в прежние места обитания.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года с чешской стороной была проведена встреча с участием представителей Института зоологии и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, по итогам которой потенциальными для реинтродукции лошади Пржевальского были определены территории национальных парков "Алтын-Эмель", "Көлсай көлдері" и государственного природного резервата "Алтын Дала".
Подписание меморандума позволит странам расширить взаимное сотрудничество в области охраны дикой природы и тем самым сохранить исчезающие виды животного мира.
Соглашения с чешской компанией Skoda Transportation, экспортно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, меморандум с компанией Transko и другие документы на сумму 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом.
24.04.2023, 18:57 30181
В ЗКО 27 сельских акимов оштрафовали за стихийные свалки
В 2022 году выявили более 300 стихийных свалок, из них убрано 176
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Уральск. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Зачаганска недалеко от полигона твердых бытовых отходов образовалась стихийная свалка. В департаменте экологии заверили, что уборка здесь проходит ежегодно, но одновременно образовывается новая свалка, сообщает портал "Мой город".
Стихийные свалки мы выявляем с помощью портала АО "Ғарыш Сапары", в прошлом году выявили более 300 стихийных свалок, из них убрано 176. Со стихийными свалками также борются местные исполнительные органы, в том числе департамент внутренних дел, у нас есть совместные рейдовые мероприятия. Наше население экологически неграмотное! Выявляем, штрафуем, но на утро вновь образуется стихийная свалка", - рассказал руководитель отдела государственного контроля департамента экологии ЗКО Алматай Жумагазиев.
По его словам, за 2022 год 27 сельских акимов привлекли к административной ответственности за нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов. На должностных лиц наложен административный штраф в размере 50 МРП. Взыскали 27 штрафов на сумму 4,1 миллиона тенге.
По словам заместителя акима поселка Зачаганск Асылжана Хайруллина, жители сами небрежно относятся к окружающей среде.
В несанкционированных местах начинают выбрасывать мусор, строительные материалы. И, как следствие, образуются мусорные кучи. Такая же ситуация сложилось и в нашем Зачаганске. Мы совместно с сотрудниками департамента экологии провели рейд и установили места подобных загрязнений. Начали вывоз мусора со стихийных свалок. Если сказать точнее, на сегодня вывезли на полигон ТБО 540 кубометров мусора", - отметил Асылжан Хайруллин.
В городе Кульсары Жылыойского района около 60 жителей микрорайонов Жадырасын и Старый аэропорт собралось, чтобы заставить власти закопать карьер, который остается открытым уже 30 лет. Сейчас он превратился в свалку.
Известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев показал на видео заваленную мусором степь в Мангистауской области.
Павлодарский эколог в ходе мониторинга обнаружил свалку технической серы в водоохранной полосе.
22.04.2023, 10:00 46471
Найденного в Алматинской области обессиленного ирбиса передали в зоопарк
У животного плохо функционировали задние лапы
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Конаев. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель поселка Сарыбастау Райымбекского района Алматинской области обнаружил ослабленного снежного барса, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Республики Казахстан.
Мужчина нашел снежного барса во время выпаса скота 19 апреля. Животное было обессилено, наблюдались нарушения с двигательной функцией задних лап.
На место выехали инспекторы РГКП "ПО "Охотзоопром", УП Райымбекского района, инспектор природоохранной полиции, составлен акт.
20 апреля краснокнижное животное было передано в Алматинский зоопарк.
Напомним, в Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго. Предварительно причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи.
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