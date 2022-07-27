Тугжанов поручил в однодневный срок вывезти мусор с территорий нацпарков и курортных зон

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание с участием центральных и местных исполнительных органов по вопросам улучшения условий для качественного развития туризма. В частности, участниками был обсужден вопрос обеспечения надлежащего состояния мест отдыха, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение этого года наблюдается многократный рост количества туристов в стране. В разрезе дестинаций за 7 месяцев текущего года почти в 2 раза больше туристов посетило курорты Бурабай и Шымбулак. Также по итогам I полугодия текущего года наблюдается рост посетителей национальных парков Алматинского горного кластера (рост составил 50%).
В связи с этим наблюдается увеличение нагрузки на мягкую инфраструктуру, особенно это сказывается на содержании курортных зон в чистоте и порядке. Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, нацпарках Алматинского региона, Мангистау. Учитывая эти замечания, Ералы Тугжанов поручил в однодневный срок обеспечить вывоз твердых бытовых отходов с территорий национальных парков и курортных зон, при этом периодичность вывоза должна быть увеличена. Также поручено установить дополнительные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов", - сообщили в пресс-службе.
Для оперативного реагирования на запросы, касающиеся повышения качества сервиса, поручено оцифровать процесс сбора жалоб и предложений туристов через широкое внедрение модуля shagym.kz.
Отмечается, что особое внимание в ходе совещания уделено вопросам безопасности туристов. Как известно, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу озера Алаколь в Абайской области. Кроме этого, участились случаи несоблюдения правил безопасности в акваториях, зафиксированы факты гибели людей.
Вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах в рамках увеличения количества спасателей и внедрения службы туристской полиции.